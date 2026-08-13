Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

Головоломки считаются хорошей тренировкой для мозга: они помогают развивать концентрацию, память и внимательность. Одним из самых популярных вариантов таких заданий являются тесты на поиск отличий.
Правила просты: перед вами две практически одинаковые картинки, однако несколько деталей на них отличаются. Задача - внимательно сравнить изображения и найти все несоответствия.
Как отмечает Jagranjosh, подобные упражнения позволяют тренировать наблюдательность и учат быстрее замечать небольшие детали.
На изображении показан автомобиль, стоящий на краю скалы. На первый взгляд обе картинки кажутся идентичными, но между ними спрятаны три отличия.
Попробуйте обнаружить их все всего за 25 секунд. Изменения могут быть спрятаны в любых элементах изображения - отличаться могут форма, цвет или расположение отдельных деталей.
Не спешите, но и не отвлекайтесь: ограниченное время добавляет заданию сложности. Чтобы успешно пройти этот тест, понадобятся не только внимательность, но и быстрая реакция.
Удалось найти все три отличия?
Если обнаружить все несоответствия не удалось, не расстраивайтесь. Правильный ответ можно проверить ниже и узнать, какие именно детали отличались на двух изображениях.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
Другие ребусы:
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке овощей и фруктов за 7 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 29 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки в чайном саду за 35 с
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред