Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Попытка прорыва РФ закончилась провалом: ВСУ зачистили приграничье от врага

Алексей Тесля
2 июля 2026, 22:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинские штурмовики полностью восстановили контроль над приграничным участком на Харьковщине.
ВСУ, Фронт, Война
В ВСУ сообщили о ликвидации прорыва РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Штурмовики ВСУ полностью восстановили контроль над приграничным участком
  • После уничтожения вражеских групп была проведена зачистка

Украинские военные пресекли попытку российских сил прорваться через государственную границу в районе Казачьей Лопани Харьковской области.

Как сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля", после выполнения боевой задачи украинские штурмовики полностью восстановили контроль над приграничным участком.

видео дня

"Штурмовики полка Скеля ликвидировали прорыв государственной границы в районе Казачьей Лопани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после уничтожения вражеских групп была проведена зачистка села Гранов и приграничного участка.

Кроме действий штурмовых подразделений, к операции были привлечены расчеты ударных беспилотников. По информации полка, они атаковали маршруты, по которым противник пытался перебрасывать силы, а также нанесли удары по ближайшим тыловым позициям, в том числе в районе Малиновки на территории РФ.

Смотрите видео - зачистка на Харьковщине:

Screenshot
/ Скриншот

На Харьковщине сохраняется напряженная ситуация: что известно

На приграничье Харьковской области российские войска усилили активность, пытаясь расширить зону своего присутствия в районе Казачьей Лопани. На некоторых участках противнику удалось пересечь государственную границу, однако боевые действия продолжаются, а обстановка остается изменчивой, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, сейчас наиболее сложная ситуация наблюдается в районе двух приграничных населенных пунктов. В одном из них уже находятся российские подразделения, тогда как в другом бои продолжаются, и окончательный контроль над территорией пока не определен.

Временно оккупированные территории Украины
/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Харьковская область война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

21:41Украина
Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

21:11Украина
В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

18:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Последние новости

22:24

Названы месяцы рождения людей с сильным характером и независимым мышлением

22:23

Зачем обрабатывать огород серой в жару: урожай увеличится на 30 процентов

22:12

Попытка прорыва РФ закончилась провалом: ВСУ зачистили приграничье от врагаВидео

21:41

Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

21:40

Огурцы будут плодоносить до осени: что нужно сделать после сбора первого урожаяВидео

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
21:28

Как правильно консервировать на зиму: что делать, чтобы банки не "взрывались"

21:11

Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

21:04

Гороскоп на завтра, 3 июля: Стрельцам — убытки, Девам — гости

20:16

Донбасс — лишь первый этап: военный назвал конечную цель Кремля в отношении Украины

Реклама
20:15

Смерть звезды хоррора "Звонок": бездомная актриса умерла в нищете

20:01

Жара больше не помешает спать: простой трюк охладит спальню за считанные минутыВидео

19:46

Посевной календарь на июль 2026 года: лучшие и худшие дни для работы на огородеВидео

19:24

Главная ошибка охлаждении дома — почему кондиционер потребляет много энергии

19:23

Люди, рожденные в названные даты, особенные: поражают своей силой

19:15

Почему 3 июля нельзя вспоминать старые конфликты: какой церковный праздник

18:57

В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

18:54

Посреди города выросла новая "Берлинская стена": жители бьют тревогу

18:53

Готовы сотни дронов и ракет: Жданов предупредил об угрозе нового удара РФ

18:45

Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину

18:30

Идеальное картофельное пюре без лишних усилий: кулинары раскрыли главный секрет

Реклама
18:22

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:20

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветенияВидео

18:17

Главная загадка Библии: что известно об исчезнувшем сундуке Бога

18:11

Происхождение слова "лайба": какой вид транспорта на имеет это название

17:32

Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

17:23

Травмированы черепахи и крокодилы: из-за атаки РФ поврежден Киевский зоопаркФото

17:22

Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

17:12

"Мы целовались": LELEKA раскрыла отношения с коллегой по Евровидению

17:04

Когда наступит настоящий перелом в войне: названо главное условие

16:53

Спас человека ценой собственной жизни: в Киеве погиб охранник "дядя Вова"

16:36

"Стоп коррупции": национализация "Мотор Сичи" могла произойти в интересах Ростислава Шурмы

16:32

Мужчина требует от города миллионы после простой прогулки: что случилосьВидео

16:30

Тихая роскошь на лето 2026: как стильно носить сатиновую юбкуВидео

16:27

Украина могла впервые ударить по РФ баллистикой: что известно о ракете и последствиях атакиВидео

16:21

Атака РФ на Киев: София Ротару нарушила длительное молчание

16:07

Окна будут кристально чистыми: копеечное средство из кухни, которое заменит химию

15:58

Доллар и евро внезапно взлетели вверх: новый курс на 3 июля

15:50

Изменения в жизни 3 июля 2026 года: пять знаков, которым предстоит успех

15:30

Грозит штраф или выселение: почему в Германии запрещено сушить белье домаВидео

15:26

Как правильно заморозить кукурузу на зиму — чтобы сохранить её сладкий вкус

Реклама
15:11

Мамам на заметку: хитрый способ, как выбрать правильный размер детской обуви

14:59

Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на РовенщинеФото

14:52

"Мощный взрыв": популярный певец показал пострадавшую квартиру после обстрелаВидео

14:51

Стоит проверить каждому: сколько "съедает" кондиционер за день

14:39

Какой уксус нельзя использовать для консервирования: банки быстро испортятся

14:18

Как приготовить кукурузу за 5 минут - кастрюля не понадобится

14:07

Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно

14:04

Как правильно по-украински — "ножиці" или "ножниці": ответ удивит многих

14:01

Зачем добавлять соль в воду для замораживания — главная польза в жару

13:50

Избивал и бросался ножом: Седокова разразилась обвинениями в адрес Яниса Тиммы

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять