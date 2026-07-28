Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Одессе взорвался автомобиль BMW X5: пострадавший может быть военнослужащим

Анна Ярославская
28 июля 2026, 10:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Инцидент произошел утром 28 июля во дворе многоэтажки на улице Семена Палия. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Взрыв в Одессе
Взрыв в Одессе - взорвался BMW X5 / Фото: od.npu.gov.ua

Кратко:

  • Взрыв авто произошел утром 28 июля в Одессе
  • Взрывное устройство сработало под передним колесом
  • Пострадал 49-летний водитель внедорожникаBMW X5
  • Полиция пока не подтверждает версию о минировании

В Одессе утром 28 июля во дворе многоэтажного дома взорвался автомобиль, в результате пострадал 49-летний водитель, который, по данным СМИ, может быть военнослужащим.

Взрыв произошел около 8:00 в одном из дворов на улице Семена Палия, о происшествии правоохранителям сообщила супруга пострадавшего.

видео дня

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, мужчина сел за руль своего внедорожника, завел двигатель и начал выезжать со двора, когда раздался взрыв.

Медики оперативно прибыли на место, осмотрели пострадавшего и оказали ему необходимую помощь.

Территорию сразу же оцепили правоохранители, на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые собирают вещественные доказательства и устанавливают причину взрыва.

Версия о военном и BMW X5

Официальная версия полиции пока ограничивается формулировкой "взрыв автомобиля", однако Telegram-каналы дают более детальную и конкретную картину произошедшего.

Telegram-канал Одесса INFO утверждает, что взорвался автомобиль BMW X5, который якобы принадлежит военнослужащему, а взрывное устройство могло сработать под передним левым колесом именно в момент начала движения автомобиля. По данным канала, водитель получил легкие телесные повреждения.

В Одессе взорвался автомобиль BMW X5
В Одессе взорвался автомобиль BMW X5 / Фото: Одесса INFO

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники: взорвавшийся автомобиль действительно может принадлежать военному.

В полиции пока не делают окончательных выводов относительно характера инцидента. Правовая квалификация происшествия будет дана после завершения первоочередных следственных действий и выяснения всех обстоятельств.

Как писал Главред, 4 января в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. Инцидент квалифицирован как теракт. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, находившаяся рядом, не пострадала.

14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранения получил мужчина, подозреваемые по делу уже задержаны.

18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. По предварительным данным, конфликт мог носить бытовой характер и возник из-за длительных личных споров между соседями.

В Приморском районе Одессы вечером 23 мая взорвался автомобиль Volkswagen. В результате взрыва пострадали два человека. В управлении Службы безопасности Украины в Одесской области заявили, что происшествие квалифицировано как террористический акт

Другие новости:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Одесса авто полиция новости Одессы взрыв
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:10Война
Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:24Синоптик
В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

09:52Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Последние новости

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:07

Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

11:59

Почему нельзя сразу заливать пересохший цветок: ошибка, которая его добьет

11:50

Китайский гороскоп на 29 июля: кому повезет, а кому стоит сдержать эмоции

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
11:38

Гороскоп Таро на завтра 29 июля: Овнам - действие, Девам - терпение

11:14

"Русскую усадьбу" Задорнова в Латвии снесли под ноль: не хотели даже упоминания

11:14

Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

11:11

Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчиВидео

Реклама
11:00

Наоми Кэмпбелл надела шлепанцы с сумкой Hermеs за 25 тысяч на Ибице

10:54

Редкий шанс от судьбы: кому звезды приготовят приятные сюрпризы

10:54

В Одессе взорвался автомобиль BMW X5: пострадавший может быть военнослужащим

10:27

Колоссальные убытки: экономист объяснил, какие удары являются самыми болезненными для РФ

10:24

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:23

Практически скелет: Киркорова заговорил о смерти публично

09:52

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

09:43

Трамп и Зеленский проведут "тайные" переговоры: что решится в Вашингтоне уже сегодняВидео

09:14

"Голода не будет, но...": экономист предупредил россиян о катастрофическом сценарииВидео

08:48

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причинаВидео

08:47

"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

Реклама
08:18

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атакиВидео

07:57

Из изгоя в фавориты: Зеленский едет в США на волне побед - Politico

06:48

Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

05:48

Гороскоп на завтра, 29 июля: Девам — обида, Весам — радость

05:11

Засохшая герань оживет за три дня: какое кухонное средство точно спасет растение

04:46

Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: приём, о котором дачники умалчиваютВидео

04:16

Картофель больше не разварится: что добавить в воду перед варкой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

03:33

Зачем сыпать соль под кровать — какие свойства ей приписывают

03:14

Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу — простой лайфхак

02:30

Секрет Марса раскрыт: в NASA нашли удивительное сходство с Землей

01:34

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

01:15

Одно растение резко увеличивает урожайность помидоров: садоводы раскрыли секретВидео

00:40

Встреча Зеленского с Трампом: в CNN узнали главную тему переговоров

27 июля, понедельник
23:56

Украинцев избили из-за акцента: новые детали громкого скандала в Польше

23:00

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

22:53

Постель снова станет белоснежной: три ложки какого дешевого средства добавить в барабан

22:52

Война РФ с Украиной затянется: СМИ раскрыли планы Путина и назвали сроки

22:30

После заявления Зеленского Трамп пообещал поговорить с Путиным: что произошло

22:06

Бунт в РФ против Кремля: появился прогноз, какие регионы отделятся первымиВидео

Реклама
22:04

Кому срыв планов принесет удачу: Таро-прогноз на август 2026Видео

21:52

Можно ли называть животных человеческими именами — какие существуют ограничения

21:44

Пятна на помидорах — первый признак беды: чем обработать томаты во время плодоношенияВидео

21:43

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

21:20

Как долго действует сертификат НМТ — что нужно знать абитуриентам

20:55

Эксперты разрешили спор и дали точный совет: где и как правильно хранить яйцаВидео

20:42

Сколько моркови добавлять в бульон — что советуют опытные повара

20:31

Как правильно обрезать огурцы, чтобы собирать урожай до осени — секрет огородникаВидео

20:24

Красивое, но забытое украинское слово "погіддя": что оно на самом деле означает

20:00

Громкие угрозы Ирана в адрес Украины: в ВМС жестко предупредили Тегеран

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять