Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

Инна Ковенько
28 апреля 2026, 16:00
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 29 апреля.
Курс валют на 29 апреля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить доллар 29 апреля
  • Насколько подешевел курс евро
  • Каким будет курс злотого 29 апреля

В среду, 29 апреля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар начал падать, евро значительно ослабил свои позиции. Злотый тоже демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 29 апреля

На среду официальный курс доллара США несколько снизился после стремительного роста. НБУ ослабил курс американской валюты на 1 копейку — до 44,07 гривны за доллар.

Курс евро на 29 апреля

Курс евро стремительно обвалился. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,49 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 27 копеек.

Курс злотого на 29 апреля

Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 29 апреля по сравнению с 28 апреля на 7 копеек — до 12,12 гривны.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в конце апреля гривна может несколько укрепить свои позиции, но общий девальвационный тренд сохраняется. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что и официальный, и безналичный курс доллара в ближайшие две недели останутся на нынешних показателях.

Кроме того, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что в госбюджете на 2026 годзаложен среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн. По его мнению, это может свидетельствовать о вероятной постепенной девальвации гривны в течение года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

