"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Он утверждает, что Россия уже потерпела стратегическое поражение и всё больше зависит от поддержки Китая для продолжения войны.

Бауэр отмечает, что полная поддержка Украины в 2022 году могла существенно изменить ход войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

Адмирал НАТО: классическая победа сторон маловероятна

На оккупированных территориях около 700 тыс. россиян

Вспоминается 2022 год: Украине не оказали полную помощь

Классическая военная победа Украины или России на данный момент выглядит маловероятной. Об этом в эфире Radio NV заявил адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, комментируя ситуацию на фронте.

"Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат", — отметил он.

Оценка решений 2022 года

По словам Бауэра, значительную часть этих сил будет сложно вывести, и это должно стать важным уроком для союзников. Он также предположил, что ход войны мог бы быть иным, если бы Украине в 2022 году оказали всю необходимую помощь во время активного контрнаступления.

"Если бы в 2022 году мы дали все, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян в период, скажем, с апреля по август того года, и если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, исход войны был бы совсем другим", — сказал адмирал.

Что происходит с Россией

В то же время он заявил, что Россия уже потерпела стратегическое поражение, что, по его мнению, привело к ее зависимости от Китая.

"В то же время он твердо убежден, что Россия "уже проиграла эту войну стратегически, что привело к тому, что она стала сателлитом Китая". Ведь без помощи Китая "россияне не смогли бы продолжать эту войну в Украине", — отметил Бауэр.

Подводя итог, адмирал подчеркнул, что не видит сценария, при котором Россия могла бы выйти из войны победителем.

"А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем", — сказал он.

Война России против Украины — последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Главной стратегической целью Кремля остается полный захват территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, РФ может рассматривать вариант создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил, если удастся добиться соответствующего решения со стороны Александра Лукашенко.

Напомним, что Россия пытается захватить так называемый пояс городов-крепостей на Донбассе, в который входят Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой области. Эта линия остается ключевой основой обороны Украины на восточном направлении, отмечает Институт изучения войны (ISW). В то же время аналитики считают, что полностью захватить Донецкую область военным путем в 2026 году Россия не сможет.

О личности: Роб Бауэр Роб Бауэр — лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов, в настоящее время занимает должность председателя Военного комитета НАТО (с июня 2021 г.). Ранее был начальником штаба обороны — с октября 2017 по апрель 2021 г.; заместителем начальника обороны Вооруженных сил Нидерландов — с 1 сентября 2015 по 13 июля 2017 г., пишет Википедия.

