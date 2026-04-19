Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Руслан Иваненко
19 апреля 2026, 13:02
Он утверждает, что Россия уже потерпела стратегическое поражение и всё больше зависит от поддержки Китая для продолжения войны.
Роб Бауэр, война, всу
Бауэр отмечает, что полная поддержка Украины в 2022 году могла существенно изменить ход войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

  • Адмирал НАТО: классическая победа сторон маловероятна
  • На оккупированных территориях около 700 тыс. россиян
  • Вспоминается 2022 год: Украине не оказали полную помощь

Классическая военная победа Украины или России на данный момент выглядит маловероятной. Об этом в эфире Radio NV заявил адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, комментируя ситуацию на фронте.

"Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат", — отметил он.

видео дня

Оценка решений 2022 года

По словам Бауэра, значительную часть этих сил будет сложно вывести, и это должно стать важным уроком для союзников. Он также предположил, что ход войны мог бы быть иным, если бы Украине в 2022 году оказали всю необходимую помощь во время активного контрнаступления.

"Если бы в 2022 году мы дали все, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян в период, скажем, с апреля по август того года, и если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, исход войны был бы совсем другим", — сказал адмирал.

Что происходит с Россией

В то же время он заявил, что Россия уже потерпела стратегическое поражение, что, по его мнению, привело к ее зависимости от Китая.

"В то же время он твердо убежден, что Россия "уже проиграла эту войну стратегически, что привело к тому, что она стала сателлитом Китая". Ведь без помощи Китая "россияне не смогли бы продолжать эту войну в Украине", — отметил Бауэр.

Подводя итог, адмирал подчеркнул, что не видит сценария, при котором Россия могла бы выйти из войны победителем.

"А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем", — сказал он.

Война России против Украины — последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Главной стратегической целью Кремля остается полный захват территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, РФ может рассматривать вариант создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил, если удастся добиться соответствующего решения со стороны Александра Лукашенко.

Напомним, что Россия пытается захватить так называемый пояс городов-крепостей на Донбассе, в который входят Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой области. Эта линия остается ключевой основой обороны Украины на восточном направлении, отмечает Институт изучения войны (ISW). В то же время аналитики считают, что полностью захватить Донецкую область военным путем в 2026 году Россия не сможет.

Читайте также:

О личности: Роб Бауэр

Роб Бауэр — лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов, в настоящее время занимает должность председателя Военного комитета НАТО (с июня 2021 г.). Ранее был начальником штаба обороны — с октября 2017 по апрель 2021 г.; заместителем начальника обороны Вооруженных сил Нидерландов — с 1 сентября 2015 по 13 июля 2017 г., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:05Война
"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

13:02Война
Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Россия похитила символ украинского государства — что известно

Россия похитила символ украинского государства — что известно

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Последние новости

14:08

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

14:05

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:00

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

13:52

Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

13:25

"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
13:11

Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

13:02

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

12:45

Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

Реклама
11:54

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:47

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

Реклама
07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

06:31

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдыхВидео

05:10

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

04:30

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

03:35

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

03:16

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

01:10

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

18 апреля, суббота
23:45

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

22:47

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

22:45

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

21:55

Цветочный бум на подоконнике: как заставить растения цвести быстрее

21:53

В Украине подскочили цены на проезд в поездах: какие билеты подорожали

21:38

Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

20:58

Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

20:39

Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные деталиВидео

20:31

"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

19:41

Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

19:34

Есть ли опасность наступления РФ на Киев: Дикий оценил угрозу из Беларуси

19:10

Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиациюмнение

19:03

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

Реклама
18:56

Сладкая и огромная: лучшие сорта клубники для рекордного урожая

18:32

О моли можно забыть: натуральное средство быстро отвадит насекомыхВидео

18:19

Умерла самая титулованная звезда французского кинематографа

18:08

Гороскоп Таро на завтра 19 апреля: Козерогам - менять подход, Весам - понимание

18:03

Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

17:45

Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделалВидео

17:21

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть пострадавшие: что известно

17:12

РФ готовит силовой сценарий: Снегирев назвал самое слабое место НАТО

16:51

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

16:41

Тайна слова "картофель": как ошибочное название стало привычным для всего мира

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять