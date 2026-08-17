Десятки россиян сдались в плен: в ССО раскрыли детали зачистки на юге

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- Проведена комплексная операция по освобождению населенного пункта Андреевка-Клевцово
- 30 военнослужащих РФ были вынуждены сдаться в плен
30 российских военнослужащих сдались в плен при освобождении села Андреевка-Клевцово Волновахского района Донецкой области на административной границе с Днепропетровской областью.
Об этом сообщается в Telegram Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.
"Операторы 3-го полка ССО во взаимодействии с одним из центров психологических операций ССО провели комплексную операцию по освобождению населенного пункта… 30 военнослужащих РФ были вынуждены сдаться в плен. Те, кто продолжал сопротивляться, были уничтожены. Андреевка-Клевцово снова под контролем Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что российские войска долгое время пытались захватить село небольшими группами, но сейчас оно освобождено.
По данным OSINT-проекта DeepState, восточные окраины села долгое время находились в зоне проникновения ("серой зоне"). В начале прошлой недели проект подтвердил оттеснение противника в результате контрнаступательных действий Сил обороны, и теперь "серая зона" начинается в 10 км от села.
Смотрите видео - зачистка ССО на юге:
ВСУ остановили попытку российских войск прорваться через границу
Украинские военные пресекли попытку российских подразделений перейти государственную границу в районе Казачьей Лопани Харьковской области.
Как сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля", после проведения боевой операции ВСУ зачистили приграничный участок и вернули полный контроль над этой территорией. Российским военным не удалось закрепиться на позициях.
Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.
Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.
Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
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Об источнике: Силы специальных операций ВСУ
ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
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