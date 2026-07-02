Попытка прорыва РФ закончилась провалом: ВСУ зачистили приграничье от врага

Главное:
- Штурмовики ВСУ полностью восстановили контроль над приграничным участком
- После уничтожения вражеских групп была проведена зачистка
Украинские военные пресекли попытку российских сил прорваться через государственную границу в районе Казачьей Лопани Харьковской области.
Как сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля", после выполнения боевой задачи украинские штурмовики полностью восстановили контроль над приграничным участком.
"Штурмовики полка Скеля ликвидировали прорыв государственной границы в районе Казачьей Лопани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после уничтожения вражеских групп была проведена зачистка села Гранов и приграничного участка.
Кроме действий штурмовых подразделений, к операции были привлечены расчеты ударных беспилотников. По информации полка, они атаковали маршруты, по которым противник пытался перебрасывать силы, а также нанесли удары по ближайшим тыловым позициям, в том числе в районе Малиновки на территории РФ.
Смотрите видео - зачистка на Харьковщине:
На Харьковщине сохраняется напряженная ситуация: что известно
На приграничье Харьковской области российские войска усилили активность, пытаясь расширить зону своего присутствия в районе Казачьей Лопани. На некоторых участках противнику удалось пересечь государственную границу, однако боевые действия продолжаются, а обстановка остается изменчивой, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, сейчас наиболее сложная ситуация наблюдается в районе двух приграничных населенных пунктов. В одном из них уже находятся российские подразделения, тогда как в другом бои продолжаются, и окончательный контроль над территорией пока не определен.
Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.
Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.
Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
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О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
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