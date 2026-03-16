Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

В последние дни Москву атакуют беспилотники, российские власти заявляют о якобы массовых перехватах дронов силами ПВО на подступах к столице.

Столица России уже три дня подвергается атакам дронов

В период с 14 по 16 марта 2026 года Москва и Московская область оказались под одной из самых масштабных атак беспилотников с начала года. По заявлениям российских властей, только в течение суток по территории РФ было запущено около 300 дронов, из которых десятки направлялись непосредственно в Москву.

Из-за угрозы новых ударов российские власти временно ограничили работу аэропортов "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", а также усилили меры безопасности в столице.

Главред собрал основную информацию о массированном ударе дронов по Москве, который продолжается уже несколько дней.

Что известно о массированных ударах по России

В Министерстве обороны России заявили, что 14 марта с 11:00 до 21:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 280 украинских беспилотников самолетного типа.

По их данным, дроны фиксировали над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской и Курской областей, Краснодарского края, а также в Московском регионе. В частности, 47 беспилотников, как утверждается, направлялись в сторону Москвы.

Кроме того, по информации российского оборонного ведомства, в период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта силы ПВО якобы сбили еще 170 украинских беспилотников.

Они, по утверждению российской стороны, действовали над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, республиками Адыгея и Крым, акваторией Черного моря и Московским регионом. Среди них, как заявляется, 20 беспилотников летели в сторону Москвы.

В общей сложности речь идет о 450 якобы сбитых украинских дронах. При этом стоит отметить, что россияне официально не сообщают о том, сколько дронов сбить не удалось.

Впоследствии в период с 15 до середины дня 16 марта российское Минобороны заявило о якобы сбитых еще сотнях дронов, которые, в частности, летели в направлении российской столицы:

Брянская область — 174 якобы сбитых ударных БПЛА;

Московский регион и Москва — 116;

Калужская область — 34;

Смоленская область — 18;

Ярославская область — 12;

Белгородская область — 8;

Курская область — 7;

Тульская область — 6;

Тверская область — 6;

Воронежская область — 6;

Ростовская область — 6;

Ульяновская область — 5;

Костромская область — 3;

Временно оккупированный Крым — 3;

Волгоградская область — 2;

Владимирская область — 2;

Краснодарский край — 1;

Саратовская область — 1;

акватория Черного моря — 1;

Сколько дронов атаковали Москву

По состоянию на утро 16 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение предыдущих двух суток силы ПВО якобы уничтожили около 250 беспилотников, которые приближались к Москве или были перехвачены на втором рубеже обороны на подступах к городу.

В то же время атаки дронов, по его словам, не прекратились. Уже после 9 утра он сообщил о якобы уничтожении еще двух беспилотников, направлявшихся в сторону столицы России, отметив, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Позже Собянин несколько раз сообщал о новых перехватах: сначала о отражении атаки еще двух дронов, затем — трех беспилотников, а также об уничтожении одного БПЛА, летевшего в направлении Москвы.

После этого он заявил и о перехвате еще одного беспилотника, добавив, что на местах падения обломков продолжают работать экстренные службы.

В Украине подтвердили массированную атаку на Москву

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко отметил, что столица страны-агрессора России уже долгое время находится под атакой БПЛА.

"Москва уже длительное время подвергается атакам неизвестных БПЛА", — написал он в сообщении в Telegram.

Каковы последствия атак

По информации Росавиации, аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства осуществляют прием и отправку самолетов только по согласованию с соответствующими органами, в связи с чем возможны изменения в расписании рейсов. Аэропорт "Жуковский" также работает в таком же режиме и принимает и отправляет рейсы только после согласования.

В то же время стоит отметить, что в сообщениях местных властей о последствиях атак беспилотников обычно используются завуалированные формулировки: взрывы называют "хлопками", пожары — "возгораниями", а попадания дронов в цели часто описывают как "падение обломков".

Какова истинная цель атак на Москву

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии 24 каналу отметил, что даже очень плотную систему противовоздушной обороны можно прорвать с помощью дронов, ведь определенное их количество все же способно достичь цели. В то же время он обратил внимание на вопрос целесообразности запуска относительно небольшого количества беспилотников, когда заранее понятно, что лишь несколько из них смогут преодолеть ПВО и при этом не обязательно нанесут серьезный ущерб.

"Предполагаю, что такой налет имел целью прежде всего создать определенную атмосферу в Москве: нарушить работу аэропортов, активировать системы ПВО. Неудивительно, если это были не боевые дроны, а просто приманки. Они дешевые, но заставляют противника нервничать и тратить средства ПВО. Это того стоит", – отметил Шарп.

По его мнению, хотя дроны играют важную роль в войне, в таких ситуациях более эффективным является их применение вместе с крылатыми ракетами, оснащенными мощной боевой частью, ведь именно ракеты способны нанести критические повреждения объектам.

Подобной позиции придерживается и полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Он считает, что беспилотники целесообразно использовать против Москвы прежде всего тогда, когда их стоимость невелика, ведь таким образом они истощают систему противовоздушной обороны и иногда могут достигать целей. Кроме того, это позволяет изучать маршруты, которые впоследствии могут использоваться для запуска крылатых или баллистических ракет. По его мнению, именно применение баллистических ракет могло бы создать для российской стороны значительно более серьезные проблемы.

Как удары по Москве могут повлиять на ход войны

Только жители Москвы способны в определенной степени влиять на российскую власть, тогда как настроения жителей других регионов, в частности Курской, Брянской или Ростовской областей, а также Крыма, для Кремля имеют гораздо меньшее значение. Именно поэтому российское руководство не может игнорировать атаки украинских беспилотников на Москву. Об этом в комментарии Главреду отметил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он пояснил, что каждый раз, когда украинские дроны приближались к российской столице, власти вводили план "Ковер", который предусматривает остановку работы аэропортов. Поскольку Москва с ее авиационными узлами является крупнейшим транспортным хабом страны, блокировка их работы создает проблемы не только для столицы, но и для большого количества людей по всей России. По его словам, ситуация в аэропортах во время действия этого плана вызывает значительное возмущение и недовольство среди пассажиров.

"Если с помощью ударов по Москве Украине удастся трансформировать настроения в России с "Киев за три дня" на "А зачем эта война!", эти удары следует наносить, параллельно продолжая бить по российской нефтепереработке и другим энергетическим объектам и портам. По каким целям в Москве следует наносить удары? Я обеими руками за то, чтобы бить даже по жилой застройке", — указал он.

Какие объекты могут стать целями для ударов в Москве

Тука отметил, что условный удар по Кремлю вряд ли будет иметь значительный эффект. Зато гораздо большее недовольство среди россиян может вызвать нарушение работы столичных аэропортов.

В то же время он подчеркнул, что, учитывая ограниченное количество мощных дальнобойных средств поражения, Украине целесообразнее направлять их на объекты на территории России, связанные с армией и оборонной промышленностью.

По его словам, в Московской области есть много таких предприятий, в частности те, которые производят уникальные компоненты, например для баллистических ракет, которые не изготавливаются больше нигде в России. В случае вывода из строя хотя бы одного такого предприятия производственная цепочка может быть временно нарушена.

В то же время он добавил, что аэропорты Москвы остаются уязвимым местом, поэтому в случае ударов по российской столице, по его мнению, целесообразно сосредоточиться именно на этих объектах.

"Впрочем, если нам удастся хотя бы дважды или трижды поразить определенные объекты непосредственно в Москве, это будет иметь огромное значение для многих стран, причем и для партнеров Украины, и для союзников России. Ведь такие попадания разрушат миф о неприкосновенности и недосягаемости столицы РФ, а это приведет к изменениям в поведении многих государств, например, Индии, возможно, даже Венгрии. Да, уже прилетали в "Москва-Сити" и Сенатский дворец Кремля, но тогда все ограничилось вопросом москвичей "а где наша ПВО?", и на этом все закончилось. Чтобы у россиян изменились мнения, следует наносить системные удары, а таких возможностей на данный момент у нас нет. Поэтому лучше вооружение, которое у нас в дефиците, использовать иначе – не по Кремлю бить, а по российскому генштабу или научно-исследовательскому предприятию, которое работает на Минобороны РФ", – резюмирует он.

Министерство обороны России — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США.

