Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве

Бытовой конфликт перерос в бойню - в МВД раскрыли подробности трагедии 18 апреля в Голосеевском районе.

Клименко о теракте: что произошло, кто виноват и как изменят работу полиции

Вы узнаете:

С чего началась стрельба в Голосеевском райне

Имел ли стрелок право на оружие и как он получил медицинскую справку

Какие реформы проведут в полиции

Дадут ли украинцам право владеть оружием

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта, который произошел в Киеве 18 апреля и привел к гибели семи человек. Также он рассказал, как теперь будут готовить к работе правоохранителей и какие кадровые решения были приняты.

Главред собрал главные заявления чиновника.

Стрельбе предшествовал конфликт

Теракт в Голосеевском районе Киева 18 апреля начался с бытового конфликта. У стрелка – Дмитрия Васильченкова – долгое время были споры с соседом, и день теракта не стал исключением. Все события мужчина записывал на диктофон - вероятно для того, чтобы зафиксировать инцидент и иметь доказательства для возможной защиты.

"Все началось с бытового конфликта. Стрелок проживал на пятом этаже. У него были конфликты с соседом с шестого этажа. Как понятно, уже некоторое время длился этот конфликт. И вот в этот день между ними снова был конфликт", - рассказал Клименко.

Уже после ликвидации у стрелка был изъят телефон.

"Это как раз дало возможность понять поминутно, что там происходило. Он постоянно бормотал что-то. Сказать и понять, что он надиктовывал, очень сложно", - добавил глава МВД.

Васильченкова "клемануло"

Первые выстрелы были произведены из травматического пистолета возле подъезда. Затем Васильченков вернулся в квартиру, забрал карабин, поджег квартиру и вышел на улицу.

"То есть он, может быть, не думал стрелять. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то сказал. Но его клемануло, это по его словам на записи слышно", - рассказал министр.

По словам Клименко, мужчина, которого застрелил Васильченков, называл его "директором". И это, вероятно, раздражало стрелка.

"Мужчина - этот, которого он застрелил - говорит "Ты мне будешь тут рассказывать какую-то чепуху, я тут, мол, что-то тут ремонтировал, проявил инициативу, ну, будь здоров". То есть на бытовой почве возник конфликт. Еще продолжался разговор, стрелок продолжал бормотать про директора. И все, он начал стрелять. Директор - это, я так понимаю, сосед с шестого этажа называл его "директор". И это его раздражало", - отметил он.

У стрелка было разрешение на оружие

Клименко уточнил ситуацию относительно получения Васильченковым разрешения на оружие. По его словам, медицинская справка была настоящей - мужчина получил ее в декабре 2025 года в частной клинике.

"И к этой частной клинике, конечно, есть вопросы. То есть сама справка не поддельная, она настоящая, но есть сомнения, что проводилось полное обследование. Сейчас в рамках производства все документы изъяли. И вообще заострим сейчас внимание на субъектах, которые могут выдавать такие справки", - добавил глава МВД.

Поведение патрульных - это "большой позор"

Клименко прокомментировал беспрецедентную реакцию правоохранителей, которые сбежали с места инцидента во время теракта, бросив пострадавших, в том числе и ребенка.

"Первый звонок в полицию был о хулиганке. Уже по дороге они узнали, что там стрельба и раненые есть. То, как они поступили в этот момент – это большой стыд. Два взрослых человека, присягавших на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами скрылись", - сказал чиновник.

В то же время он призвал не оценивать по двум патрульным всю систему.

"В тот моменту именно эти два человека проявили психологическую слабость", - подчеркнул Клименко.

Копов отправят на полигоны и на фронт

Клименко заявил, что протоколы реагирования и программы подготовки полицейских должны быть пересмотрены. По его словам, инструкторами для новичков должны быть военные и ветераны, а самих полицейских нужно на несколько месяцев перебрасывать на фронт.

"Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать военнослужащих, которые прошли боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. В качестве инструкторов. Это касается всех подразделений сначала патрульной службы, затем мы хотим перейти и на райотделы", - рассказал глава МВД.

"Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается взрывпакет или свистит пуля. Потому что работник полиции – он для того и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", – подчеркнул Клименко.

По его мнению, всех правоохранителей нужно как минимум на пару месяцев перебрасывать если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону. Например, в Краматорск, Павлоград, Синельниково.

Клименко заявил, что полицейский не должен бояться свиста пуль / Инфографика: Главред

Какие кадровые решения приняты

После недостойного поступка патрульных 18 апреля была снята вся вертикаль Управления патрульной полиции Киева.

"Что касается кадровых решений по итогам служебного расследования, то сейчас сняли с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева. Это, возможно, еще не все кадровые решения. Все решения принимает глава Нацполиции. Они выйдут в коммуникацию", - сказал глава министерства внутренних дел.

Он подчеркнул, что требует назначить на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно лиц, прошедших боевые действия.

Как известно, глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку. Впоследствии он был назначен советником главы Нацполиции и будет заниматься вопросами войны, в частности, вопросами вовлеченности полиции в войну.

"Я его уважаю лично, очень уважаю [...] Но морально оставаться в должности [...] в то время, когда двое полицейских допустили ошибку, большую ошибку во время выполнения своей основной полицейской функции, отразившуюся на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно", - прокомментировал Клименко отставку Жукова.

О короткоствольном оружии для гражданских

Министерство внутренних дел Украины готово к появлению закона о гражданском оружии. Уже на следующей неделе должны начаться консультации с нардепами.

"Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия, карабины, то есть, охотничье это оружие, гладкоствольное, нарезное - это все надо классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности безопасного обращения с этим оружием", - подчеркнул Клименко.

Министр добавил, что речь идет о целой системе - изменения в уголовное законодательство, определение по самозащите, тиры, места хранения.

"Мы готовы к этому диалогу. Хотим, чтобы эта система была. Чтобы было у людей право на вооруженную самозащиту. И, главное, чтобы этот человек был подготовлен", - отметил Клименко.

Он добавил, что уже обсудил этот вопрос с нардепами и уже со следующей недели начнутся консультации. Министр отметил, что они будут проводиться с привлечением общественности, экспертов, журналистов, и добавил, что "надо слышать все мнения, чтобы выйти на эффективное решение".

Теракт в Киеве 18 апреля 2026 - что известно

Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире нападавшего вспыхнул пожар.

Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице.

В ходе штурма стрелок был убит спецназовцами КОРД.

Стоит отметить, что экипаж патрульных, который прибыл на вызов о стрельбе, имея при себе табельное огнестрельное оружие (пистолеты Форт 17) и все законные основания для его применения, фактически сбежал с места происшествия.

На месте патрульные бросили раненых: ребёнка, мужчину и женщину, которые нуждались в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в том числе ещё один ребёнок. Из-за бездействия сотрудников полиции вооружённый мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате теракта пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок. Еще шесть человек погибли.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице умер мужчина, за жизнь которого боролись врачи.

Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

