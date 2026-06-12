Мощный удар по пропагандистам и судьям РФ: Зеленский ввел новые санкции

В санкционный пакет Украины вошли 29 физических и 17 юридических лиц РФ.

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Введены новые санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети В. Зеленского, Pexels

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Введены санкции против российских пропагандистских СМИ и судей

В санкционный пакет вошли 29 физических и 17 юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских пропагандистских СМИ и судей, принимавших незаконные решения в отношении украинцев.

Соответствующий указ №493/2026 опубликован в пятницу на сайте главы государства. В санкционный пакет вошли 29 физических и 17 юридических лиц.

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Отмечается, что среди них – судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории России и на временно оккупированном полуострове Крым.

В санкционном списке есть московский судья Тимур Вахрамеев, который, в частности, способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и причастен к заключению Виктории Рощиной, которую замучили в российском плену.

"Также в этот пакет вошли российские пропагандистские СМИ и их руководители, причастные к систематическому распространению лжи и российской пропаганды. Это "Газета.ру", "Лента.ру", также в списке – Союз журналистов России", – отмечается в сообщении.

"Считаем, что все причастные к преследованию украинцев и распространению российской пропаганды должны отвечать за свои действия. Украинские санкции – лишь начало, будут и последующие решения. Благодарим правозащитные организации за информацию и помощь в документировании таких случаев", – отметил советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

/ Главред - инфографика

Санкции против РФ: позиция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский категорически высказался против смягчения санкций в отношении России, подчеркнув, что такие меры лишь укрепят военный потенциал страны-агрессора.

По его мнению, ослабление ограничений фактически поддерживает российский оборонно-промышленный сектор, который снабжает вооружённые силы РФ необходимыми ресурсами.

Санкции против РФ — новости по теме

Напомним, как писал Главред, санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива. Льготный период завершился в эти выходные.

Ранее США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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