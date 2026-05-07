Гривня внезапно начала расти: новый курс валют на 8 мая

Национальный банк Украины снизил курс доллара и евро на 8 мая.

Курс валют в Украине на 8 мая

В пятницу, 8 мая, Национальный банк Украины укрепил гривню. Основные иностранные валюты начали синхронно терять в цене. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Американская валюта после уверенного роста в четверг несколько сдала позиции. НБУ снизил официальный курс доллара почти на пять копеек — до 43,80 грн/долл. Для сравнения, на четверг, 7 мая, курс составлял 43,85 грн/долл.

Курс евро на 8 мая

Европейская валюта также отреагировала на укрепление национальной денежной единицы. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 51,54 грн/евро. Таким образом, евро подешевело на семь копеек по сравнению с курсом четверга (51,61 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,82/43,85 грн/долл., а к евро — 51,61/51,62 грн/евро.

Курс злотого на 8 мая

Польский злотый продемонстрировал относительную стабильность, однако также пошел на снижение в соответствии с общим трендом. Курс польской валюты на 8 мая зафиксирован на отметке 12,19 гривни, что меньше показателя четверга.

Каким будет курс доллара и евро в мае - прогноз эксперта

В мае валютный рынок Украины останется относительно стабильным, однако возможны умеренные колебания курса доллара и евро, считает вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

По его словам, Национальный банк и в дальнейшем будет придерживаться политики "управляемой гибкости", а еженедельные валютные интервенции могут достигать 800 млн долларов, что позволит удерживать стабильность. Дополнительным фактором поддержки гривни станет международная финансовая помощь, в частности потенциальное привлечение кредита от Европейского Союза в размере около 90 млрд евро.

Эксперт прогнозирует, что в мае курс доллара будет колебаться в пределах 43,8-44,8 грн, а евро — 50-52,5 грн. В то же время на валютный рынок будут влиять и внешние факторы, в частности ситуация на Ближнем Востоке и динамика мировых цен на нефть.

Как сообщал Главред, 7 мая Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар продолжил дешеветь, тогда как евро и злотый подорожали.

Ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал, что наличный курс доллара будет колебаться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро — 51,25-52 грн.

В то же время кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что в госбюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн. По его мнению, это может свидетельствовать о постепенной девальвации гривни в течение года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

