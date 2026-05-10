С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в авто

Мария Николишин
10 мая 2026, 12:51
Запас хода автомобиля зависит от многих факторов.
Каков реальный запас хода у автомобиля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда загорается лампочка нехватки топлива
  • Сколько километров реально проедет автомобиль на резервном топливе

Сигнал датчика о низком уровне топлива в баке часто вызывает беспокойство у водителей, особенно если до ближайшей заправки далеко. Однако стоит помнить, что в каждом автомобиле есть резервное топливо, которое позволит проехать определенное расстояние.

Главред решил разобраться, сколько можно проехать на автомобиле с почти пустым баком.

О чем сигнализирует лампочка уровня топлива

Сигнал датчика о низком уровне топлива не означает, что автомобиль должен немедленно остановиться, но он сигнализирует о необходимости заправки, пишет Moto.

"Большинство автомобилей все еще имеют запас хода в несколько десятков километров. Однако фактический запас хода на резервном топливе зависит от многих факторов и может значительно отличаться", — говорят эксперты.

Какое расстояние может проехать автомобиль на резервном топливе

После того, как загорится лампочка о низком уровне топлива, большинство автомобилей могут проехать от пятидесяти до ста километров.

Этот запас хода считается безопасным для доезда до заправки. Однако это не означает, что каждый автомобиль достигнет одинакового запаса хода.

В частности, на результат влияют вместимость топливного бака, расход топлива, стиль вождения и дорожные условия.

Кроме того, бортовой компьютер может недооценивать запас хода или перестать отображать его при очень низком уровне топлива.

Каковы последствия езды на низком уровне топлива

Эксперты отмечают, что длительная езда на резервном топливе увеличивает риск выхода из строя топливной системы.

"Топливный насос охлаждается и смазывается топливом, поэтому низкий уровень топлива ускоряет износ этого компонента. Загрязнения со дна бака могут попасть в топливный фильтр и форсунки, ухудшая работу двигателя. В дизельных двигателях существует дополнительный риск попадания воздуха в топливную систему и проблем с запуском", — говорится в сообщении.

Как увеличить запас хода с почти пустым баком

Чтобы увеличить запас хода на резервном топливе, стоит ехать плавно, поддерживая постоянную скорость и избегая резкого ускорения.

Также хорошей идеей является отключение кондиционера и других энергоемких систем. По возможности стоит избегать пробок и маршрутов, требующих частого торможения. Такие меры могут увеличить фактический запас хода и уменьшить риск остановки автомобиля.

Сколько проедет автомобиль при загоревшейся лампочке нехватки топлива – видео:

Об источнике: Moto

Moto — издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

