"Сподобився" или "змилувався": как на украинском заменить кальку "снизошол"

Читайте в материале:
- Чем заменить слово "снізошол"
- Когда уместно говорить "зійшов"
Некоторые слова настолько прочно закрепились в повседневной речи, что их суржиковое происхождение почти не замечают. Одним из таких слов является "снізошол", которого в украинском литературном языке не существует. В зависимости от контекста его можно легко заменить нормативными украинскими аналогами. Главред расскажет подробнее.
Как указано в словаре "Горох", правильный выбор слова зависит от того, идет ли речь об ироническом высказывании или о торжественном либо духовном контексте.
Чем заменить "снізошол" в ироническом контексте
Чаще всего слово "снізошол" употребляют в шутку, когда человек долго не отвечал, не приходил или наконец выполнил обещание. В таких случаях украинский язык предлагает несколько естественных вариантов.
"Сподобился" - самый удачный вариант для ироничных ситуаций.
Пример: "Наконец-то соизволил ответить".
"Удостоил" или "одарил" - уместно, когда хотят подчеркнуть, что человек как бы оказал кому-то особую милость своим присутствием или вниманием.
Пример: "Удостоил нас своим присутствием".
"Змилувався" - подходит для непринуждённого повседневного общения.
Пример: "Смилостивился и перезвонил".
Проявил снисходительность или отнесся снисходительно - используют тогда, когда нужно подчеркнуть высокомерное отношение человека.
Когда правильно употреблять слово "зійшов"
В русском языке глагол, от которого образовано суржиковое "снизошел", имеет также торжественное или духовное значение. В украинском языке для этого существует нормативное слово "зийшов".
Его используют в следующих случаях:
- в религиозном контексте: "На апостолов сошел Святой Дух";
- в переносном значении: "На него сошла Божья благодать";
- в прямом значении: "сошел со сцены";
- для описания природных явлений: "взошло солнце", "пошел снег".
Использование нормативных украинских эквивалентов вместо суржиковых слов помогает сделать речь более естественной, точной и богатой.
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Об источнике: Горох
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