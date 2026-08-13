"Королева чистоты" показала гениальный трюк для очистки узких пространств

Простой лайфхак поможет убрать пыль, крошки и шерсть под холодильником и мебелью. Для уборки понадобятся всего две обычные вещи из дома.

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Простой способ очистить узкие пространства от пыли / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@lynsey_queenofclean

Вы узнаете:

Что поможет убрать пыль даже из самых труднодоступных мест

В каком порядке лучше убирать дом

Как правильно очищать поверхности на кухне

Пыль, крошки и шерсть домашних животных быстро скапливаются там, куда во время обычной уборки практически невозможно добраться. Однако покупать специальную длинную щетку необязательно. Профессиональная уборщица предложила простой способ очистить узкие пространства с помощью двух вещей, которые могут быть почти в каждом доме.

Лайфхак особенно пригодится для уборки под холодильником, шкафами и другой тяжелой мебелью, которую сложно регулярно передвигать. Об этом в TikTok рассказала Линси Кромби, известная как "Королева чистоты".

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Чем заменить специальную щетку для пыли

Линси Кромби показала необычный способ добраться до самых узких мест. Вместо специальной плоской щетки она использует обычную проволочную вешалку для одежды и старый носок.

Женщина надела носок на проволочную вешалку, после чего просунула получившееся приспособление в небольшой зазор между холодильником и полом.

Женщина использует обычную проволочную вешалку для одежды и старый носок / Фото: tiktok.com/@lynsey_queenofclean

По ее словам, такой импровизированный инструмент позволяет собрать немало загрязнений, которые долгое время остаются незаметными.

"Возьмите проволочную вешалку для одежды, старый носок, и вы сможете залезть прямо под нее. И то, что оттуда вылезет, будет очень неожиданно - много грязи и пыли", - рассказала она.

Кромби отметила, что этот способ хорошо подходит для удаления пыли, крошек и шерсти домашних животных. Главное преимущество лайфхака заключается в его простоте, ведь покупать дополнительные приспособления для уборки не придется.

В каком порядке лучше убирать дом

Профессиональная уборщица также напомнила, что результат зависит не только от используемых средств, но и от последовательности действий. По ее словам, уборку лучше начинать с поверхностей, расположенных выше, постепенно перемещаясь вниз.

Способ хорошо подходит для удаления пыли, крошек и шерсти домашних животных / Фото: tiktok.com/@lynsey_queenofclean

Такой принцип объясняется просто: во время протирания мебели и других поверхностей часть пыли неизбежно оказывается на полу. Если сначала пропылесосить комнату, а затем приступить к удалению пыли с мебели, пол может потребовать повторной уборки.

"Сначала удаляйте пыль, ведь она оседает, как снег, а при уборке пылесосом двигайтесь во всех направлениях - на север, юг, восток и запад", - посоветовала Кромби.

После использования пылесоса она также предпочитает обрабатывать подходящие для этого поверхности пароочистителем, чтобы завершить уборку.

Как правильно очищать поверхности на кухне

Для кухни Кромби рекомендует использовать двухэтапный подход. Сначала поверхности следует протереть теплой мыльной водой, удалив остатки пищи, пятна и другие видимые загрязнения.

Только после этого можно переходить к дезинфекции, используя чистую тряпку. Такой порядок позволяет сначала избавиться от грязи, а уже затем провести дополнительную обработку поверхности.

Таким образом, даже для труднодоступных участков дома не всегда нужны специальные приспособления. Простая комбинация старого носка и проволочной вешалки может превратиться в импровизированную щетку и помочь добраться туда, где обычно месяцами скапливаются пыль, крошки и шерсть.

Смотрите в видео о том, как очистить узкие пространства:

@lynsey_queenofclean If you’re struggling to clean underneath your fridge and don’t have a flat-head duster, here’s a simple hack that works brilliantly! Grab an old wire coat hanger and an old sock, pop the sock over the hanger, and use it to reach underneath your fridge. It’s perfect for pulling out dust, crumbs, pet hair and all those bits that seem to disappear under there. A quick, budget-friendly cleaning hack using items you probably already have at home! Let me know if you give it a try. ✨ #CleaningHack #QueenOfClean #CleaningTips #HomeHacks #CleaningMotivation ♬ original sound - Lynsey_Queenofclean

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