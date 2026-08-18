РФ может усилить удары по Украине: в ISW назвали области, которые под угрозой

Уровень опасности для ряда областей Украины и соседних государств растет.

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Россия разворачивает новые базы у границ с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Что сообщили аналитики:

РФ увеличивает количество площадок для ударных дронов у границ Украины и НАТО

Оккупанты могут усилить удары по западу Украины

С новых пусковых площадок РФ может атаковать страны НАТО

Страна-агрессор Россия расширяет сеть пусковых площадок для ударных беспилотников дальнего радиуса действия вдоль границы с Украиной и Беларусью, что, скорее всего, свидетельствует о намерениях Кремля усилить удары по Украине и, вероятно, странам НАТО.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) на основе статьи The Telegraph о том, что РФ построила 59 площадок в 10 точках у границ со странами НАТО и Украиной.

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"Россия, вероятно, строит эти дополнительные пусковые площадки, чтобы увеличить свою способность запускать более массивные залпы беспилотников дальнего радиуса действия в рамках регулярных ударных пакетов России по всей Украине", - говорится в отчете.

Какие беспилотники РФ планирует запускать с новых баз

Россия также, вероятно, стремится использовать реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" для нанесения более глубоких ударов по западным областям Украины, используя более высокую скорость беспилотников для проникновения сквозь украинские средства противовоздушной обороны.

Герань-4 / Инфографика: Главред

"Россия также может готовиться к использованию своего "Рассвета" (российская версия Starlink - Главред), используя новые пусковые площадки, что может позволить российским войскам наносить высокоточные удары по тыловым системам и системам противовоздушной обороны Украины с разных направлений", - добавили аналитики.

Кроме того, оккупанты могут использовать новые российские пусковые базы беспилотников для нанесения ударов по территории стран НАТО, если Кремль примет такое решение.

Будет ли РФ атаковать Украину 24 августа

Главред писал, что, по словам народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, Россия может использовать День Независимости для нового массированного удара.

Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, хотя и спрогнозировать его сейчас практически невозможно. На сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.

Удары российских дронов по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 августа Россия атаковала Одесскую область баражирующими боеприпасами "Бандероль" и реактивными дронами. В результате вражеской атаки был поражен частный жилой дом.

Ранее, 16 августа, российская оккупационная армия массированно атаковала Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары, один человек пострадал.

Накануне того же дня россияне нанесли удар реактивным беспилотником по почтовому отделению в торговом центре в пригороде Одессы. В результате атаки пострадали люди.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчёты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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