Будет урожай до самых заморозков: что обязательно посадить на грядках в июле

Для июльского посева следует выбирать исключительно ультраранние и скороспелые сорта овощей.

https://glavred.info/sad-ogorod/budet-urozhay-do-samyh-zamorozkov-chto-obyazatelno-posadit-na-gryadkah-v-iyule-10781537.html Ссылка скопирована

Что посадить в июле: садовод назвал список культур / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Секрет быстрого прорастания моркови за три дня

Какие сорта огурцов подходят для июльского посева

Когда лучше сажать цветную капусту и редьку

Как избежать стрелкования салата в жару

Что ещё не поздно посадить в июле? Такой вопрос задают себе многие огородники. Автор популярного YouTube-канала "Зелёная Фазенда" Александр объяснил, какие растения еще успеют дать урожай до осени.

По словам блогера, июль хорош тем, что в этом месяце почва уже хорошо прогрета, ночи теплые, а влажность оптимальная. К тому же многие опасные весенние вредители (например, крестоцветная блошка) уже не так активны, а световой день начинает постепенно сокращаться, что идеально для некоторых культур.

видео дня

Какие овощи можно посадить в июле месяце

Картофель

"Мы уже выкопали самый ранний весенний картофель и сейчас едим его как молодой. Наш второй урожай, посаженный позже, сейчас только начинает цвести - мы будем убирать его в конце июля или начале августа для хранения. Но мы пошли еще дальше и в июле сажаем картофель на третий урожай, чтобы есть свежую молодую картошку в конце сентября", - поделился своим опытом Александр.

Для посадки картофеля отлично подойдет место, освободившееся после уборки лука и чеснока.

Клубни обязательно должны быть хорошо пророщенными и не обработанными против прорастания. Если посадить непророщенную картошку, она будет слишком долго всходить и не успеет вызреть.

"Мы используем старый картофель из погреба, который специально оставляем для этих целей. Также семенной материал ультраранних сортов можно найти в садовых центрах", - добавил Александр.

Как правильно подготовить картофель к посадке / Инфографика: Главред

Огурцы

Для июльского посева огородник советует выбирать исключительно ультраранние и скороспелые сорта огурцов, поскольку современная селекция существенно ускорила созревание по сравнению со старыми сортами. Огурцы при таком подходе дают урожай уже через 35-40 дней.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Кабачки и патиссоны

Молодые кабачки в сентябре придутся очень кстати.

"Особенно рекомендую посадить патиссоны. Маленькие, хрустящие плоды отлично подойдут для осенних заготовок", - отметил Александр.

Дыни

Арбузы в июле сеять уже рискованно (они успеют вызреть разве что в южных регионах при очень теплой осени). А вот ультраранние сорта дыни (например, "Таманская" или "Крем-брюле") созревают за 55–60 дней. Посадив их сейчас, в сентябре вы будете наслаждаться спелыми плодами.

Зелень и листовые салаты

Листовые салаты созревают всего за три недели, а кочанные (например, "Айсберг") - за полтора месяца.

Салаты очень чувствительны к длинному световому дню и сильной жаре - от этого они быстро грубеют и уходят в стрелку. Поэтому их лучше сеять не в начале, а в середине или конце июля. Когда ночная температура опустится до +10…+15 °C, салат будет долго держать сочный лист и не зацветет.

Руккола также отлично растет при посадке во второй половине июля.

Морковь и свекла

Июль - прекрасное время для повторного посева моркови и свеклы (особенно если весенняя посадка по какой-то причине не взошла). Этот урожай созреет к сентябрю. Такая морковь не очень подходит для длительного зимнего хранения в погребе, но она идеальна для употребления в свежем виде и для любых домашних заготовок и зимних салатов.

Семена моркови содержат много эфирных масел, которые задерживают прорастание. Чтобы всходы появились буквально за 3–4 дня, нужно провести одну из манипуляций перед посевом.

"Вы можете перед посевом моркови замочить семена на 30 минут в горячей воде 50 градусов, и она выстрелит, как миленькая - за три-четыре дня будут всходы. Или же можете элементарно замочить её в водке на 10 минут и после промыть", - посоветовал Александр.

Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Капуста и редька

Крестоцветные культуры (редис, капуста, горчица) остро реагируют на длинный световой день и жару - они моментально выстреливают в стрелку и цветут вместо формирования плода.

Пекинская и цветная капуста

Выбирайте только ультраранние сорта (созревание за 60–70 дней). Высаживать их лучше во второй половине июля, когда ночи становятся прохладнее. В таких условиях капуста формирует плотный, хороший кочан. Для закваски она не подойдет, но для борща и свежих салатов - в самый раз. Из пекинской капусты Александр рекомендует сорт "Билко".

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Редис

Сеять во второй половине июля. Чтобы он не уходил в стрелку от жары, выбирайте устойчивые сорта: "Кармен", "Вера", "Селеста", "Черриэт".

Что любит и чего не любит редис / Инфографика: Главред

Черная редька

По старой традиции её всегда сажают в конце июля, после уборки лука и чеснока (в народе говорили: "прошел праздник Петра и Павла - пора сеять редьку").

"Из сортов рекомендую "Саша" - круглый, аккуратный корнеплод. Японские сорта (дайкон) не очень люблю, так как их тяжело выкапывать из-за длинного корня", - рассказал Александр.

Репа

"Есть отличная поговорка: "Посеешь репу в июле - урожай будет полные кастрюли". Любителям этой культуры самое время заняться посевом", - отметил эксперт.

Спаржевая фасоль и укроп

Спаржевая (стручковая) фасоль, посаженная в июле, успеет дать нежные зеленые стручки ("молочной" спелости). Укроп также без проблем успеет нарастить пушистую молодую зелень к осени.

Что не поздно посадить в июле​ ​ / Инфографика: Главред

Как защитить всходы от крестоцветной блошки без химии

Если молодые посевы атакует блошка, а обрабатывать химикатами зелень нельзя, обильно опудрите грядки древесной золой или табачной пылью.

Также в междурядья можно рассыпать суперфосфат. Если поражение массовое, используйте безопасные биопрепараты.

Секрет шикарного базилика без рассады

По словам Александра, многие огородники мучаются с базиликом, высевая его в горшки в начале года.

Базилик можно легко посеять прямо в открытый грунт в июле, ведь земля уже очень теплая.

В чем секрет: при намокании семена базилика выделяют густую слизь. Главное - не дать этой слизи высохнуть, иначе семечко погибнет.

Что делать: хорошо пролейте грядку водой. Посейте семена и обязательно накройте посевы плотным белым агроволокном (тканью), зафиксировав его по краям, чтобы не унесло ветром. Регулярно поливайте прямо по ткани, поддерживая постоянную влажность. При таком подходе базилик взойдет дружным шикарным ковром уже через 3–4 дня.

Что любит и чего не любит базилик / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Что посадить в июле:

Как писал Главред, мульчирование грядок- один из самых эффективных приемов в арсенале современного садовода. Правильный защитный слой не только удерживает влагу в почве и освобождает от постоянных прополок, но и защищает корневую систему от вредителей и болезней. Детальнее читайте в материале: Чем мульчировать огород и спасти растения от жары и сорняков.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Зеленая фазенда "Зелёная Фазенда" - это русскоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству и ландшафтному дизайну. На канал подписаны 154 тыс. человек. Слоган канала, указанный в описании: "Любовь - это когда много-много цветов". Канал представляет собой практическое руководство для дачников и владельцев загородных домов. Видео четко структурированы по плейлистам. На нем можно найти советы по весенней, летней и осенней обрезке плодовых деревьев и кустарников; по выбору и правильному внесению удобрений; пошаговые гиды по посадке цветов, овощей, ягод и выбору семян. Автор канала делится личным опытом, показывает все процессы наглядно (прямо в саду на живых примерах) и объясняет сложные агротехнические приемы простым языком, понятным даже начинающим садоводам. Канал ориентирован на тех, кто хочет иметь ухоженный, здоровый сад и красивый приусадебный участок.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред