Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Бабушка отказалась от особняка за миллионы у моря и сделала немыслимое

Константин Пономарев
22 мая 2026, 18:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
77-летняя женщина выиграла дом мечты стоимостью 4,5 млн фунтов стерлингов, а затем продала его, чтобы обеспечить семье финансовую стабильность.
Пенсионерка неожиданно стала владелицей роскошного особняка стоимостью 4,5 млн фунтов
Пенсионерка неожиданно стала владелицей роскошного особняка стоимостью 4,5 млн фунтов / Коллаж Главред, фото: Omaze

Вы узнаете:

  • Как обычная пенсионерка неожиданно стала миллионершей
  • Почему семья не захотела навсегда оставаться в роскошном доме
  • Почему продажа особняка стала лучшим моментом

77-летняя пенсионерка из Эссекса неожиданно стала владелицей роскошного особняка в Корнуолле (Великобритания) стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов после победы в лотерее Omaze. Однако спустя всего одно лето женщина решила продать дом.

Джун Смит призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее. Еще недавно она жила на обычную пенсию после смерти мужа, а затем получила ключи от трехэтажного особняка с шестью спальнями. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Женщина не поверила в победу

По словам Джун, она сначала решила, что стала жертвой розыгрыша. В тихий пятничный вечер представители Omaze внезапно появились у ее двери и сообщили, что она выиграла элитный дом стоимостью 4,5 млн фунтов стерлингов.

Британка рассказала, что первым делом позвонила детям, а затем открыла бутылку хорошего красного вина. Она призналась, что тот вечер навсегда изменил жизнь всей семьи.

Женщина получила ключи от трехэтажного особняка с шестью спальнями
Женщина получила ключи от трехэтажного особняка с шестью спальнями / Фото: Omaze

Особенно эмоциональным моментом для нее стало то, что победа произошла спустя год после смерти мужа Рона, с которым они прожили вместе 43 года.

Одно лето в роскошном доме

Несмотря на возможность оставить особняк себе навсегда, Джун решила провести там только одно лето. Она пригласила детей, внуков и даже оплатила перелет бизнес-классом своему сыну с семьей из Австралии.

По словам пенсионерки, шестеро внуков буквально бегали по огромному дому, наслаждаясь жизнью в особняке у воды. Джун призналась, что раньше их семейный отдых проходил в обычном автоприцепе, поэтому пребывание в доме за миллионы казалось чем-то нереальным.

Почему женщина решила продать особняк

После лета с семьей женщина продала недвижимость за миллионы фунтов стерлингов. Джун объяснила, что именно продажа позволила обеспечить будущее детей и внуков.

После лета с семьей женщина продала недвижимость за миллионы фунтов стерлингов
После лета с семьей женщина продала недвижимость за миллионы фунтов стерлингов / Фото: Omaze

На вырученные деньги она помогла семье купить жилье, закрыть ипотечные кредиты и поддержала запуск новых бизнесов. По словам победительницы, теперь ее дети получили финансовую стабильность, о которой раньше невозможно было даже мечтать.

Джун подчеркнула, что самым ценным подарком стало избавление от постоянных финансовых тревог.

Ранее Главред писал о том, что в Италии раздают дома и деньги за переезд в горную деревню. Речь идет о поселении Санто-Стефано-ди-Сессанио, где сейчас проживает всего около 115 человек.

Также сообщалось о том, что украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной даче. Там садовые участки часто подчиняются строгим правилам кооперативов, а некоторые владельцы даже не имеют права постоянно жить в своих домиках.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
пенсионеры недвижимость интересные новости деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

20:15Мир
Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плывет

Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плывет

19:38Синоптик
Путин отдал приказ организовать удар возмездия по Украине: что произошло

Путин отдал приказ организовать удар возмездия по Украине: что произошло

17:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

Последние новости

19:55

Они всегда получают всё: 10 женских имен, приносящих удачу

19:45

Не 60 гривен: эксперт раскрыл, сколько на самом деле должен стоить проезд в Киеве

19:38

Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плыветВидео

19:22

"От Bonjour до Au revoir": сериал "Эмили в Париже" завершится на шестом сезоне

19:19

Буданов делает невероятную работу, — американский блогер

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
19:14

По 10-20 гривен каждый месяц: у клиентов Ощадбанка исчезают деньги с карт

19:10

Денисенко назвал главный результат визита Путина в Пекинмнение

19:04

Анюткины глазки будут цвести и летом: что нужно сделать с цветами уже сейчас

18:46

Бабушка отказалась от особняка за миллионы у моря и сделала немыслимое

Реклама
18:12

Жителей города в Харьковской области призывают не выходить на улицу — детали

18:11

Вредители будут обходить грядку с помидорами: какие растения следует посадить рядом

17:43

Ученые раскрыли тайну пирамид, позволяющую "обманывать" даже силу природы

17:40

Путин отдал приказ организовать удар возмездия по Украине: что произошло

17:03

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

16:56

Ушел в СОЧ и угрожал поджогом: ВСП задержала "Полтавского палия"

16:44

Родители отправили детей в лес с повязками на глазах "за сокровищами"

16:41

Хозяев призвали опрыскать входную дверь лимоном в мае: в чём причина

16:33

Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

16:24

Урожай томатов некуда будет девать: что обязательно нужно сделать в мае

16:12

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

Реклама
15:59

Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

15:56

Термометры покажут рекордные значения: на Европу надвигается аномальная жара

15:47

Кот научился "говорить" и раскритиковал шумную музыку хозяйкиВидео

15:36

Поймут только украинцы: 11 сложных слов, которые сбивают с толку даже переводчиков

15:17

Мужчина бросил боевую гранату во двор многоэтажки в Житомире: как наказали злоумышленника

15:13

"Она съела все мои мозги": EL Кравчук рассказал о конфликте с Могилевской

15:12

Дроны РФ ударили по Полтавщине: вспыхнул пожар, есть разрушениеФото

15:10

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

15:05

Порошенко создал тыловой батальон, в который фиктивно зачислил почти полсотни подчиненных - ветеран

15:05

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:00

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

14:58

Дарья или Дарина — лингвист объяснил, как правильно говорить на украинском языке

14:45

Игорь Кондратюк рассказал, сколько миллионов заработал за годВидео

14:33

"Состояние довольно тяжелое": как проходит лечение оленя Бориса после двух ДТП

14:29

Китайский гороскоп на завтра, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

14:19

"Укрепляем единство между военными, ветеранами и гражданскими", — ОВД отчитался за год работы

14:14

Хороший вариант: актриса Дизель Шоу рассказала, почему ее постоянно зовут замуж

14:13

Тарифы на проезд в Тернополе рекордно вырастут: сколько придется платить

14:13

Секретная функция овощечистки помогает быстро чистить картошкуВидео

14:05

Москва опустеет на фоне мощных атак ВСУ: эксперт назвал условие

Реклама
14:03

Кто зарабатывает больше всех: ученые назвали самые успешные знаки зодиака

13:50

Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах: какой церковный праздник

13:29

Ночь за 80 тыс. гривен: Решетник с женой уехали в Турцию побыть наедине

13:26

Говорить "ревень" неправильно: как следует называть это растение на украинском

13:23

Приятный ценовой сюрприз: какие продукты скоро заметно подешевеют

13:16

Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка

13:09

Как вырастить крупный чеснок: чем поливать грядки в конце мая

13:05

Пассажиры закричали после жуткой вспышки рядом с крылом самолетаВидео

12:40

Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

12:40

Знают далеко не все: как часто на самом деле нужно менять удлинитель

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять