О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорняка

Сергей Кущ
22 мая 2026, 23:01
Многие годами пытаются понять, как избавиться от вьюнка, но обычная прополка часто не помогает.
Как правильно бороться с вьюнком
Как правильно бороться с вьюнком / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вьюнок считается одним из самых надоедливых сорняков на участке. Он быстро разрастается, оплетает овощи, вытягивает влагу и питательные вещества из почвы.

Мы узнали, почему этот сорняк так сложно вывести и какие методы действительно работают.

Почему вьюнок так трудно уничтожить

Главная проблема вьюнка — мощная корневая система. Даже небольшой кусочек корня способен снова дать новые побеги.

Именно поэтому специалисты не советуют просто вырывать растение с корнем. Во время выдергивания корни повреждаются, а сорняк начинает разрастаться еще активнее.

Как правильно бороться с вьюнком

Самый эффективный способ — регулярно срезать растение у самой земли.

Эксперты объясняют: если постоянно удалять зеленую часть, вьюнок постепенно теряет возможность получать питание через фотосинтез и со временем ослабевает.

Однако важно действовать систематически. Один раз убрать сорняк недостаточно — процедуру придется повторять много раз.

Почему нельзя оставлять вьюнок на участке

После цветения вьюнок активно распространяет семена, поэтому запускать проблему нельзя.

Кроме того, специалисты предупреждают:

  • сорняк нельзя бросать в компост;
  • остатки растения могут снова укорениться;
  • даже небольшие части побегов способны дать новые ростки.

Лучше всего сразу утилизировать удаленные растения.

Чем обработать участок от вьюнка

Если сорняк сильно распространился, можно использовать специальные гербициды.

Для газонов часто применяют средства с квинклораком — они помогают бороться с вьюнком, не повреждая траву.

Однако эксперты советуют сначала наладить правильный уход за газоном, поскольку густая и здоровая трава сама по себе мешает сорняку разрастаться.

Какие растения помогают вытеснить вьюнок

На некоторых участках хорошо работает метод плотных посадок.

Для борьбы с вьюнком часто используют:

  • клевер;
  • барвинок;
  • ползучий флокс;
  • декоративные травы;
  • почвопокровные растения.

Они помогают закрыть почву и уменьшают пространство для роста сорняка.

Растения против сорняков
Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Как предотвратить появление вьюнка

Чтобы вьюнок не распространился по всему огороду, важно регулярно осматривать участок, удалять молодые побеги, не допускать цветения, поддерживать здоровье газона и грядок.

Чем раньше начать борьбу, тем легче остановить разрастание сорняка.

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами. The Spruce

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

