Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

Анна Ярославская
23 мая 2026, 12:34
Джилл МакШихи объяснила, почему нельзя поливать растения днем и как понять, что вы переливаете огород.
Простой тест поможет понять, что растениям не хватает воды / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как утренний полив защищает растения от стресса
  • Почему капельный шланг под мульчей экономит воду
  • Как цвет листьев помогает определить избыток влаги

Полив сада может казаться легкой задачей для садоводов-любителей. Но на самом деле освоить правильную технику полива может оказаться непросто. Вопросы, которые возникают: сколько воды нужно саду, следует ли поливать растения вручную или лучше использовать капельные шланги, как понять, получают ли овощи слишком много или слишком мало воды?

На эти вопросы дала ответ эксперт по садоводству и автор проекта Beginner's Garden - Journey with Jill Джилл МакШихи.

Как правильно поливать огород

Один из вариантов полива сада — ручной. Он подходит для небольших садов. Этот метод заставляет вас останавливаться возле каждого растения и осматривать его. Внимательность позволяет быстрее обнаружить болезни или вредителей.

При ручном поливе направляйте струю воды к основанию растения. Старайтесь, чтобы листва оставалась как можно суше, поскольку полив сверху может привести к таким проблемам, как фитофтороз томатов. Полив у основания растения также экономит воду и направляет её туда, где она больше всего необходима растению.

Шланги для полива

Многие садоводы, особенно те, у кого большие сады и приподнятые грядки, предпочитают использовать капельные шланги для полива.

Шланг для капельного полива — это пористая трубка, которая пропускает воду по всей своей длине. Такое капельное выделение обеспечивает растениям равномерное увлажнение.

Шланги для капельного полива можно использовать практически во всех садах, но они отлично подходят для полива рядов плотно посаженных культур, таких как кустовая фасоль или морковь.

Правила полива огурцов
Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Системы капельного орошения

В системе капельного орошения трубки с капельницами размещаются возле основания растений или вдоль рядов.

Системы капельного орошения обеспечивают гибкость при содержании растений на больших участках, но также легко адаптируются для небольших пространств и контейнеров. Капельное орошение идеально подходит, когда растения высажены на большом расстоянии друг от друга, и шланг для капельного полива в итоге будет поливать сорняки между ними.

Шланг для капельного орошения vs cистема капельного орошения: что лучше

Шланг для капельного полива позволяет поливать всю грядку по всей ее длине. В системе капельного орошения вы можете более точно направлять воду на отдельные растения.

Если растения расположены близко друг к другу, шланг для капельного полива может лучше подойти для этой грядки.

Если же растения расположены дальше друг от друга, то система капельного орошения может лучше удовлетворить ваши потребности.

"По моему опыту использования обоих типов шлангов, капельный полив идеально подходит для небольших участков и приподнятых грядок, тогда как для больших садовых площадей лучше подойдут системы капельного орошения", - рассказала Джилл.

Если вы используете мульчу (а мульчу в саду следует использовать всегда), то линии орошения необходиом прокладывать под слоем мульчи. Благодаря этому большая часть влаги остается в почве вблизи корневой зоны, а не испаряется.

Некоторые шланги также разбрызгивают воду дальше, чем другие. Когда шланг находится под мульчей, струя не попадает на нижнюю листву, что способствует более здоровому росту растения.

Лучшее время суток для полива растений

Как правило, растения предпочитают полив рано утром, на рассвете. Но если вы поливаете растения у основания, то вечерний полив тоже допустим.

Преимущество утреннего полива заключается в том, что растения получат достаточно влаги до того, как испытают стресс от дневной жары.

Полив сверху вечером категорически не рекомендуется. Поскольку вода не может испаряться так быстро, это может создать условия для развития болезней.

Поливать растения в полдень следует только в случае крайней необходимости.

Чрезмерный и недостаточный полив: как проверить влажность почвы

Симптомы переувлажнения и недоувлажнения очень похожи. Но имейте в виду, что от переувлажнения погибает больше растений, чем от недоувлажнения.

Чтобы быстро определить, достаточно ли влаги в вашей почве, воткните палец в землю. Если после того, как вы его вынете, вы увидите грязь и влагу, значит, почва достаточно влажная. Если же палец сухой и чистый, значит, почве не хватает влаги.

Ещё один способ определить, нуждаются ли ваши растения в поливе, — это понаблюдать за ними. Если листья буреют, это обычно означает недостаток воды. Но если они желтеют и выглядят бледными, часто это означает, что растениям давали слишком много воды.

Смотрите видео - Сколько воды нужно вашему саду:

Как писал Главред, ранее Джилл МакШихи поделилась четырьмя принципами использования совместной посадки растений для борьбы с вредителями.

О ресурсе: Beginner's Garden - Journey with Jill

Ресурс journeywithjill.net (главный проект называется "The Beginner's Garden" / "Огород для новичков") — это популярный англоязычный образовательный портал, посвященный садоводству и огородничеству.

Его создательница — Джилл МакШихи (Jill McSheehy), которая занимается развитием проекта с 2013 года. Сама она живет и выращивает урожай в штате Арканзас, США (климатическая зона 8a).

Платформа позиционирует себя как гид для тех, у кого нет опыта, но есть желание выращивать собственную еду, зелень и ягоды.

Эсперт делится советами на разные темы: от обустройства приподнятых грядок до борьбы с вредителями, правильного подбора семян и планирования посадок по сезонам.

В подкасте "The Beginner's Garden Podcast" Джилл разбирает как базовые темы (например, уход за рассадой, выращивание перцев или моркови), так и берет интервью у профильных экспертов (например, шеф-поваров, специалистов по анализу почвы).

Одноименный YouTube-канал канал имеет более 130 тысяч подписчиков. Там публикуются видеоуроки, обзоры ошибок и демонстрация личного опыта работы на участке площадью около 230 квадратных метров (включая грядки, теплицу и контейнерное садоводство).

