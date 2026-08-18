Новая угроза: российский реактивный дрон впервые долетел до Ровенской области

Вражеский реактивный беспилотник преодолел около 900 км по территории Украины.

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Российский реактивный дрон впервые достиг Ровенской области / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

Кратко:

Реактивный дрон РФ впервые долетел до запада Украины

Он пролетел около 900 км от места запуска

Вечером 18 августа Россия атаковала Ровенскую область. По данным мониторинговых каналов, впервые в область добрался российский реактивный дрон, летевший из оккупированного Крыма.

По данным мониторинговых ресурсов, вражеский реактивный беспилотник преодолел около 900 км по территории Украины.

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По информации Воздушных сил ВСУ, во время атаки реактивные беспилотники фиксировались, в частности, над Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областями. Вечером 18 августа Воздушные силы также сообщали о пролете реактивного БПЛА через Тернопольскую область в направлении Дубна.

Как сообщил председатель Ровенской ОГА Александр Коваль, противовоздушная оборона действовала на юге области.

"У нас есть сбитая вражеская цель. Люди в результате атаки не пострадали", - отметили в ОГА.

Российский реактивный дрон впервые долетел до Ровенской области / Фото: t.me/Tsaplienko

Угроза массированного обстрела Украины 24 августа

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Россия может использовать День Независимости для нового массированного удара - такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, хотя и предсказать его сейчас практически невозможно.

По его словам, глава Кремля традиционно приурочивает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.

"Мы увидим активность российских пусковых установок и каналов связи. Тогда уже точно можно будет говорить, чего ожидать. Сегодня прогнозировать что-либо очень трудно, потому что всё зависит от нескольких человек в Москве и от дипломатических переговоров", - отметил он.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, Россия вечером 18 августа атакует Киев и область реактивными дронами. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе Киева обломки вражеского беспилотника упали во дворе пятиэтажного жилого дома. По его словам, возгорания в результате падения обломков не произошло.

Кроме того, утром 18 августа РФ атаковала поселок Печениги в Харьковской области. В результате ракетного удара есть много погибших и пострадавших, зафиксированы разрушения.

Напомним, днём в понедельник, 17 августа, страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область баражирующими боеприпасами "Бандероль" и реактивными дронами. В результате вражеской атаки был поражён частный жилой дом.

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О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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