Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке завтрака с кофе за 27 с

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки считаются хорошей тренировкой для мозга: они помогают развивать концентрацию, память и внимательность. Одним из самых популярных вариантов таких заданий являются тесты на поиск отличий.

Правила просты: перед вами две практически одинаковые картинки, однако несколько деталей на них отличаются. Задача - внимательно сравнить изображения и найти все несоответствия.

Как отмечает Jagranjosh, подобные упражнения позволяют тренировать наблюдательность и учат быстрее замечать небольшие детали.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На изображении показан завтрак, состоящий из блинов, яичницы-глазуньи, ягод, черного кофе и долек апельсина. На первый взгляд обе картинки кажутся идентичными, но между ними спрятаны три отличия.

Попробуйте обнаружить их все всего за 27 секунд. Изменения могут быть спрятаны в любых элементах изображения - отличаться могут форма, цвет или расположение отдельных деталей.

Не спешите, но и не отвлекайтесь: ограниченное время добавляет заданию сложности. Чтобы успешно пройти этот тест, понадобятся не только внимательность, но и быстрая реакция.

Удалось найти все три отличия?

Если обнаружить все несоответствия не удалось, не расстраивайтесь. Правильный ответ можно проверить ниже и узнать, какие именно детали отличались на двух изображениях.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

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