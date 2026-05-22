Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах: какой церковный праздник

Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах

В субботу, 23 мая, православные верующие чтят память преподобного исповедника Михаила, епископа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

С ранних лет будущий святитель стремился к духовной жизни, проявляя любовь к молитве, воздержанию и благочестию. Он воспитывался в глубоко верующей семье, где с детства изучал священное писание и церковные традиции. Почувствовав призвание служить Богу, Михаил избрал монашеский путь, посвятив себя посту, молитве и духовному совершенствованию.

В монастыре преподобный быстро заслужил уважение братии благодаря своему смирению, мудрости и доброте. Он отличался трудолюбием, послушанием и искренней заботой о людях. Со временем его духовный авторитет стал настолько высоким, что Церковь призвала его к епископскому служению.

Став архипастырем, святой Михаил ревностно защищал чистоту православной веры, поддерживал духовенство и наставлял верующих на путь христианской жизни. В своих проповедях он призывал к покаянию, любви к ближнему и стойкости в вере. Особое внимание святитель уделял помощи нуждающимся, утешал скорбящих и укреплял гонимых за веру.

Однако эпоха его служения была непростой - Церковь переживала время гонений и тяжелых испытаний. За верность православному учению и твердость в исповедании Христа святитель Михаил подвергся преследованиям. Несмотря на давление и угрозы, он не отступил от церковной истины и сохранил преданность Богу до конца.

Также 23 мая Церковь вспоминает преподобную Евфросинию. Будущая святая родилась в княжеской семье и при крещении получила имя Предслава. С детства она отличалась особой набожностью, любовью к молитве и стремлением к знаниям. В отличие от многих представителей своего круга, девушка не искала богатства, славы или светской жизни, а стремилась к духовной мудрости.

В юном возрасте Предслава тайно оставила родной дом и приняла монашеский постриг с именем Евфросиния. С этого момента ее жизнь была посвящена служению Богу через молитву, пост и самоотверженный труд. Она вела строгую аскетическую жизнь, сочетая смирение с большой духовной силой.

Особую известность святая получила благодаря своей просветительской деятельности. Евфросиния переписывала и распространяла духовные книги, содействовала развитию образования и письменности, обучала молодых девушек христианским добродетелям.

Одним из главных деяний преподобной стало основание монастырей, которые стали центрами молитвы, просвещения и духовного воспитания. Она стремилась показать, что монашество - это не только отказ от мирской жизни, но и путь служения людям через милосердие, любовь и заботу о ближних.

Несмотря на высокое происхождение, Евфросиния отказалась от богатства, славы и почестей, считая истинной ценностью лишь духовную жизнь во Христе. Ее жизненный путь стал примером того, что духовное богатство намного выше земных благ.

В зрелые годы преподобная совершила паломничество в Святую Землю, желая поклониться местам, связанным с земной жизнью Спасителя. Последние годы своей жизни она провела в Иерусалиме в молитве и смирении.

Утром птицы поют без остановки - будет дождь.

Крот активно выбрасывает землю из норы - ждите дождливых дней.

Пчелы утром активно летают - к теплому и солнечному дню.

Что нельзя делать 23 мая

По народным верованиям в этот день не советуют переезжать, рассказывать о своих планах, занимать деньги или отдавать свои вещи. Считается, что вместе с этим можно отдать свое здоровье или финансовую удачу.

Что можно делать 23 мая

Именно в этот период продолжается активная высадка огурцов, однако в этот день его уже рекомендуют завершать. Также благоприятно заняться уборкой в доме и избавиться от лишних вещей, очищая пространство от всего ненужного.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

