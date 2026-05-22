Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
22 мая 2026, 13:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
По народным верованиям в этот день не советуют переезжать, рассказывать о своих планах, занимать деньги или отдавать свои вещи.
Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах
Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 23 мая
  • Что можно и нельзя делать 23 мая
  • Приметы 23 мая

В субботу, 23 мая, православные верующие чтят память преподобного исповедника Михаила, епископа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 23 мая

С ранних лет будущий святитель стремился к духовной жизни, проявляя любовь к молитве, воздержанию и благочестию. Он воспитывался в глубоко верующей семье, где с детства изучал священное писание и церковные традиции. Почувствовав призвание служить Богу, Михаил избрал монашеский путь, посвятив себя посту, молитве и духовному совершенствованию.

видео дня

В монастыре преподобный быстро заслужил уважение братии благодаря своему смирению, мудрости и доброте. Он отличался трудолюбием, послушанием и искренней заботой о людях. Со временем его духовный авторитет стал настолько высоким, что Церковь призвала его к епископскому служению.

Став архипастырем, святой Михаил ревностно защищал чистоту православной веры, поддерживал духовенство и наставлял верующих на путь христианской жизни. В своих проповедях он призывал к покаянию, любви к ближнему и стойкости в вере. Особое внимание святитель уделял помощи нуждающимся, утешал скорбящих и укреплял гонимых за веру.

Однако эпоха его служения была непростой - Церковь переживала время гонений и тяжелых испытаний. За верность православному учению и твердость в исповедании Христа святитель Михаил подвергся преследованиям. Несмотря на давление и угрозы, он не отступил от церковной истины и сохранил преданность Богу до конца.

Также 23 мая Церковь вспоминает преподобную Евфросинию. Будущая святая родилась в княжеской семье и при крещении получила имя Предслава. С детства она отличалась особой набожностью, любовью к молитве и стремлением к знаниям. В отличие от многих представителей своего круга, девушка не искала богатства, славы или светской жизни, а стремилась к духовной мудрости.

В юном возрасте Предслава тайно оставила родной дом и приняла монашеский постриг с именем Евфросиния. С этого момента ее жизнь была посвящена служению Богу через молитву, пост и самоотверженный труд. Она вела строгую аскетическую жизнь, сочетая смирение с большой духовной силой.

Особую известность святая получила благодаря своей просветительской деятельности. Евфросиния переписывала и распространяла духовные книги, содействовала развитию образования и письменности, обучала молодых девушек христианским добродетелям.

Одним из главных деяний преподобной стало основание монастырей, которые стали центрами молитвы, просвещения и духовного воспитания. Она стремилась показать, что монашество - это не только отказ от мирской жизни, но и путь служения людям через милосердие, любовь и заботу о ближних.

Несмотря на высокое происхождение, Евфросиния отказалась от богатства, славы и почестей, считая истинной ценностью лишь духовную жизнь во Христе. Ее жизненный путь стал примером того, что духовное богатство намного выше земных благ.

В зрелые годы преподобная совершила паломничество в Святую Землю, желая поклониться местам, связанным с земной жизнью Спасителя. Последние годы своей жизни она провела в Иерусалиме в молитве и смирении.

Приметы 23 мая

  • Утром птицы поют без остановки - будет дождь.
  • Крот активно выбрасывает землю из норы - ждите дождливых дней.
  • Пчелы утром активно летают - к теплому и солнечному дню.

Что нельзя делать 23 мая

По народным верованиям в этот день не советуют переезжать, рассказывать о своих планах, занимать деньги или отдавать свои вещи. Считается, что вместе с этим можно отдать свое здоровье или финансовую удачу.

Что можно делать 23 мая

Именно в этот период продолжается активная высадка огурцов, однако в этот день его уже рекомендуют завершать. Также благоприятно заняться уборкой в доме и избавиться от лишних вещей, очищая пространство от всего ненужного.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:05Интервью
Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

12:40Синоптик
Осталось всего два: Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России

Осталось всего два: Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России

12:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

Последние новости

15:05

Порошенко создал тыловой батальон, в который фиктивно зачислил почти полсотни подчиненных - ветеран

15:05

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:00

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

14:58

Дарья или Дарина — лингвист объяснил, как правильно говорить на украинском языке

14:45

Игорь Кондратюк рассказал, сколько миллионов заработал за годВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
14:33

"Состояние довольно тяжелое": как проходит лечение оленя Бориса после двух ДТП

14:29

Китайский гороскоп на завтра, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

14:19

"Укрепляем единство между военными, ветеранами и гражданскими", — ОВД отчитался за год работы

14:14

Хороший вариант: актриса Дизель Шоу рассказала, почему ее постоянно зовут замуж

Реклама
14:13

Тарифы на проезд в Тернополе рекордно вырастут: сколько придется платить

14:13

Секретная функция овощечистки помогает быстро чистить картошкуВидео

14:05

Москва опустеет на фоне мощных атак ВСУ: эксперт назвал условие

14:03

Кто зарабатывает больше всех: ученые назвали самые успешные знаки зодиака

13:50

Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах: какой церковный праздник

13:29

Ночь за 80 тыс. гривен: Решетник с женой уехали в Турцию побыть наедине

13:26

Говорить "ревень" неправильно: как следует называть это растение на украинском

13:23

Приятный ценовой сюрприз: какие продукты скоро заметно подешевеют

13:16

Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка

13:09

Как вырастить крупный чеснок: чем поливать грядки в конце мая

13:05

Пассажиры закричали после жуткой вспышки рядом с крылом самолетаВидео

Реклама
12:40

Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

12:40

Знают далеко не все: как часто на самом деле нужно менять удлинитель

12:26

Осталось всего два: Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России

12:23

Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области и ударах по РФ - детали

12:12

Не случайно: что означает куриное яйцо у двери и как его убрать

11:55

В Италии раздают дома и деньги за переезд в горную деревнюВидео

11:54

Алушта - "юг России": украинский блогер рекламирует отели оккупантов в своих видеоВидео

11:53

Борьба с пыреем: как избавиться от врага №1 в садуВидео

11:44

"Путин хочет завершить войну": СМИ узнали о сроках и условиях Кремля

11:36

Водителям рекомендуют обходить некоторые мойки: могут повредить автомобильВидео

11:12

Зачем России нужно участие Беларуси в войне: эксперт раскрыл замысел врага

11:12

Перец будет свежим и хрустящим неделями: названо идеальное место для хранения

11:05

Владельцы солнечных панелей совершают одну опасную ошибку при чистке

10:47

В Украине могут начаться перебои с газом: неутешительный прогноз нардепа

10:34

Путин определил новые цели в НАТО: где Россия может открыть второй фронтВидео

10:23

Для чего огородники посыпают грядки мукой: этот трюк устраняет популярную проблему

10:12

Жара придет с опозданием: какой будет погода в Одессе в июне 2026

10:03

Что помогло ВСУ значительно продвинуться на фронте: Пентагон назвал решающий фактор

09:22

Путин начал политическую игру против Мерца: СМИ раскрыли стратегию диктатора

09:22

Картофель сварится в несколько раз быстрее: что нужно добавить в воду

Реклама
08:49

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

08:46

О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

08:28

Суверенитет Беларуси пошатнулся: в ISW сказали, как Путин давит на Лукашенко

07:47

В РФ прогремели десятки взрывов: оккупанты срочно перекрывали трассу на Москву

07:29

"Театр стареющих вурдалаков": Невзоров - о ядерных учениях Путина и Лукашенкомнение

07:02

Три условия для мира и новая угроза: Сибига объявил о переломном моменте в войне

05:50

Трех знаков зодиака ждет новый этап в жизни: кто выйдет на пьедестал

05:11

Орхидея отблагодарит пышным цветением: 5 секретных шагов, которые оживят орхидею

04:40

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

04:12

Спящий гигант оживает: тревожные сигналы с молчавшего 700 тысяч лет вулкана

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять