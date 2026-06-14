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"Их слишком много": в стране ЕС требуют лишить украинцев временной защиты

Алексей Тесля
14 июня 2026, 20:27
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Украинские беженцы должны покинуть Чехию не позднее окончания войны в Украине, заявил Томио Окамура.
Украинские беженцы в Чехии
В Чехии хотят избавиться от украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Окамура выступил за отмену временной защиты для беженцев из Украины
  • Украинские беженцы должны покинуть Чехию не позднее окончания войны

Лидер чешской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер парламента Томио Окамура выступил за отмену временной защиты для беженцев из Украины.

Такое заявление он сделал на телеканале Prima TV во время беседы с председателем оппозиционной ODS Мартином Купкой, передают Ceske Noviny.

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"Я бы немедленно прекратил временную защиту, если бы это зависело от меня. Их здесь слишком много, и граждане жалуются", — сказал Окамура.

По его словам, украинские беженцы должны покинуть Чехию не позднее окончания войны в Украине.

В свою очередь Купка назвал заявление Окамуры возмутительным и напомнил, что 400 тысяч украинских беженцев обеспечивают Чехии освобождение от пакта ЕС о переселении мигрантов.

"При нашем правительстве не будет никаких нелегальных мигрантов, легализованных миграционным пактом. Возможно, Европейский Союз наложит на нас штраф", — ответил Окамура.

Украинские беженцы в Европе инфографика
/ Инфографика Главред

Вместе с тем Купка признал, что ODS поддержит некоторые из предложенных мер по ужесточению условий проживания для украинских беженцев, касающихся, например, социальных выплат или технического состояния украинских транспортных средств.

Комментируя слова Окамуры о том, что беженцы в Чехии якобы злоупотребляют социальными выплатами, Купка отметил, что даже по данным министерства было зафиксировано лишь несколько десятков случаев, что 175 000 из 400 000 украинских беженцев в Чехии работают, а значительная часть остальных – это дети.

В Чехии обсуждают изменения правил временной защиты

Чешские власти рассматривают возможность пересмотра условий предоставления временной защиты гражданам Украины. Согласно инициативе правительства, с 2027 года этот статус может перестать автоматически распространяться на часть прибывающих украинцев, в частности на мужчин трудоспособного возраста и жителей западных областей страны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар. По его словам, власти намерены скорректировать миграционную политику с учетом изменений ситуации и дальнейших потребностей государства.

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Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты.

Напомним, в Чехии обсуждают возможный пересмотр закона lex Ukraine, регулирующего пребывание украинских беженцев. Председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют обновления.

Ранее в партии канцлера Германии ХСС предложили ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину.

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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
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