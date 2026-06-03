Преемник Путина: почему Шойгу сливают через медиа и есть ли шанс на смену власти в РФ

Реальный демонтаж режима Путина начнется неожиданно. Иван Преображенский назвал признаки реального транзита власти в РФ.

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Вбросы о преемнике Путина могут быть признаком борьбы элит / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

О чем сказал Преображенский:

Слухи о преемнике Путина назвали инструментом борьбы элит

Названного преемником политика могут целенаправленно устранить

Реальный транзит власти будет выглядеть совсем иначе

Слухи о поиске преемника Владимира Путина и возможных заговорах внутри Кремля, которые все чаще просачиваются в медийное пространство, не имеют ничего общего с реальной подготовкой к смене власти в России. На самом деле публичное обсуждение подобных кандидатур сегодня является мощным инструментом внутриэлитной борьбы и сигналом к физическому или политическому устранению конкурентов. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

Политолог призывает не воспринимать эти вбросы всерьез.

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По его словам эксперта, интенсивность разговоров о потенциальном преемнике сейчас значительно ниже, чем, к примеру, в 2020–2021 годах.

"Сейчас, если кого-то назовут преемником Путина, это будет означать, что это организованная против него провокация его оппонентами, чтобы его уничтожить. Никакой другой причины быть не может", — подчеркнул Преображенский.

В качестве примера политолог привел прошлые аппаратные войны. Так, информационная кампания вокруг фигуры Дмитрия Козака в свое время была запущена исключительно ради его устранения из администрации президента из-за конфликта с Сергеем Кириенко.

Аналогичная логика, по мнению Преображенского, работает и сейчас вокруг бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого слухи прочат чуть ли не в лидеры антипутинского заговора.

"Это тоже история о том, что Шойгу находится на грани возбуждения против него уголовного дела. И кто-то старается от него как можно скорее избавиться, простимулировать Путина через медийное пространство добить Шойгу. Так что я бы эти слухи вообще всерьез не воспринимал и ни в коем случае не относил бы к реальной подготовке к смещению Путина. Если речь пойдет о смещении Путина, это будет выглядеть совсем не так", - объяснил политолог.

Как будет выглядеть реальный демонтаж режима Путина

Если в России действительно начнется процесс транзита власти или элитного бунта, он не будет иметь ничего общего с конспирологическими слухами в Telegram-каналах. Реальный раскол элит и появление альтернативы диктатору станут заметны по другим признакам.

В частности, в инфополе внезапно появится фигура, чья популярность начнет расти необъяснимыми темпами без видимых на то причин. Она станет так называемой "точкой сборки" для недовольных.

"Тогда большое количество участников условного политического процесса — потому что открытой политики в России нет — увидит какую-то альтернативу или несколько альтернатив Путину", - сказал эксперт.

Еще одним признаком станет реакция пропаганды. Начнется яростная критика этого человека со стороны официальной кремлевской машины и начало реальных проблем у новоявленного лидера.

"И вот тогда будет понятно, что идет именно внутренний, глубинный общественный процесс или хотя бы элитный процесс по появлению альтернатив. Но это не будут слухи о том, что кто-то что-то возглавит. Скорее всего, это будут очень случайные люди, которые на первый взгляд вообще не выглядят как потенциальные преемники Путина", — резюмировал Преображенский.

Путин боится Шойгу и сидит в бункере

Как писал Главред, марта 2026 российский президент всерьез опасается не только утечки секретной информации, но и возможного заговора внутри элит, включая сценария покушения с использованием дронов. На этом фоне Федеральная служба охраны ужесточила контроль за окружением Путина, ограничила его перемещения и усилила защиту резиденций и рабочих объектов.

"С начала войны в Украине Путин часто укрывается в модернизированных бункерах, в частности в Краснодарском крае, где может работать неделями, тогда как российские СМИ продолжают использовать заранее подготовленные видеоматериалы", - пишет издание "Важные истории".

С риском попытки госпереворота в РФ якобы связывают Сергея Шойгу — бывшего министра обороны, который с мая 2024 года занимает должность секретаря Совета безопасности РФ.

Кто сливает Путина: мнение эксперта

В марте 2026 года российский оппозиционер Игорь Эйдман заявил о сознательной провокации против диктатора РФ Владимира Путина, которая была инициирована верхушкой РФ.

По мнению эксперта, о том, что Путина сливает собственное окружение, говорит и то, что был обнародован так называемый спонтанный опрос ВЦИОМ, который показал рекордно низкий с начала войны рейтинг Путина - меньше трети.

"Я хорошо знаю, как работает эта организация. Без согласования с начальством из президентской администрации ничто важное в публичное пространство выйти не может. Значит, кто-то на самом верху дал руководству ВЦИОМ указание опубликовать информацию о падении рейтинга Путина и о том, что россиянам надоела война", - пишет он.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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