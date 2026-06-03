Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Иракли Макацария стал отцом в третий раз: первое фото

Алена Кюпели
3 июня 2026, 20:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Грузинский бизнесмен и танцор Иракли Макацария стал отцом еще одной девочки.
Иракли Макацария, Лиза Чичуа
Иракли Макацария и Лиза Чичуа теперь многодетные родители/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иракли Макацария

Кратко:

  • Сколько детей у Иракли Макацария
  • Кто родился у известного грузина

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк" Иракли Макацария, стал отцом в третий раз.

Об этом Иракли и его супруга Лиза Чичуа поделились радостной новостью на своей странице в Instagram.

видео дня

Как известно, пара уже воспитывает трехлетнего сына Гию и годовалую дочь Нино. Теперь же Иракли и Лиза стали многодетными родителями, ведь у них родилась еще одна малышка.

Иракли Макацария стал отцом в третий раз
Иракли Макацария стал отцом в третий раз / Скриншот Instagram/maqatsa

Позже Макацария показал видео, как возле роддома его поздравляли друзья. Иракли даже расплакался от переизбытка чувств.

Иракли Макацария стал отцом в третий раз
Иракли Макацария стал отцом в третий раз / Фото Instagram/maqatsa

Иракли Макацария жена

Иракли Макацария участвовал в проекте "Холостяк" в Украине, но ни одна из девушек так и не стала женой грузинского бизнесмена. Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились несколько лет назад. Избранница грузина младше его на много лет, однако это не мешает паре строить семью.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Камалия поделилась наболевшим — ее семейный бизнес в третий раз стал мишенью для российской атаки.

Ранее также стало известно о том, что украинская фотомодель и общественный деятель Влада Литовченко как-то пропала с радаров украинских СМИ и совсем не дает поводов для публикаций.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Иракли Макацария

Ирако Макацария - бизнесмен и продюсер. Иракли Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Участник проектов "Холостяк" и "Танцы со звездами".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Иракли Макацария новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Последний аргумент Путина": Зеленский назвал главную угрозу для Украины, чего ждать

"Последний аргумент Путина": Зеленский назвал главную угрозу для Украины, чего ждать

20:02Аналитика
Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:21Война
Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:40Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:19

Сорняки больше не будут расти: как навсегда избавиться от травы между грядками

20:16

Фритюрница творит чудеса: супербыстрые рецепты спасут любой ужин

20:12

Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минутВидео

20:05

Сезон посева продолжается: что можно посеять в июне

20:04

Иракли Макацария стал отцом в третий раз: первое фото

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - ПреображенскийУ Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский
20:02

"Последний аргумент Путина": Зеленский назвал главную угрозу для Украины, чего ждать

19:22

Заставит змей бежать с участка: запах какого растения они не переносят

19:17

Рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человекаВидео

19:12

Куда делась и как сейчас выглядит Влада Литовченко

Реклама
19:09

Невозможно перевести: какие два популярных слова есть только у украинцев

18:59

Как сказать по-украински "встретиться" — одну грубую ошибку допускают многиеВидео

18:55

"Сможем приблизить мир": важное заявление Зеленского о сроках окончании войны

18:35

Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудесаВидео

18:21

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:19

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Близнецам - успех, Девам - прорыв

18:13

Устранит любой негатив: туда, куда нужно приколоть булавку

18:05

Найденные на свалке картины оказались настоящим сокровищем

17:40

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:39

Зарплаты в Черкасской области резко выросли: кто зарабатывает больше всего

17:37

Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесменаВидео

Реклама
17:32

Украинцев могут оштрафовать более чем на 150 тысяч гривен: за что наказывают

17:00

Влад Яма неожиданно набросился на россиян и высказался о войне — детали

16:56

Зачем класть стакан в кастрюлю при варке мяса: хитрость, о которой знают единицы

16:53

Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУВидео

16:43

Водители до сих пор спорят о правильном времени для мойки машиныВидео

16:20

Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правдуВидео

16:02

Как выбрать футболку: стилистка раскрыла базу, которая прослужит не одно летоВидео

15:43

"Больно, до крика": Камалия сообщила о горе в семье

15:33

"Соглашаются немногие": известная певица удивила гонораром за проведение свадьбы

15:25

Никакой не "крижовник": как правильно назвать колючий ягодный куст на украинском

15:11

Спасатели предупредили родителей о скрытой опасности купальников

15:05

Почему кошки живут дольше собак — ученые сделали революционное открытие

14:44

Прежних контрнаступлений уже не будет: генерал рассказал о новой стратегии ВСУ на юге

14:28

У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

14:25

Историк раскрыл главную тайну россиян: громкое заявление "переписывает" учебники РФВидео

14:10

"Больше убытков, чем прибыли": Сумская рассказала о своем бизнесе "для вдохновения"

13:59

Девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надоВидео

13:59

Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

13:59

Дворец сделал важное заявление в отношении Кейт Миддлтон

13:53

Гороскоп на завтра, 4 июня: Львам — срыв планов, Скорпионам — перемены

Реклама
13:34

Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

13:26

Буданов разрабатывает долгосрочную оборонную стратегию Украины — финские СМИ

13:14

Историк назвал главное отличие между украинцами и россиянами: не язык и не культураВидео

13:05

Идеальный летний ужин, который готовится за 3 минуты: рецепт салата из творога

13:03

Бывшая жена Цекало нанесла ему сокрушительный удар: россияне в истерике

13:00

23 млрд грн убытков и лондонский след: СМИ сообщили о деятельности сестры экс-банкира Лагуна за границей

12:58

Третий прилет за 16 дней: Камалия рассказала о потеряхВидео

12:54

Отпугнут вредителей и увеличат урожай: какие цветы посадить рядом с овощамиВидео

12:45

"Личный рекорд": картину Ивана Марчука продали на Sotheby’s за огромную сумму

12:22

Преемник Путина: почему Шойгу сливают через медиа и есть ли шанс на смену власти в РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять