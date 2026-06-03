Иракли Макацария стал отцом в третий раз: первое фото

Грузинский бизнесмен и танцор Иракли Макацария стал отцом еще одной девочки.

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Иракли Макацария и Лиза Чичуа теперь многодетные родители/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иракли Макацария

Кратко:

Сколько детей у Иракли Макацария

Кто родился у известного грузина

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк" Иракли Макацария, стал отцом в третий раз.

Об этом Иракли и его супруга Лиза Чичуа поделились радостной новостью на своей странице в Instagram.

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Как известно, пара уже воспитывает трехлетнего сына Гию и годовалую дочь Нино. Теперь же Иракли и Лиза стали многодетными родителями, ведь у них родилась еще одна малышка.

Иракли Макацария стал отцом в третий раз / Скриншот Instagram/maqatsa

Позже Макацария показал видео, как возле роддома его поздравляли друзья. Иракли даже расплакался от переизбытка чувств.

Иракли Макацария стал отцом в третий раз / Фото Instagram/maqatsa

Иракли Макацария жена

Иракли Макацария участвовал в проекте "Холостяк" в Украине, но ни одна из девушек так и не стала женой грузинского бизнесмена. Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились несколько лет назад. Избранница грузина младше его на много лет, однако это не мешает паре строить семью.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Камалия поделилась наболевшим — ее семейный бизнес в третий раз стал мишенью для российской атаки.

Ранее также стало известно о том, что украинская фотомодель и общественный деятель Влада Литовченко как-то пропала с радаров украинских СМИ и совсем не дает поводов для публикаций.

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О персоне: Иракли Макацария Ирако Макацария - бизнесмен и продюсер. Иракли Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Участник проектов "Холостяк" и "Танцы со звездами".

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