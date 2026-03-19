Страна ЕС хочет отменить временную защиту беженцев: кого коснутся изменения

Правительство страны уже инициировало переговоры с другими странами ЕС.

Чехия намерена прекратить предоставление временной защиты некоторым группам беженцев

Главное:

Чехия хочет прекратить временную защиту для некоторых беженцев

Защита может не распространяться на мужчин трудоспособного возраста

Люди, прибывающие из западных регионов Украины, также могут оказаться без защиты

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Нововведение планируется уже с 2027 года, сообщает министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар изданию Novinky.

"Другие страны также хотят поправок, они могут быть приняты по нескольким направлениям. С географической точки зрения, западная, относительно безопасная часть Украины будет освобождена от него (права на временную защиту. — Ред.)", — отметил он.

Метнар также предложил исключить из временной защиты украинских мужчин трудоспособного возраста. Он объяснил это тем, что Украина нуждается в мужчинах для мобилизации в армию, а после завершения войны — для восстановления страны.

"Украина сама заинтересована в том, чтобы мужчины оставались или, возможно, возвращались в случае прекращения огня. Им предстоит пройти долгий путь в плане восстановления территории", — сказал министр.

Чехия не может принять такие изменения самостоятельно, ведь временная защита регулируется европейским законодательством. Поэтому страна уже инициировала переговоры с другими государствами ЕС. Метнар обсуждал этот вопрос с министром внутренних дел Германии Александром Добриндтом, и стороны договорились начать дебаты по корректировке условий.

Дискуссия должна проходить в первую очередь между странами, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев. По данным Евростата, это Германия (более 1,26 млн человек), Польша (почти 966 тыс.) и Чехия (более 397 тыс.).

Пресс-секретарь чешского МВД Ондржей Кратошка добавил, что нынешнее председательство Кипра в ЕС в ближайшее время начнет общие дебаты о будущем временной защиты. В то же время он подчеркнул, что Чехия должна придерживаться сбалансированного подхода к иммиграционной политике. Местные работодатели неоднократно подчеркивали: массовое возвращение украинских работников может негативно сказаться на экономике страны.

Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Напомним, в Чехии обсуждают возможный пересмотр закона lex Ukraine, регулирующего пребывание украинских беженцев. Председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют обновления.

Кроме того, в партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Об источнике: Novinky Novinky — чешский новостной веб-сайт, основанный в 1998 году. По состоянию на 2008 год это был самый посещаемый новостной веб-сайт в стране наряду с сервером iDnes. В 2010 и 2011 годах это был самый посещаемый новостной сервер в Чешской Республике, пишет Википедия.

