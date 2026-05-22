Владельцы солнечных панелей совершают одну опасную ошибку при чистке

Грязь и птичий помет могут снижать эффективность солнечных панелей. Эксперты объяснили, как безопасно их очищать.

Специалисты советуют регулярно проверять состояние системы и очищать панели хотя бы раз в шесть месяцев

Солнечные панели помогают экономить на электроэнергии, но со временем их эффективность может снижаться из-за обычной грязи. Пыль, листья, птичий помет и пыльца блокируют солнечный свет, из-за чего система начинает вырабатывать меньше энергии.

Неправильная очистка может не только снизить производительность, но и повредить дорогостоящее покрытие панелей. Об этом пишет The Independent.

Специалисты советуют регулярно проверять состояние системы и очищать панели хотя бы раз в шесть месяцев. Особенно это важно в засушливые периоды, когда дождь не смывает загрязнения естественным образом. Если панели расположены под небольшим углом, на них быстрее скапливаются листья и мусор, а птичий помет способен вызвать коррозию поверхности.

Почему грязные панели теряют эффективность

Даже тонкий слой пыли способен уменьшить количество солнечного света, попадающего на элементы панели. Это напрямую влияет на выработку электроэнергии и замедляет окупаемость всей системы. Владельцы солнечных батарей часто замечают падение производительности именно после длительной жары или сезона цветения.

Издание отмечает, что особенно опасен птичий помет. Из-за кислотности он может оставлять повреждения на защитном покрытии, если его долго не удалять.

Как безопасно чистить солнечные панели дома

Перед началом уборки специалисты рекомендуют полностью отключить систему через разъединительные выключатели. После этого стоит осмотреть панели, кабели и крепления на наличие трещин или повреждений.

Для очистки лучше использовать:

мягкую щетку с длинной ручкой;

теплую воду;

неабразивную губку или ткань;

слабый мыльный раствор.

При этом эксперты советуют избегать агрессивных моющих средств, металлических щеток и моек высокого давления. Они могут повредить поверхность и сократить срок службы панелей.

После очистки панели нужно аккуратно промыть водой из шланга со средним напором и вытереть мягкой тканью, чтобы избежать разводов.

Когда лучше вызвать специалистов

Если солнечные панели установлены на высокой или крутой крыше, безопаснее доверить работу профессионалам. Компании используют специальные телескопические штанги и очищенную воду, которая не оставляет налета.

Что категорически нельзя делать

При уходе за солнечными панелями нельзя:

становиться на панели ногами;

использовать мойки высокого давления;

чистить систему во время дождя или влажной погоды;

касаться проводки и разъемов мокрыми руками.

Также владельцам рекомендуют раз в несколько лет приглашать специалиста для технического осмотра системы. Это помогает вовремя обнаружить трещины, изношенные кабели или проблемы с инвертором и избежать дорогостоящего ремонта.

Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

