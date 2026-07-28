В Одессе взорвался автомобиль BMW X5: пострадавший может быть военнослужащим

Кратко:
- Взрыв авто произошел утром 28 июля в Одессе
- Взрывное устройство сработало под передним колесом
- Пострадал 49-летний водитель внедорожникаBMW X5
- Полиция пока не подтверждает версию о минировании
В Одессе утром 28 июля во дворе многоэтажного дома взорвался автомобиль, в результате пострадал 49-летний водитель, который, по данным СМИ, может быть военнослужащим.
Взрыв произошел около 8:00 в одном из дворов на улице Семена Палия, о происшествии правоохранителям сообщила супруга пострадавшего.
Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, мужчина сел за руль своего внедорожника, завел двигатель и начал выезжать со двора, когда раздался взрыв.
Медики оперативно прибыли на место, осмотрели пострадавшего и оказали ему необходимую помощь.
Территорию сразу же оцепили правоохранители, на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые собирают вещественные доказательства и устанавливают причину взрыва.
Версия о военном и BMW X5
Официальная версия полиции пока ограничивается формулировкой "взрыв автомобиля", однако Telegram-каналы дают более детальную и конкретную картину произошедшего.
Telegram-канал Одесса INFO утверждает, что взорвался автомобиль BMW X5, который якобы принадлежит военнослужащему, а взрывное устройство могло сработать под передним левым колесом именно в момент начала движения автомобиля. По данным канала, водитель получил легкие телесные повреждения.
Как пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники: взорвавшийся автомобиль действительно может принадлежать военному.
В полиции пока не делают окончательных выводов относительно характера инцидента. Правовая квалификация происшествия будет дана после завершения первоочередных следственных действий и выяснения всех обстоятельств.
Как писал Главред, 4 января в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. Инцидент квалифицирован как теракт. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, находившаяся рядом, не пострадала.
14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранения получил мужчина, подозреваемые по делу уже задержаны.
18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. По предварительным данным, конфликт мог носить бытовой характер и возник из-за длительных личных споров между соседями.
В Приморском районе Одессы вечером 23 мая взорвался автомобиль Volkswagen. В результате взрыва пострадали два человека. В управлении Службы безопасности Украины в Одесской области заявили, что происшествие квалифицировано как террористический акт
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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