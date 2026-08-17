Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки и курьера за 28 с

Виталий Кирсанов
17 августа 2026, 04:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки считаются хорошей тренировкой для мозга: они помогают развивать концентрацию, память и внимательность. Одним из самых популярных вариантов таких заданий являются тесты на поиск отличий.

Правила просты: перед вами две практически одинаковые картинки, однако несколько деталей на них отличаются. Задача - внимательно сравнить изображения и найти все несоответствия.

Как отмечает Jagranjosh, подобные упражнения позволяют тренировать наблюдательность и учат быстрее замечать небольшие детали.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На изображении - девушка и курьер. На первый взгляд обе картинки кажутся идентичными, но между ними спрятаны три отличия.

Попробуйте обнаружить их все всего за 28 секунд. Изменения могут быть спрятаны в любых элементах изображения - отличаться могут форма, цвет или расположение отдельных деталей.

Не спешите, но и не отвлекайтесь: ограниченное время добавляет заданию сложности. Чтобы успешно пройти этот тест, понадобятся не только внимательность, но и быстрая реакция.

Удалось найти все три отличия?

Если обнаружить все несоответствия не удалось, не расстраивайтесь. Правильный ответ можно проверить ниже и узнать, какие именно детали отличались на двух изображениях.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против РФ: что известно

ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против РФ: что известно

07:10Мир
РФ ударила по Сумам дронами: вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавший

РФ ударила по Сумам дронами: вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавший

06:42Война
Федоров назвал сроки, когда Украина сможет ударить по РФ своей баллистикой

Федоров назвал сроки, когда Украина сможет ударить по РФ своей баллистикой

22:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Финансовый гороскоп на 17–23 августа: Львам — признание, Овнам — новый шанс

Финансовый гороскоп на 17–23 августа: Львам — признание, Овнам — новый шанс

Спатифиллум будет пышно цвести до глубокой осени: чем подкормить растение в августе

Спатифиллум будет пышно цвести до глубокой осени: чем подкормить растение в августе

Мало кто знает: для чего нужно отверстие на язычке рулетки и как им пользоваться

Мало кто знает: для чего нужно отверстие на язычке рулетки и как им пользоваться

Знают далеко не все: как сказать "на углу дома" на украинском правильно

Знают далеко не все: как сказать "на углу дома" на украинском правильно

Последние новости

07:10

ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против РФ: что известно

06:42

РФ ударила по Сумам дронами: вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавший

05:11

Спатифиллум порадует целым букетом новых цветов: что нужно добавить в почву

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки и курьера за 28 с

03:33

Ночные совы по дате рождения: кто черпает силу под луной

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
03:15

Как избавиться от огневки на самшите: поможет средство из кухонного шкафчика

00:20

"Начнут давить": раскрыт сценарий массовых бунтов в РФ против режима ПутинаВидео

00:07

Кадровые схемы и саботаж реформ: Доник рассказал о деталях работы начальника отдела подготовки ОК "Север" Миколайчука

16 августа, воскресенье
22:38

Микроволновка засияет за минуты: простой трюк избавит от грязи и запахаВидео

Реклама
22:21

Федоров назвал сроки, когда Украина сможет ударить по РФ своей баллистикой

21:57

Портников: народ, который не видит "слона в комнате", обречен на поражениемнение

21:46

"Оперативный котел": Свитан раскрыл детали массированных ударов по целям РФ

21:20

Мир приближается к новой ядерной гонке: WP предупредила об опасности

20:23

Пышное цветение осенью гарантировано: какие растения высадить в августеВидео

20:12

"Величайший дуэт всех времен": рок-хит вернулся в чарты Billboard спустя 45 летВидео

19:31

Мощный взрыв в Севастополе: подтверждена ликвидация предателя Шагеева

19:24

Идеальный питомец по дате рождения: кому подойдет кошка, а кому змея

19:01

Швейцария поможет восстановить Лавру в Киеве: Сибига отреагировал

18:46

Чайник закипит быстрее: простой способ избавиться от накипи навсегда

18:38

Новая королева гимнастики: 18-летняя Таисия Онуфрийчук взорвала чемпионат мираВидео

Реклама
18:33

Сантехники раскрыли хитрый трюк: засор канализации исчезнет за секундыВидео

18:17

Золото Сталина: тайный груз советского крейсера нашли в арктическом море

18:10

Жизнь трех знаков зодиака станет намного лучше до 23 августа

18:09

Почему 17 августа не благоприятный день для женитьбы: какой церковный праздник

18:02

Зачем хозяйки кладут пузырчатую пленку на полки — причина

17:51

"Вот и все": Слава Демин потерял близкого человека

17:35

Рыбалка стала кошмаром: морской монстр атаковал мужчину прямо в лодкеВидео

17:33

РФ ударила дронами по Одесской области: что известно о раненых и "прилетах"Видео

17:29

Бронирование ужесточают с 1 сентября: кому откажут и что будет с действующей бронью

17:22

Потери РФ достигли рекордных показателей: в Кремле могут готовить новую мобилизацию

17:09

В 44 года внезапно умерла популярная львовская художница

16:54

Зачем брать теннисный мяч в самолет: простой трюк для туристов

16:34

Одна кнопка в авто поможет заметно сократить расход топлива: простой трюкВидео

16:29

Звезда "Не родись красивой" стремительно теряет слух и зрение

16:17

Зачем класть лавровый лист у входной двери: удивительный трюк бабушек

16:15

Популярная украинская актриса стала мамой и показала фото

16:11

Вскоре удары ВСУ по РФ могут стать мощнее российских атак – ветеран

16:08

Названы 50 "признаков" конца света: таймер запущен более века назад

16:00

Почему не следует оставлять грязную посуду в раковине на ночь: названа скрытая угроза

15:21

Украинец вырастил помидор весом 1,2 кг и удивил ценойВидео

Реклама
15:20

Зачем опытные повара кладут перец в кипяток перед приготовлением: результат удивит

15:18

Когда собирать баклажаны, чтобы они не были горькими: признаки зрелости

14:53

Если заклинило шаровой кран: как его легко открыть за 10 минут без вызова сантехника

14:40

Дарить или нет: остаются ли цветы на 1 сентября обязательным атрибутом

14:31

+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

14:28

Положите в слив на 5 минут: копеечный способ спасет раковину

14:07

Жир больше не придется оттирать: как вернуть микроволновке чистоту за 5 минут

14:01

Сжигание мусора во дворе: за что грозит штраф в размере 6000 грн

13:42

До конца августа случится перелом: четыре знака зодиака оставят прошлое позади

13:13

На стройке нашли сундук с золотом на 9 млн евро: кому достанется кладВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять