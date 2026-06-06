Полил клумбу в летний зной и удивился результату: садовод развенчал популярный миф

Полив может стать решающим для спасения растений. Можно ли поливать сад и огород в жару?

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Садовод развенчал популярный миф о поливе растений в жару / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

Можно ли поливать огород под палящим солнцем

Когда дневной полив спасает растения от гибели

Какие правила помогут сохранить урожай в жару

С наступлением лета среди садоводов и дачников возобновляются споры о том, можно ли поливать растения в жару. Бытует мнение, что капли воды на листьях работают как линзы и вызывают ожоги, а само испарение влаги может погубить культуру.

Опытный специалист и автор Youtube-канала Садівник. наглядно доказал, почему этот запрет является мифом и в каких ситуациях полуденный полив жизненно необходим.

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Полив растений в жару

Многие дачники отказываются от дневного полива, боясь испортить свои грядки. По словам садовода, утренний и вечерний полив — это действительно хороший вариант, но что делать, если поливать в это время никак не получается?

Эксперт утверждает, что за всю многолетнюю практику ни разу не сталкивался с "прожженными" из-за капель листьями.

"Раньше в колхозах поля орошались круглые сутки, несмотря на солнцепек. Кроме того, летом часто случается так называемый слепой дождь. Никаких массовых или даже единичных ожогов после этого на растениях не появляется", — отметил он.

Главным и единственным минусом полива под палящими лучами солнца является лишь то, что определенный процент воды теряется из-за быстрого испарения.

Как поливать огород летом

В качестве доказательства своих слов о дневном поливе садовод привел конкретный пример из практики. Из-за сильного зноя недавно посаженные цветы алиссума завяли и буквально упали на землю. Вместо того чтобы ждать вечера (что могло полностью погубить неокрепшую рассаду), он обильно пролил клумбу прямо в 12:30 дня и получил такие результаты:

через 30 минут около 70% увядших цветов поднялись;

через 60 минут тургор полностью пришел в норму, растения выглядели здоровыми;

спустя две недели клумба пришла в идеальное состояние, а следов перенесенного стресса не было.

Эксперимент доказал: если растение испытывает дефицит влаги и начинает увядать, полив должен быть незамедлительным, независимо от времени суток.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Как правильно поливать сад в жару

Чтобы летний уход приносил максимальную пользу, специалист рекомендует придерживаться нескольких правил.

Во-первых, кустарники и деревья лучше проливать строго под корень. Для газона идеальным решением остается дождевание.

Во-вторых, если земля под растением влажная, но из-за жары оно все равно опустило листья — примените метод легкого дождевания. Это поможет культуре быстро восстановить водный баланс и охладить себя.

Если молодые приросты смотрят вверх, а листья расправлены — влаги достаточно. Если побеги поникли, норму и частоту полива нужно срочно увеличивать.

Температура воды также имеет огромное значение. Запрет на холодную воду актуален только для некоторых овощей (огурцы, томаты) и нежных тропических культур. Газон, деревья и большинство цветов можно смело поливать любой доступной водой.

Также эксперт напомнил о важности мульчирования почвы (например, скошенной газонной травой), что позволяет значительно сократить испарение влаги и защитить корневую систему от перегрева на любых типах грунта.

Смотрите видео - Можно ли поливать растения в жару:

Как писал Главред, многие садоводы считают, что время полива влияет не только на количество влаги в почве, но и на риск появления болезней, состояние корней и устойчивость растений к жаре. Поэтому важно знать, в какие часы полив действительно приносит максимальную пользу саду и огороду. Детальнее читайте в материале: Когда правильно поливать растения: эксперты поставили точку в вечном споре.

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Об источнике: Youtube-канал "Садівник" На канал подписаны более девяти тысяч человек. Атор делится советами по уходу за цветами и газоном, рассказывает о подкормках минеральными удобрениями. Также можно найти материалы об уходе за садом, обрезке, обработке от вредителей и болезней.

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