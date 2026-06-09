Обычная вещь из сарая, которую многие считают мусором, спасает урожай

Мужчина показал, как превратить ненужные пластиковые горшки в удобные крепления для томатов, фасоли и огурцов.

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Годами складывают пластиковые горшки от купленных растений в сараях / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@viewfromthepottingbench

Вы узнаете:

Что можно сделать из старого пластикового горшка

Как обычный контейнер помогает сохранить урожай

Какую ошибку совершают многие садоводы

Многие садоводы годами складывают пластиковые горшки от купленных растений в сараях, гаражах или дальних уголках участка, не зная, что с ними делать. Со временем такие контейнеры занимают все больше места и часто отправляются в мусор.

Однако эксперт по садоводству показал простой способ превратить ненужные горшки в полезный инструмент для выращивания овощей и других культур. Своим советом он поделился в TikTok.

видео дня

С наступлением теплого сезона владельцы дач и частных домов активно покупают рассаду томатов, огурцов, фасоли и декоративных растений. После пересадки большая часть пластиковых контейнеров остается без дела. Поскольку такой пластик разлагается очень медленно, многие стараются найти ему повторное применение, чтобы сократить количество отходов и сэкономить на садовых принадлежностях.

Неожиданное решение

Садовод и автор популярных роликов в TikTok Адам Киртланд поделился необычным лайфхаком, который особенно пригодится тем, кто выращивает томаты, огурцы, фасоль и другие растения, нуждающиеся в опорах.

Обычно для создания устойчивой конструкции садоводы используют несколько деревянных палок, которые связывают между собой. Однако такие конструкции могут расшатываться под воздействием ветра и выглядят не слишком аккуратно.

Садовод и автор популярных роликов в TikTok Адам Киртланд поделился необычным лайфхаком / Фото: tiktok.com/@viewfromthepottingbench

По словам эксперта, решить проблему помогает обычный пластиковый горшок. Для этого необходимо срезать его дно и использовать имеющиеся дренажные отверстия в качестве креплений для деревяных опор. Такой элемент помогает надежно сохранить устойчивость конструкции в течение всего сезона.

"Срежьте дно горшка садовым ножом или секатором. Нас интересует именно основание. В большинстве таких горшков уже есть четыре отверстия, через которые можно надежно закрепить опоры", - объяснил Киртланд в своем видео.

Совет впечатлил пользователей

Видео быстро набрало популярность среди любителей садоводства. Многие признались, что годами выбрасывали старые контейнеры, даже не подозревая, что им можно найти столь практичное применение.

Элемент помогает надежно сохранить устойчивость конструкции / Фото: tiktok.com/@viewfromthepottingbench

Один из пользователей написал, что собирается воспользоваться советом при посадке огурцов и помидоров уже в ближайшие дни. Другие назвали идею "гениальной" и отметили, что такой способ помогает одновременно поддерживать порядок на участке и повторно использовать пластик.

"Ух ты, спасибо! Попробую это сегодня, так как сажаю огурцы и помидоры", - написал один из пользователей.

Некоторые зрители также отметили, что конструкция выглядит более аккуратно по сравнению с традиционными вариантами крепления, а ее создание занимает всего несколько минут.

Старым горшкам можно найти и другое применение

Специалисты напоминают, что пластиковые горшки могут пригодиться не только для фиксации опор. Их часто используют для хранения садовых инструментов, перчаток, семян и мотков шпагата в сарае или мастерской.

Кроме того, контейнеры с вырезанным дном могут служить защитными воротниками для молодых растений, помогая уберечь их от вредителей. В прохладные ночи горшками нередко накрывают нежную рассаду для защиты от заморозков.

Смотрите в видео о том, как использовать старые горшки для растений:

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