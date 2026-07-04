Что посеять в разгар лета, чтобы собирать урожай до холодов: топ-9 овощей

Посадка овощей в июле поможет продлить дачный сезон до самой зимы. Кроме того, многие овощи будут лучше и слаще, чем во время весенней посадки.

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Что можно посадить в июле и августе: список культур / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Какие 9 культур способны дать богатый осенний урожай при посеве в июле

Почему летняя почва и короткий день идеальны для моркови и капусты

Как правильно ухаживать за грядками в середине лета для защиты всходов

Многие дачники считают, что июль - это время, когда остается лишь ухаживать за уже растущими овощами и ждать урожая. Но на самом деле середина лета открывает новые возможности для огородников. Благодаря хорошо прогретой почве и постепенно сокращающемуся световому дню многие культуры именно сейчас дают хорошие всходы и успевают сформировать отличный урожай до осени, а некоторые - даже благополучно перезимовать.

Главред разобрался, что не поздно сеять в июле.

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Что не поздно сеять в июле

Издание Homes & Gardens рассказало, какие девять овощей можно посадить в июле, чтобы огород продолжал кормить вас всю осень и даже зимой.

Среди лучших овощей для июльского посева - скороспелые корнеплоды, листовые культуры, представители семейства капустных и другие растения прохладного сезона, вкус которых после первых заморозков становится только лучше.

Главное - правильно выбрать время. Тёплая почва обеспечивает быстрое прорастание семян, а постепенно сокращающийся световой день в конце лета создаёт идеальные условия для многих культур, которые весной нередко страдают от жары.

Заодно стоит подумать и о посеве многолетних и двулетних растений, которые будут украшать сад из года в год, пока овощные грядки продолжают приносить щедрый урожай.

1. Репа

Репа давно стала жертвой собственной репутации. Стоит упомянуть её за столом - и многие вспоминают лишь безвкусные переваренные корнеплоды. Но стоит вырастить молодую репу самостоятельно - и мнение меняется кардинально.

Посеянная в июле, репа быстро развивается в тёплой почве, а с приходом прохлады формирует сладкие, сочные и хрустящие корнеплоды. Молодая репа не имеет ничего общего с крупными переросшими экземплярами, знакомыми многим с детства.

Большинство сортов созревает всего за 40–60 дней, поэтому они прекрасно подходят для регионов с ранними осенними заморозками. Не менее ценна и ботва: особенно на юге молодые листья репы остаются одним из лучших овощей прохладного сезона.

2. Кале (листовая капуста)

Кале можно назвать настоящим героем среди овощей. Пока более нежные культуры погибают при первых заморозках, эта капуста словно расправляет плечи и продолжает расти.

Июль - идеальное время для её посева на осенний и зимний урожай. Пока стоит тепло, растения успевают хорошо укорениться, а затем начинают активно наращивать листья в прохладную погоду. Более того, мороз делает кале ещё вкуснее: крахмал превращается в сахара, благодаря чему листья становятся заметно слаще.

Практика показывает, что летние посевы зачастую удаются даже лучше весенних. Листья вырастают чище, нежнее и значительно реже уходят в цветение. В регионах с относительно мягкой зимой многие сорта продолжают давать урожай практически всю зиму, а в более холодных климатических условиях сезон легко продлить с помощью простых укрывных материалов.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

3. Кустовая фасоль

Многие считают, что фасоль нужно сеять только весной. На самом деле кустовые сорта прекрасно подходят и для июльского посева.

Раннеспелые разновидности успевают дать полноценный урожай ещё до наступления холодов. Благодаря хорошо прогретой почве семена быстро прорастают, а растения развиваются буквально на глазах.

Многие огородники высевают вторую волну фасоли сразу после уборки чеснока.

Кроме того, фасоль обогащает почву азотом, поэтому отлично вписывается в систему севооборота. Если лето очень жаркое, особенно важно регулярно поливать растения во время цветения и формирования стручков.

Что любит и чего не любит фасоль / Инфографика: Главред

4. Морковь

Морковь - одна из лучших культур для июльского посева. Многие опытные огородники даже предпочитают сеять её именно летом, а не весной.

В тёплой земле семена прорастают быстрее, чем ранней весной, а молодые растения не страдают от возвратных холодов и продолжительных дождей.

Во многих регионах сорта среднего срока созревания, посеянные в июле, успевают дать отличный осенний урожай. Там, где зимы мягкие, поздние посадки можно оставить под мульчей до весны - такие корнеплоды становятся особенно сладкими.

Если в вашей местности рано наступают заморозки, лучше выбирать короткоплодные или среднеспелые сорта. Пока семена прорастают, почву необходимо поддерживать постоянно влажной - пересыхание значительно замедляет появление всходов.

Если морковь часто повреждает морковная муха, помогут защитная сетка или выращивание на высоких грядках.

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Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

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5. Свёкла

Свёкла словно создана для летнего посева. Она спокойно переносит жару, дружно всходит и позволяет получить сразу два урожая: сочные корнеплоды и вкусную молодую ботву.

Июльские посевы обычно созревают осенью. Корнеплоды получаются особенно нежными и прекрасно подходят для запекания, маринования или приготовления свежих салатов. Осенняя прохлада делает их вкус ещё более насыщенным и сладким.

Очень удобно сеять свёклу после уборки раннего картофеля: почва уже хорошо обработана и богата питательными веществами.

На начальном этапе растениям требуется регулярный полив. Когда они окрепнут, свёкла становится весьма неприхотливой. Правда, молодые всходы иногда приходится защищать сеткой от птиц и вредителей.

Для небольших участков отлично подходят высокие грядки, позволяющие размещать растения плотнее и получать несколько урожаев за сезон.

Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

6. Мангольд

Мангольд - один из самых недооценённых овощей для июльского посева.

Он гораздо лучше переносит летнюю жару, чем салат, и продолжает давать свежие листья практически до самых морозов.

Яркие разноцветные черешки делают его не только полезной, но и декоративной культурой. Мангольд одинаково эффектно смотрится как на овощных грядках, так и в цветниках.

Если регулярно срезать наружные листья, растение будет непрерывно отрастать в течение нескольких месяцев. В регионах с мягкой зимой мангольд способен успешно перезимовать без особых проблем.

Это прекрасный пример растения, которое одновременно украшает участок и обеспечивает хозяев свежей зеленью.

7. Пекинская капуста

Весенний посев пекинской капусты нередко заканчивается разочарованием: растения быстро уходят в цветение, так и не сформировав полноценные кочаны.

В июле ситуация совершенно иная. С уменьшением продолжительности дня растения направляют силы на образование плотных, хрустящих кочанов, поэтому осенний урожай обычно оказывается гораздо качественнее весеннего.

Главное условие успеха - стабильный полив. Недостаток влаги ухудшает качество кочанов и может привести к появлению горечи.

Что посадить рядом с капустой / Инфографика: Главред

8. Редис

Если бы среди овощей проводили соревнования на скорость, редис неизменно занимал бы первое место.

Многие сорта созревают менее чем за месяц, поэтому идеально подходят для июльского посева. Ими удобно заполнять свободные промежутки между более медленно растущими культурами.

Достаточно посеять небольшую полоску - и уже через несколько недель можно собирать урожай.

Осенний редис обычно превосходит весенний: прохладная погода делает корнеплоды более сочными, плотными и менее острыми.

Чтобы получать урожай непрерывно, лучше высевать редис понемногу каждые одну-две недели на протяжении июля и августа.

Что любит и чего не любит редис / Инфографика: Главред

9. Листовой салат

Даже в июле ещё не поздно сеять салат.

Секрет прост: выбирайте жаростойкие сорта и, если лето особенно знойное, обеспечьте растениям лёгкое притенение во второй половине дня.

Когда жара начинает спадать, салат быстро наращивает нежные листья и нередко оказывается даже лучше весеннего.

Многие огородники высевают салат каждые несколько недель с весны до конца лета. Есть особое удовольствие в том, чтобы выйти вечером в огород и буквально за несколько минут собрать свежие листья для ужина.

Во время прорастания семян важно поддерживать почву влажной, а в жарких регионах полезно использовать затеняющую сетку.

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О ресурсе: Homes & Gardens Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется как референс для вдохновения профессиональными дизайнерами. Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад). Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, с течением времени расширил охват тем. Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре, образе жизни.

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