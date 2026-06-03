Иракли Макацария стал отцом в третий раз: первое фото

Кратко:
- Сколько детей у Иракли Макацария
- Кто родился у известного грузина
Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк" Иракли Макацария, стал отцом в третий раз.
Об этом Иракли и его супруга Лиза Чичуа поделились радостной новостью на своей странице в Instagram.
Как известно, пара уже воспитывает трехлетнего сына Гию и годовалую дочь Нино. Теперь же Иракли и Лиза стали многодетными родителями, ведь у них родилась еще одна малышка.
Позже Макацария показал видео, как возле роддома его поздравляли друзья. Иракли даже расплакался от переизбытка чувств.
Иракли Макацария жена
Иракли Макацария участвовал в проекте "Холостяк" в Украине, но ни одна из девушек так и не стала женой грузинского бизнесмена. Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились несколько лет назад. Избранница грузина младше его на много лет, однако это не мешает паре строить семью.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Камалия поделилась наболевшим — ее семейный бизнес в третий раз стал мишенью для российской атаки.
Ранее также стало известно о том, что украинская фотомодель и общественный деятель Влада Литовченко как-то пропала с радаров украинских СМИ и совсем не дает поводов для публикаций.
Вас также может заинтересовать:
- Иракли Макацария впервые показал лицо сына
- Иракли Макацария показал кудрявого сына-красавчика
- Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара
О персоне: Иракли Макацария
Ирако Макацария - бизнесмен и продюсер. Иракли Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Участник проектов "Холостяк" и "Танцы со звездами".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред