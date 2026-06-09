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Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Руслана Заклинская
9 июня 2026, 20:51
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Идеальное бесплатное удобрение, богатое калием и азотом, каждый день появляется на кухне.
Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне
Чем из подручных средств на кухне подкормить розы в июне / Коллаж: Главред, фото: Главред

Вы узнаете:

  • К чему может привести недостаток питательных веществ у роз
  • Чем подкармливать розы в июне
  • Какие питательные вещества содержатся в чайных листьях

Июнь — один из самых важных месяцев для ухода за розами. Именно в этот период растения активно формируют бутоны и готовятся к обильному цветению. Для этого им требуется значительное количество питательных веществ, ведь запасы, накопленные в почве в течение зимы, к началу лета часто уже исчерпываются.

Главред узнал, как правильно ухаживать за розами в июне.

видео дня

Если розам не хватает питания, они могут образовывать меньше бутонов, а сами цветы будут мельче и менее устойчивы к жаре, болезням и вредителям. Именно поэтому опытные садоводы советуют не пренебрегать подкормкой в начале лета.

Чем подкормить розы

Профессиональный садовод и основатель проекта The Garden Path Марк поделился с Daily Express простым лайфхаком, который в свое время перенял от дедушки. По его словам, отличным дополнением к уходу за розами могут стать обычные использованные чайные пакетики.

"Не выбрасывайте старые чайные пакетики — их можно использовать в саду. Именно так поступал мой дедушка, и я продолжаю пользоваться этим методом", — рассказал садовод.

Чем полезны чайные листья для роз

Чайные листья содержат органические вещества и небольшое количество питательных элементов, в частности азота и калия. Азот способствует активному росту листьев и побегов, помогая растению сформировать крепкие стебли. Калий, в свою очередь, играет важную роль в формировании бутонов и пышном цветении.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

Кроме того, чайные листья улучшают структуру почвы, помогают удерживать влагу и создают благоприятные условия для развития полезной микрофлоры.

Впрочем, специалисты отмечают, что чай не может полностью заменить комплексные удобрения. Он является лишь дополнительным источником питания и улучшения почвы.

Как правильно использовать чайные пакетики

Для подкормки роз нужно собирать использованные чайные пакетики в течение нескольких дней или недели. После этого пакетики разрезают, а чайные листья высыпают в отдельную емкость.

Важно не закапывать пакетики в землю целиком. Некоторые из них содержат синтетические волокна или пластиковые элементы, которые не разлагаются в почве.

Смотрите видео о том, как использовать использованные чайные пакетики:

Чайные листья рекомендуется равномерно рассыпать вокруг основания куста, а затем слегка смешать с верхним слоем почвы с помощью садовой лопатки или кельмы. После дождя или полива питательные вещества постепенно будут проникать в корневую систему растения.

Как часто подкармливать розы чаем

Садоводы советуют использовать чайные листья в качестве подкормки не чаще одного раза в месяц. Чрезмерное внесение даже натуральных удобрений может негативно повлиять на состояние почвы и растений.

Подкормка роз чайными листьями не требует дополнительных затрат и занимает всего несколько минут. Она может стать полезным дополнением к традиционному уходу за цветами, помогая укрепить растения и поддержать их во время активного цветения. В то же время для наилучшего результата розам все же требуется полноценное комплексное питание, которое обеспечит их всеми необходимыми микро- и макроэлементами.

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Об источнике: Daily Express

Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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