Кратко:
- Как выглядела Повалий
- За что ее раскритиковали
В террористической России простому прохожему "повезло" встретить бывшую украинскую певицу и, наверное, предательницу Украины номер 1 - Таисию Повалий.
Соответствующим видео пользователь под ником denissorokin555 поделился на своей странице в Instagram.
"Я не слышу ваших вопросов, я без прически", - говорит недалекая Повалий.
Повалий выглядела облезлой старой бабкой, с лохматыми обесцвеченными волосами. Она также надела непонятный костюм с ортопедическими "бабскими" сандалями.
Комментарии не заставили себя ждать.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, выпустила новую песню, которую жестко раскритиковали ее российские поклонники за примитивный текст и музыку.
Ранее также звезда популярного в террористической России сериала "Доярка из Хацапетовки" опубликовала в социальных сетях фото с полностью обритой головой.
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О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
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