Постельное белье будет без единой складки: отельный трюк, который заменит утюг

Этот метод совершенно бесплатен, занимает несколько секунд и не требует использования утюга.

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Отельный способ застелить кровать / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой один ингредиент заменяет утюг

Почему гостиничная постель выглядит безупречно

Постельное белье в отеле всегда выглядит безупречно. Многим кажется, что для достижения такого результата нужно использовать специальные технологии стирки или долго гладить белье, но это не так.

Главред решил разобраться, как выгладить постельное белье без утюга.

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Как сделать постельное белье ровным без утюга

Гладкое, словно выглаженное постельное белье в гостиничных номерах выглядит так не благодаря специальным утюгам. На самом деле секрет заключается в одном бесплатном ингредиенте - воде, пишет Express.

Благодаря естественному высыханию ткани создается эффект выглаженного белья, но этот метод не требует дополнительного натягивания или разглаживания руками.

Как использовать воду для глажки постельного белья

Чтобы постельное белье было идеально ровным без заломов, достаточно слегка опрыскать его водой после того, как кровать застелена.

"Этот метод помогает простыням высохнуть, приобретя аккуратный, идеальный вид, и сразу создает первое впечатление, которое делает всю комнату более изысканной", - говорят эксперты по уборке отелей.

Никакого оборудования для этого не требуется: достаточно обычного пульверизатора с водой, поэтому этот способ полностью бюджетный и доступен в домашних условиях.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Нужно ли гладить постельное белье

Горячий утюг уничтожает остаточные бактерии и пылевых клещей на постельном белье, поэтому полностью избегать этого процесса не стоит.

Стоит помнить, что глажка нужна не только для красоты, но и для гигиены. Поэтому лайфхак с водой можно использовать как вспомогательное средство.

Как легко и быстро заменить постельное белье – видео:

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