Розы пышно зацветут во второй раз: садовница раскрыла простой трюк

Блогер из Львовской области Ольга Мартинишин показала, как обрезать куст розы, чтобы добиться повторного цветения уже в этом сезоне.

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Как заставить розы буйно зацвести во второй раз / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Вы узнаете:

Как обрезать розу для повторного цветения

Можно ли вырастить новый куст из срезанного побега

Что будет с растением без обрезки

После завершения цветения розы нуждаются в правильном уходе, ведь от этого зависит, сможет ли растение снова порадовать новыми бутонами. Отцветшие цветы не стоит просто оставлять на кусте или выбрасывать - их можно обрезать, стимулируя появление новых побегов, а также попробовать размножить растение черенками.

Главред выяснил, как правильно ухаживать за розами после цветения и что нужно сделать для повторного цветения.

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Почему отцветшие розы не стоит оставлять на кусте

Блогер из Львовской области Ольга Мартинишин, известная в соцсетях как "Баба Оля на псевдо Чех", показала в Facebook, что делать с розами после окончания цветения. В видео она рассказала, что не стоит просто выбрасывать отцветшие цветы.

По словам Ольги, после того как роза отцвела, её нужно правильно подготовить к следующему этапу роста. Если оставить сухие цветы, растение продолжит тратить на них силы, а новые бутоны могут оказаться более слабыми. Она объяснила, что отцветшие части лучше срезать, а не оставлять на кусте.

Как правильно обрезать розу после цветения

Ольга показала, что срез нужно делать выше листочка. Именно такая обрезка стимулирует растение выпускать новые побеги.

После удаления отцветшей части роза может сформировать новый побег и порадовать вторым цветением в этом же году. Если же не обрезать растение, оно также может продолжить расти, но новое цветение, по словам блогерши, будет значительно слабее.

Смотрите видео о том, что делать с розами после цветения:

Можно ли добиться повторного цветения розы в этом году

Ольга уверяет, что после правильной обрезки куст имеет все шансы снова зацвести.

"Обрезаем выше листочка - и он будет пускать побег. И будет следующее, второе цветение", - пояснила она.

В то же время важно ухаживать за растением, обеспечить ему достаточный полив и следить за состоянием куста.

Виды роз / Инфографика: Главред

Как можно размножить розу из отцветшей веточки

Помимо обрезки, блогерша рассказала о способе размножения роз. Она продемонстрировала эксперимент с черенком: часть веточки можно посадить в почву, оставив небольшой "хвостик".

После этого черенок нужно аккуратно присыпать землей и создать условия, похожие на парник. По словам Ольги, такой способ может помочь получить новый куст, хотя это требует терпения и ухода.

Блогер призвала не спешить выбрасывать отцветшие цветы, ведь из них можно вырастить новые растения.

"Есть что срезать - можно размножить целый сад", - сказала она.

Ольга подчеркнула, что правильный уход после цветения поможет сохранить красоту роз и вновь наслаждаться пышными цветами.

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Об авторе: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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