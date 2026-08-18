РФ массированно атаковала одну из украинских ТЭС: генерация электроэнергии остановлена

В результате обстрела станция прекратила выработку электроэнергии.

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Россия обстреляла украинскую ТЭС / Коллаж: Главред, фото: ДТЭК, ГСЧС

Что известно:

РФ массированно атаковала одну из ТЭС ДТЭК

Станция прекратила генерацию электроэнергии

В результате обстрела существенно повреждено оборудование

Российские войска подвергли массированному обстрелу одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате атаки станция прекратила выработку электроэнергии.

По данным компании, в результате обстрела оборудование теплоэлектростанции получило существенные повреждения.

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"Россия подвергла массированному обстрелу одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила выработку электроэнергии. Оборудование получило существенные повреждения", - говорится в сообщении.

Россия может уничтожить украинские ТЭС уже осенью

По прогнозу офицера Центрального управления инновационной деятельности ВСУ Андрея Онистрата, уже в октябре–ноябре российские удары могут привести к масштабному разрушению украинской тепловой генерации.

Онистрат считает, что надежно защитить теплоэлектростанции от массированных атак практически невозможно. Поэтому, по его мнению, населению необходимо заранее подготовиться к худшему варианту развития событий в отопительный сезон - возможному длительному отсутствию как электроэнергии, так и централизованного отопления.

В связи с этим он призвал уже сейчас продумать варианты автономного энергоснабжения. Речь идет о приобретении генераторов и инверторов, а также о создании необходимого запаса топлива. При этом рассчитывать исключительно на солнечные панели зимой, по словам военного, не стоит: в период с ноября по январь их эффективность существенно снизится из-за погодных и сезонных условий.

Энергетика / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что массированные удары России по энергетической инфраструктуре привели к тому, что в Украине практически не осталось неповрежденных тепловых электростанций. Он подчеркнул, что страна готовится к новому отопительному сезону в чрезвычайно сложных условиях.

Кирилл Буданов назвал единство общества главным условием выживания зимой и призвал сохранить внутреннюю стойкость. Буданов добавил, что впереди сложный отопительный сезон и к нему нужно готовиться.

Ранее "Главред" писал, что жителям Киева этой зимой придётся жить в квартирах с температурой на уровне 12–15 градусов, поскольку столичные теплоэлектроцентрали после ударов со стороны страны-агрессора России не способны выйти на полную мощность теплоснабжения независимо от погодных условий. Такую оценку дал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.

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