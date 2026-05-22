Бабушка отказалась от особняка за миллионы у моря и сделала немыслимое

77-летняя женщина выиграла дом мечты стоимостью 4,5 млн фунтов стерлингов, а затем продала его, чтобы обеспечить семье финансовую стабильность.

Пенсионерка неожиданно стала владелицей роскошного особняка стоимостью 4,5 млн фунтов

77-летняя пенсионерка из Эссекса неожиданно стала владелицей роскошного особняка в Корнуолле (Великобритания) стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов после победы в лотерее Omaze. Однако спустя всего одно лето женщина решила продать дом.

Джун Смит призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее. Еще недавно она жила на обычную пенсию после смерти мужа, а затем получила ключи от трехэтажного особняка с шестью спальнями. Об этом пишет Daily Star.

По словам Джун, она сначала решила, что стала жертвой розыгрыша. В тихий пятничный вечер представители Omaze внезапно появились у ее двери и сообщили, что она выиграла элитный дом стоимостью 4,5 млн фунтов стерлингов.

Британка рассказала, что первым делом позвонила детям, а затем открыла бутылку хорошего красного вина. Она призналась, что тот вечер навсегда изменил жизнь всей семьи.

Особенно эмоциональным моментом для нее стало то, что победа произошла спустя год после смерти мужа Рона, с которым они прожили вместе 43 года.

Несмотря на возможность оставить особняк себе навсегда, Джун решила провести там только одно лето. Она пригласила детей, внуков и даже оплатила перелет бизнес-классом своему сыну с семьей из Австралии.

По словам пенсионерки, шестеро внуков буквально бегали по огромному дому, наслаждаясь жизнью в особняке у воды. Джун призналась, что раньше их семейный отдых проходил в обычном автоприцепе, поэтому пребывание в доме за миллионы казалось чем-то нереальным.

После лета с семьей женщина продала недвижимость за миллионы фунтов стерлингов. Джун объяснила, что именно продажа позволила обеспечить будущее детей и внуков.

На вырученные деньги она помогла семье купить жилье, закрыть ипотечные кредиты и поддержала запуск новых бизнесов. По словам победительницы, теперь ее дети получили финансовую стабильность, о которой раньше невозможно было даже мечтать.

Джун подчеркнула, что самым ценным подарком стало избавление от постоянных финансовых тревог.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

