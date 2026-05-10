На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

Ангелина Подвысоцкая
10 мая 2026, 17:25
Сильная магнитная буря может влиять на здоровье.
Магнитная буря уровня G2 ожидается 5 февраля
Календарь магнитных бурь в Украине / Иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина время от времени находится под влиянием магнитной бури. Об этом сообщает meteoagent.

В начале месяца страна была под влиянием сильной магнитной бури. Пик был зафиксирован 4 мая. Мощность магнитной бури тогда выросла до 6 баллов. На следующий день она опустилась до пяти баллов.

6-7 мая мощность бури была на уровне 3 баллов. 8 мая она выросла до четырех баллов. Эта магнитная буря не была затяжной и сильной, после этого пошла на спад. Сейчас мощность магнитной бури находится на уровне 2 баллов. Однако её мощность может вырасти.

Календарь магнитных бурь в Украине / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 14 вспышек класса С. Сообщается, что 10 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 32 солнечных пятна.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", - говорится в сообщении.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

