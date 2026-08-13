ВСУ освободили 26 населенных пунктов: как контрнаступление меняет фронт - ISW

Давление на Александровском направлении создало каскадный эффект для российского командования.

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Александровское направление - ВСУ освободили 745 квадратных километров / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК Запад

О чем пишет ISW:

Сколько территорий освободили на Александровском

Какие факторы обеспечили успех ВСУ

Как это повлияло на другие участки фронта

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на Александровском направлении освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Контрнаступательные операции демонстрируют способность Украины совершать относительно значительные тактические продвижения и восстанавливать отдельные элементы механизированного маневрирования на локализованных участках линии фронта. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Общая площадь, которую удалось вернуть под контроль Украины с января по август 2026 года, составляет 745 квадратных километров. К операции привлечены десантно-штурмовые войска ВСУ и другие подразделения.

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Эффект от этих действий, по оценке аналитиков, ощутим и за пределами конкретного участка.

"Александровские контрнаступательные операции, вероятно, оказали каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак на Александровском направлении или распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других местах на линии фронта", - отметили в ISW.

Что сработало в пользу ВСУ

Тактические достижения первых восьми месяцев года аналитики объясняют не одним решением, а совокупностью взаимоподдерживающих факторов. Среди них - совершенствование оперативного планирования украинского командования и согласованное подавление и уничтожение вражеских средств противовоздушной обороны (SEAD/DEAD).

Отдельно в ISW выделяют усиление ударной кампании средней дальности против российской логистики.

Еще один фактор, сыгравший на стороне украинских сил, - неожиданное отключение российских подразделений, действующих в Украине, от Starlink.

Этапы операции

Об освобождении ряда населенных пунктов на Александровском направлении 12 августа сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, главой Генштаба Игорем Скибюком и командующим ДШВ Олегом Апостолом.

По словам Драпатого, операция разделена на два этапа. Первый продолжался с конца января до мая и дал около 450 квадратных километров освобожденной территории. Второй стартовал 5 мая и продолжается до сих пор.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "наступательная операция проведена четко – именно так, как и было запланировано".

По его словам, в операции принимали участие бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ и других задействованных подразделений. Благодаря активным действиям украинских сил удалось нанести значительные потери российскому оккупационному контингенту.

"Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными. Произошло также пополнение обменного фонда для Украины", - рассказал Зеленский.

Что происходит на других направлениях фронта

Аналитики DeepState 11 августа обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на фронте. Так, армия РФ продвинулась на Купянском направлении. Согласно обновленной карте, оккупационные войска РФ продвинулись в районе села Песчаное Купянского района Харьковской области.

В конце июля оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

Страна-агрессор Россия может открыть новый фронт на границе с Черниговской и Сумской областями, использовав для этого территорию Беларуси. Об этом заявил командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин.

Что заставит РФ заключить мир: мнение комбрига ВСУ

Командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Маришев заявил, что смерть российского диктатора Владимира Путина не приведет к завершению войны против Украины, поскольку в России уже сформировалась система, способная продолжать свою работу независимо от того, кто возглавляет страну.

По его словам, Путин уже не является единственной фигурой, от которой зависит функционирование российской государственной машины. Система репрессий, по его мнению, продолжит работать и после смены руководства.

"Но Путин же не решает. Путин там уже ничего не решает. Там уже выстроена система. Там уже кого ни поставь, она как маховик репрессий будет работать", - пояснил комбриг в интервью ТСН.

Маришев считает, что серьёзные внутренние изменения в России могут начаться только тогда, когда последствия войны непосредственно почувствуют жители крупнейших городов страны-агрессора, в частности Москвы и Санкт-Петербурга.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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