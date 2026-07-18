Путинистка Повалий показалась на улице и удивила своим старым и потасканным видом.

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Повалий в ужасном виде заснял прохожий / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

Как выглядела Повалий

За что ее раскритиковали

В террористической России простому прохожему "повезло" встретить бывшую украинскую певицу и, наверное, предательницу Украины номер 1 - Таисию Повалий.

Соответствующим видео пользователь под ником denissorokin555 поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

Повалий сняли в ужасном виде на улице / Скриншот

"Я не слышу ваших вопросов, я без прически", - говорит недалекая Повалий.

Повалий сняли в ужасном виде на улице / Скриншот

Повалий выглядела облезлой старой бабкой, с лохматыми обесцвеченными волосами. Она также надела непонятный костюм с ортопедическими "бабскими" сандалями.

Повалий сняли в ужасном виде на улице / Скриншот

Комментарии не заставили себя ждать.

О Повалий высказали правду / Скриншот

О Повалий высказали правду / Скриншот

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Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, выпустила новую песню, которую жестко раскритиковали ее российские поклонники за примитивный текст и музыку.

Ранее также звезда популярного в террористической России сериала "Доярка из Хацапетовки" опубликовала в социальных сетях фото с полностью обритой головой.

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О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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