Путин определил новые цели в НАТО: где Россия может открыть второй фронт

Мария Николишин
22 мая 2026, 10:34
Ступак отметил, что у России возникают трудности с военными ресурсами.
Может ли РФ начать операцию против стран НАТО / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • РФ может попытаться захватить Нарву
  • Кремль также рассматривает для удара Готланд и Сувальский коридор
  • Путин принимает решения на основе ложных данных

Вероятность операции страны-агрессора России против НАТО существует давно, но когда она состоится, какими силами и против какой страны будет направлена – пока не ясно. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, под ударом могут оказаться страны Балтии, или, возможно, будет попытка пробить Сувалкский коридор к Калининградской области.

"Однако пока Кремль на такие действия не решился. Сувалкский коридор почти 100 км в длину, и, если его пытаться прорубить, то нужно понимать, какой он должен быть по ширине, и куда продвигаться – вглубь польской территории или литовской. А там повсюду населенные пункты, которые России, получается, придется оккупировать. Возникает вопрос – сколько людей для всего этого нужно задействовать. Похоже, математика у России не сходится", – отметил он.

Сувалкский коридор
Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

Какой город может попытаться захватить Россия

По мнению эксперта, Россия может провести операцию по захвату города Нарва.

"Нарва действительно может стать местом применения силы со стороны РФ. С большой вероятностью, там Россия может попытаться провернуть нечто вроде операции по захвату Крыма или Донецкой области, когда 200–300 вооруженных людей без шевронов и опознавательных знаков захватят "почту, телефон, телеграф", мэрию и мэра, утром соберут депутатов и под дулами автоматов заставят их проголосовать за выход из состава Эстонии, присоединение к РФ и призыв к Путину с просьбой ввести войска. После чего над Нарвой будет поднят российский флаг. Такой сценарий не исключен, это очень в стиле Кремля", — подчеркнул Ступак.

РФ может нацелиться на остров в Балтийском море

Бывший сотрудник СБУ добавил, что еще один возможный вариант – захват острова Готланд в Балтийском море.

Он отметил, что об этом острове россияне очень много говорили, поэтому он действительно может быть захвачен, и Россия может попытаться установить там свой флаг.

"Все это возможно. Но посмотрим, на что решится Кремль и есть ли у него сейчас для этого физические ресурсы. С военными ресурсами у России есть трудности, поскольку она не успевает обеспечивать даже фронты в Украине. А вот какая-то "гибридная" операция, условно говоря, силами военной разведки или спецподразделений "Альфа" или "Вимпел", вполне возможна. 200–300 человек Россия сможет собрать, плюс помогут какие-то маргиналы на месте", — подчеркнул эксперт.

Путин оторван от реальности

Ступак также сказал, что трудно понять, какая у Путина картина мира и что ему докладывают.

"Путин вообще не пользуется современными средствами связи, ему приносят распечатки даже роликов с YouTube: он считает, что все гаджеты – это "козни ЦРУ", и с помощью всего этого можно вычислить его местонахождение", – говорит он.

По его словам, Путин при принятии решений отталкивается от ложной информации, поэтому в его понимании он побеждает.

"Путин похож на Гитлера в последние недели Второй мировой войны: Гитлер распоряжался войсками, которых на тот момент уже не было, переставлял фишки и планировал, кто придет и где нанесет удар, хотя тех войск физически уже не существовало", — подытожил эксперт.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак оценил вероятность российского наступления на Киев в 2026 году и втягивания Беларуси в войну, а также назвал города-цели России на лето и осень:

Россия может готовить провокации в Болгарии

Бывший советник правительства Чехии по вопросам нацбезопасности Томаш Пояр заявлял, что Россия способна осуществить военное нападение на одну из стран НАТО, но место потенциального удара может оказаться совсем не там, где его традиционно ожидают.

"Мы всегда смотрим в первую очередь на самые слабые звенья и сосредотачиваемся на представлении, что если Россия когда-нибудь решит проверить единство НАТО, то сделает это именно в Балтии. Возможно, стоит задуматься, не произойдет ли такой тест совсем в другом месте. Например, регион Черного моря с этой точки зрения может быть даже более интересным", — добавил он.

В частности, Пояр обратил внимание на Болгарию — страну НАТО, которая тратит на оборону меньше, чем балтийские союзники. По его мнению, эта страна потенциально привлекательна для российских провокаций.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Угроза вторжения РФ в страны НАТО — что известно

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что риск возможного нападения России на страны НАТО следует рассматривать как краткосрочную угрозу — речь может идти о месяцах, а не годах.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждал, что Россия готовится развернуть новую волну информационных и гибридных провокаций против Европы, и это может произойти уже в ближайшее время.

В то же время бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун убежден, что Россия может использовать белорусскую армию в качестве подкрепления в случае реализации силового сценария на европейском направлении.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

