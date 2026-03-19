Страна ЕС хочет отменить временную защиту беженцев: кого коснутся изменения

Инна Ковенько
19 марта 2026, 08:08
Правительство страны уже инициировало переговоры с другими странами ЕС.
Чехия намерена прекратить предоставление временной защиты некоторым группам беженцев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, blesk.cz

Главное:

  • Чехия хочет прекратить временную защиту для некоторых беженцев
  • Защита может не распространяться на мужчин трудоспособного возраста
  • Люди, прибывающие из западных регионов Украины, также могут оказаться без защиты

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Нововведение планируется уже с 2027 года, сообщает министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар изданию Novinky.

"Другие страны также хотят поправок, они могут быть приняты по нескольким направлениям. С географической точки зрения, западная, относительно безопасная часть Украины будет освобождена от него (права на временную защиту. — Ред.)", — отметил он.

Метнар также предложил исключить из временной защиты украинских мужчин трудоспособного возраста. Он объяснил это тем, что Украина нуждается в мужчинах для мобилизации в армию, а после завершения войны — для восстановления страны.

"Украина сама заинтересована в том, чтобы мужчины оставались или, возможно, возвращались в случае прекращения огня. Им предстоит пройти долгий путь в плане восстановления территории", — сказал министр.

Чехия не может принять такие изменения самостоятельно, ведь временная защита регулируется европейским законодательством. Поэтому страна уже инициировала переговоры с другими государствами ЕС. Метнар обсуждал этот вопрос с министром внутренних дел Германии Александром Добриндтом, и стороны договорились начать дебаты по корректировке условий.

Дискуссия должна проходить в первую очередь между странами, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев. По данным Евростата, это Германия (более 1,26 млн человек), Польша (почти 966 тыс.) и Чехия (более 397 тыс.).

Пресс-секретарь чешского МВД Ондржей Кратошка добавил, что нынешнее председательство Кипра в ЕС в ближайшее время начнет общие дебаты о будущем временной защиты. В то же время он подчеркнул, что Чехия должна придерживаться сбалансированного подхода к иммиграционной политике. Местные работодатели неоднократно подчеркивали: массовое возвращение украинских работников может негативно сказаться на экономике страны.

Украинцы за рубежом — последние новости

Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Напомним, в Чехии обсуждают возможный пересмотр закона lex Ukraine, регулирующего пребывание украинских беженцев. Председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют обновления.

Кроме того, в партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Ситуация с украинскими беженцами / Инфографика Главред

Об источнике: Novinky

Novinky — чешский новостной веб-сайт, основанный в 1998 году. По состоянию на 2008 год это был самый посещаемый новостной веб-сайт в стране наряду с сервером iDnes. В 2010 и 2011 годах это был самый посещаемый новостной сервер в Чешской Республике, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

