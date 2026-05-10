Без шансов для луковой мухи: чем эффективно провести обработку чеснока в мае

Садовод рассказал, когда и как правильно опрыскивать чеснок, чтобы обеспечить эффективную защиту без потери урожая.

https://glavred.info/sad-ogorod/bez-shansov-dlya-lukovoy-muhi-chem-effektivno-provesti-obrabotku-chesnoka-v-mae-10763621.html Ссылка скопирована

Как бороться с луковой мухой с помощью инсектицидов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

Как защитить чеснок весной

Чем обрабатывать от вредителей

Когда проводить опрыскивание

В период цветения садов в мае для владельцев приусадебных участков и фермеров наступает один из ключевых этапов ухода за озимым чесноком. Именно сейчас растения находятся в фазе активного роста, когда формируются будущие головки, а любые ошибки в защите могут существенно повлиять на урожайность.

Главред решил разобраться, почему именно майская обработка считается критически важной и какие агротехнические меры помогают сохранить культуру здоровой до сбора урожая.

видео дня

В этот период основной акцент делается на профилактической защите растений от вредителей и грибковых заболеваний. Автор YouTube-канала "Украинское село" объяснил, что именно профилактика во время интенсивного роста является решающей для формирования стабильного и качественного урожая в июле.

Основные угрозы для озимого чеснока

Одной из самых опасных угроз для озимого чеснока остается луковая муха. Ее личинки способны быстро повреждать корневую систему и уничтожать значительную часть насаждений.

В связи с этим специалист рекомендует проводить обработку заранее, используя инсектициды с фумигационным действием, которые демонстрируют наивысшую эффективность при температуре выше +15 градусов.

При температуре около +22 градусов активность таких препаратов, по словам специалистов, усиливается, что создает дополнительный защитный барьер для культуры.

Не менее серьезной проблемой является фузариоз — грибковое поражение, приводящее к гниению корней. Риски его развития особенно возрастают перед периодом затяжных дождей.

Эксперт советует применять системные фунгициды, особенно на участках, где посадочный материал не проходил предварительной обработки перед высадкой осенью. Такие препараты обеспечивают комплексную защиту от широкого спектра грибковых инфекций.

Правильное время и способ обработки

Важную роль играет и правильное время обработки. Наиболее эффективным считается утреннее опрыскивание в солнечную погоду, когда рабочий раствор быстрее усваивается растением. Хотя внесение препаратов под корень считается более глубоким методом воздействия, на больших площадях именно опрыскивание по листьям остается практичным и проверенным способом защиты.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Особое внимание аграрии уделяют соблюдению сроков ожидания после применения средств защиты растений. В среднем они составляют около 40 дней, что позволяет безопасно выйти на период сбора урожая в середине лета. В то же время в фазе весенней обработки часто избегают смешивания препаратов с удобрениями, концентрируясь именно на защите растений.

Подробнее о весенней обработке чеснока от луковой мухи и фузариоза в мае — смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: канал "Украинское село" "Украинское Село" — это авторский YouTube-канал Юрия, посвященный практическому опыту ведения сельского хозяйства и агробизнеса. Основной акцент сделан на профессиональном выращивании клубники, садоводстве, животноводстве и использовании сельхозтехники. Контент полезен для фермеров и владельцев приусадебных участков благодаря практическим советам по оптимизации труда на земле и развитию собственного дела в условиях современного украинского села.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред