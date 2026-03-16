ВСУ остановили оккупантов на Запорожском направлении и укрепили позиции – военный

ВСУ остановили оккупантов на Запорожском направлении

Украинские военные продолжают оборонять Запорожье

Российские войска продолжают предпринимать попытки наступления

Украинским военным удалось остановить наступление российских войск на Запорожском направлении и усилить свои оборонительные позиции. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций 128-я тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Александр Курбатов, пишет Эспрессо.

По его словам, добиться такого результата удалось благодаря слаженной работе нескольких подразделений Вооружённых сил Украины, которые действуют совместно на этом участке фронта.

Курбатов отметил, что украинские военные продолжают оборонять Запорожье, которое российское командование рассматривает как одну из ключевых целей. Ещё прошлым летом, по его словам, российские войска заявляли о планах приблизиться к городу, однако реализовать эти намерения им не удалось.

Военный также рассказал, что сейчас российская армия изменила тактику действий. Вместо масштабных штурмов и атак с использованием большого количества техники противник чаще действует небольшими группами. Такие группы пытаются продвигаться вдоль береговой линии бывшего Каховское водохранилище, где густая растительность - ивы и кустарники - создаёт условия для скрытого передвижения.

По словам Курбатова, некоторое время подобная тактика приносила российским подразделениям определённые результаты. Однако со временем украинские силы адаптировались и научились эффективно противодействовать таким действиям.

Несмотря на значительные потери, российские войска продолжают предпринимать попытки наступления. При этом, как отметил представитель бригады, украинские военные за последнее время усилили возможности по поражению логистики противника, что положительно влияет на общую ситуацию на фронте.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные силы не отказываются от намерений расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Кроме того, армия диктатора Владимира Путина начала усиливать группировки на юге Украины и перебрасывает подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях.

В то же время на государственной границе фиксируется расширение зон контроля российских войск — на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию. По данным аналитиков DeepState, противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и отвлечь внимание украинских ресурсов.

Читайте также:

О персоне: Александр Курбатов Александр Курбатов - украинский журналист-расследователь, который после начала полномасштабного вторжения стал военнослужащим и в настоящее время занимает должность начальника управления коммуникаций 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Вооруженных сил Украины. Вступил в ряды ВСУ добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году. Начинал службу как обычный боец в окопах, воюя бок о бок с представителями самых разных профессий. До войны был известным журналистом-расследователем, работал в проекте Bihus.Info и на других национальных медиа-платформах. Помимо службы, Александр продолжает заниматься творчеством, в частности, он пишет и исполняет песни.

