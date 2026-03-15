План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

Руслан Иваненко
15 марта 2026, 18:21
Украинские войска удерживают позиции и срывают попытки оккупантов захватить населенный пункт и его окрестности.
Силы обороны активно наносят удары дронами по врагу и блокируют его продвижение

Кратко:

  • Россия пытается захватить Гришино в Донецкой области
  • Украинские войска удерживают обозначенные рубежи
  • Враг наращивает авиаудары и применение других огневых средств

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области, однако украинские защитники срывают их попытки, сообщает Группировка войск "Восток".

"В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств", — говорится в сообщении.

В группировке отметили, что армия РФ пытается захватить Покровск и Мирноград, тогда как украинские подразделения удерживают позиции на северных окраинах этих городов.

Украинские подразделения удерживают Гришино

"Оккупанты также пытаются взять под полный контроль населенный пункт Гришино. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, проводят активные поисково-ударные действия в Гришино и срывают попытки противника оккупировать населенный пункт", – подчеркнули в группировке.

Отмечается, что украинские бойцы наносят удары по противнику с помощью дронов в северо-западной части Покровска, которую враг пытается использовать в качестве плацдарма для продвижения на Гришино.

"В целом, в зоне ответственности ОВ "Восток" потери оккупантов остаются наибольшими – 272 захватчика за прошедшие сутки. Также уничтожено 2086 БПЛА различных типов, уничтожено и повреждено 37 единиц другого вооружения и техники. Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 37 пунктов управления российских БПЛА", – добавили в сообщении.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные силы не отказываются от намерений расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Кроме того, армия диктатора Владимира Путина начала усиливать группировки на юге Украины и перебрасывает подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях.

В то же время на государственной границе фиксируется расширение зон контроля российских войск — на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию. По данным аналитиков DeepState, противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и отвлечь внимание украинских ресурсов.

Об источнике: Группировка войск "Восток"

Группировка войск "Восток" — это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на восточном направлении страны.

