"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

Решение было принято после скандала с патрульными полицейскими, которые 18 апреля прибыли на место стрельбы в Киеве, но сбежали.

Кратко:

Евгений Жуков принял решение подать рапорт на увольнение

Жукову найдут другую должность

Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо", - сказал Жуков. видео дня

Он отметил, что это решение было принято после скандала с патрульными полицейскими, которые 18 апреля прибыли на место стрельбы в Киеве, но сбежали.

"Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Очень позорный случай. Служебное расследование будет проведено и все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", - подчеркнул Жуков.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что Жукову найдут другую должность.

"Возможно, она будет связана с оказанием помощи именно по войне", - добавил он.

Стрельба в Киеве — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 апреля в Киеве днем неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщила Национальная полиция.

Во время задержания злоумышленник был ликвидирован. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, спецподразделение КОРД провело штурм магазина, где находился нападавший. Он держал людей в заложниках и во время операции открывал огонь по правоохранителям.

Позже в соцсетях опубликовали видео, на котором патрульные, прибывшие на вызов во время теракта, сбежали, услышав звуки стрельбы. Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал позорным поведение патрульных во время теракта в Киеве.

