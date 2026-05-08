Система штрафных баллов для водителей: за что могут временно лишить прав

Водителям планируется начислять от 1 до 5 баллов за нарушение ПДД в зависимости от степени их тяжести.

Лишение прав предусмотрено только за систематическое накопление 15 штрафных баллов в течение года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Читайте в материале:

Как будут начисляться штрафные баллы

Когда могут приостановить права

Как это повлияет на сервисные центры

В Украине в рамках реформы дорожного движения рассматривают введение системы штрафных баллов для водителей, по которой за нарушение ПДД будут начислять от 1 до 5 баллов в зависимости от их тяжести. После достижения порога в 15 баллов водительское удостоверение могут временно приостановить.

Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пояснив, что ключевая цель системы — воздействие на системных нарушителей, а не на разовые случаи.

Когда могут приостановить действие водительского удостоверения

По его словам, накопление баллов возможно и за незначительные нарушения, которые оцениваются в 1–2 балла, однако лишение права управления будет происходить только в случае их систематического совершения.

"Только если водитель систематически игнорирует безопасность и набирает достаточно баллов в течение года, действие его водительского удостоверения приостанавливается. То есть это не случайность, а сознательное, опасное поведение на дороге", — отметил Белошицкий.

Влияние на сервисные центры МВД

Он также прокомментировал возможную нагрузку на сервисные центры МВД, которые уже работают с очередями. По его словам, любые новые механизмы требуют времени на запуск и настройку.

"Что касается нагрузки, любое нововведение требует времени и налаживания процессов, так называемой "доработки". Конечно, на мой взгляд, в дальнейшем это будет стандартный процесс, доведенный до автоматизма, который не будет перегружать систему, в том числе и работу сервисных центров МВД", — добавил он.

Законопроект №14133 в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

Штрафные баллы / Инфографика: Главред

Когда в Украине могут ввести штрафные баллы для водителей — мнение нардепа

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко в эфире телеканала"Рада" высказал мнение, что систему штрафных баллов для водителей в Украине могут ввести уже до конца этого года, если соответствующий законопроект будет принят парламентом.

По его словам, такая модель контроля за нарушениями ПДД способна более эффективно влиять на системных нарушителей, которые регулярно игнорируют правила дорожного движения. Он привел пример водителей, которые могут превышать скорость по 10–20 раз в день, и за это лишь платят штрафы, не меняя поведение на дороге.

Крейденко отметил, что аналогичные системы штрафных баллов уже действуют в ряде стран, в частности в США, Германии, Франции и Польше, и там они показали положительные результаты. По его мнению, внедрение такой практики в Украине могло бы сдерживать водителей от систематических нарушений.

О личности: Алексей Белошицкий Алексей Георгиевич Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины с июня 2016 года, украинский полицейский, юрист, адвокат, доктор философии в области права, участник российско-украинской войны. Работает над внедрением новейших форм и методов осуществления правоохранительной деятельности, в частности в сфере общественной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения.

