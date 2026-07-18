"Сподобився" или "змилувався": как на украинском заменить кальку "снизошол"

"Снизошол" на украинском языке не является нормативным словом. Как говорить без суржика и какие литературные эквиваленты рекомендуют лингвисты.

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Как правильно сказать на украинском языке "снізошол" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Чем заменить слово "снізошол"

Когда уместно говорить "зійшов"

Некоторые слова настолько прочно закрепились в повседневной речи, что их суржиковое происхождение почти не замечают. Одним из таких слов является "снізошол", которого в украинском литературном языке не существует. В зависимости от контекста его можно легко заменить нормативными украинскими аналогами. Главред расскажет подробнее.

Как указано в словаре "Горох", правильный выбор слова зависит от того, идет ли речь об ироническом высказывании или о торжественном либо духовном контексте.

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Чем заменить "снізошол" в ироническом контексте

Чаще всего слово "снізошол" употребляют в шутку, когда человек долго не отвечал, не приходил или наконец выполнил обещание. В таких случаях украинский язык предлагает несколько естественных вариантов.

"Сподобился" - самый удачный вариант для ироничных ситуаций.

Пример: "Наконец-то соизволил ответить".

"Удостоил" или "одарил" - уместно, когда хотят подчеркнуть, что человек как бы оказал кому-то особую милость своим присутствием или вниманием.

Пример: "Удостоил нас своим присутствием".

"Змилувався" - подходит для непринуждённого повседневного общения.

Пример: "Смилостивился и перезвонил".

Проявил снисходительность или отнесся снисходительно - используют тогда, когда нужно подчеркнуть высокомерное отношение человека.

Когда правильно употреблять слово "зійшов"

В русском языке глагол, от которого образовано суржиковое "снизошел", имеет также торжественное или духовное значение. В украинском языке для этого существует нормативное слово "зийшов".

Его используют в следующих случаях:

в религиозном контексте: "На апостолов сошел Святой Дух";

в переносном значении: "На него сошла Божья благодать";

в прямом значении: "сошел со сцены";

для описания природных явлений: "взошло солнце", "пошел снег".

Использование нормативных украинских эквивалентов вместо суржиковых слов помогает сделать речь более естественной, точной и богатой.

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Об источнике: Горох Горох - это онлайн-словарь украинского языка и лингвистический справочный ресурс, содержащий толкование слов, примеры употребления, синонимические ряды, грамматические формы и данные об употреблении слов в современном и классическом украинском языке. Ресурс агрегирует информацию из различных лексикографических источников, в частности академических словарей, и представляет её в удобном поисковом формате. Помимо толкований, пользователи могут найти примеры контекстного употребления слов, варианты перевода, а также стилистические и грамматические примечания.

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