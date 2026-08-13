Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ освободили 26 населенных пунктов: как контрнаступление меняет фронт - ISW

Анна Ярославская
13 августа 2026, 08:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Давление на Александровском направлении создало каскадный эффект для российского командования.
ВСУ
Александровское направление - ВСУ освободили 745 квадратных километров / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК Запад

О чем пишет ISW:

  • Сколько территорий освободили на Александровском
  • Какие факторы обеспечили успех ВСУ
  • Как это повлияло на другие участки фронта

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на Александровском направлении освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Контрнаступательные операции демонстрируют способность Украины совершать относительно значительные тактические продвижения и восстанавливать отдельные элементы механизированного маневрирования на локализованных участках линии фронта. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Общая площадь, которую удалось вернуть под контроль Украины с января по август 2026 года, составляет 745 квадратных километров. К операции привлечены десантно-штурмовые войска ВСУ и другие подразделения.

видео дня

Эффект от этих действий, по оценке аналитиков, ощутим и за пределами конкретного участка.

"Александровские контрнаступательные операции, вероятно, оказали каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак на Александровском направлении или распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других местах на линии фронта", - отметили в ISW.

Что сработало в пользу ВСУ

Тактические достижения первых восьми месяцев года аналитики объясняют не одним решением, а совокупностью взаимоподдерживающих факторов. Среди них - совершенствование оперативного планирования украинского командования и согласованное подавление и уничтожение вражеских средств противовоздушной обороны (SEAD/DEAD).

Отдельно в ISW выделяют усиление ударной кампании средней дальности против российской логистики.

Еще один фактор, сыгравший на стороне украинских сил, - неожиданное отключение российских подразделений, действующих в Украине, от Starlink.

Этапы операции

Об освобождении ряда населенных пунктов на Александровском направлении 12 августа сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, главой Генштаба Игорем Скибюком и командующим ДШВ Олегом Апостолом.

По словам Драпатого, операция разделена на два этапа. Первый продолжался с конца января до мая и дал около 450 квадратных километров освобожденной территории. Второй стартовал 5 мая и продолжается до сих пор.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "наступательная операция проведена четко – именно так, как и было запланировано".

По его словам, в операции принимали участие бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ и других задействованных подразделений. Благодаря активным действиям украинских сил удалось нанести значительные потери российскому оккупационному контингенту.

"Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными. Произошло также пополнение обменного фонда для Украины", - рассказал Зеленский.

Что происходит на других направлениях фронта

Аналитики DeepState 11 августа обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на фронте. Так, армия РФ продвинулась на Купянском направлении. Согласно обновленной карте, оккупационные войска РФ продвинулись в районе села Песчаное Купянского района Харьковской области.

В конце июля оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

Страна-агрессор Россия может открыть новый фронт на границе с Черниговской и Сумской областями, использовав для этого территорию Беларуси. Об этом заявил командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин.

Что заставит РФ заключить мир: мнение комбрига ВСУ

Командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Маришев заявил, что смерть российского диктатора Владимира Путина не приведет к завершению войны против Украины, поскольку в России уже сформировалась система, способная продолжать свою работу независимо от того, кто возглавляет страну.

По его словам, Путин уже не является единственной фигурой, от которой зависит функционирование российской государственной машины. Система репрессий, по его мнению, продолжит работать и после смены руководства.

"Но Путин же не решает. Путин там уже ничего не решает. Там уже выстроена система. Там уже кого ни поставь, она как маховик репрессий будет работать", - пояснил комбриг в интервью ТСН.

Маришев считает, что серьёзные внутренние изменения в России могут начаться только тогда, когда последствия войны непосредственно почувствуют жители крупнейших городов страны-агрессора, в частности Москвы и Санкт-Петербурга.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон РФ прицельно попал в поезд с 340 пассажирами на Одесчине: есть погибшие

Дрон РФ прицельно попал в поезд с 340 пассажирами на Одесчине: есть погибшие

09:28Украина
У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ

У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ

09:25Аналитика
Мощный удар вглубь РФ: дроны атаковали Башкортостан, горит важный объект

Мощный удар вглубь РФ: дроны атаковали Башкортостан, горит важный объект

08:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Рис получается в разы вкуснее и ароматнее: что шеф-повара добавляют во время варки

Рис получается в разы вкуснее и ароматнее: что шеф-повара добавляют во время варки

Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

Украинцам советуют надевать пакет на веник перед уборкой: зачем

Украинцам советуют надевать пакет на веник перед уборкой: зачем

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Овнам - действовать, Близнецам - новости

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Овнам - действовать, Близнецам - новости

Последние новости

10:04

Умер "крестный отец российского шансона", родом из Украины — что произошло

09:53

Белые кухни больше не в моде: какой оттенок признан лучшим для дома

09:28

Дрон РФ прицельно попал в поезд с 340 пассажирами на Одесчине: есть погибшие

09:25

У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ

09:15

"В стиле 90-х": Роналду после свадьбы захейтили за кольца

Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФПутин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму РФ
08:38

ВСУ освободили 26 населенных пунктов: как контрнаступление меняет фронт - ISW

08:07

Мощный удар вглубь РФ: дроны атаковали Башкортостан, горит важный объект

07:13

"Есть 1%": Зеленский сказал, сколько Украине нужно ракет Patriot, чтобы пережить зиму

06:52

Дроны нанесли удар по порту в Одесской области: вспыхнул пожар на месте "прилета"

Реклама
05:00

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

04:41

Большинство попадало туда не по своей воле: зачем СССР начал строить крематории

04:37

Гороскоп на завтра, 14 августа: Львам — отдых, Девам — перемены

04:07

Свекла наберет вес и станет сладкой, как мед: что обязательно сделать в августе

03:13

В России могут вспыхнуть антивоенные протесты: эксперт назвал главное условие

02:46

Пищевая сода для комнатных растений: когда помогает, а когда вредит

01:57

"Путин уже не решает": комбриг ВСУ раскрыл, что реально может заставить РФ к миру

01:01

Мухи исчезнут и не вернутся: простой домашний лайфхак без капли химииВидео

00:02

Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

00:00

Не все сидераты одинаково полезны: что посеять перед разными овощамиВидео

12 августа, среда
23:39

Не сломить и не покорить: какие женские имена обладают самым сильным характером

Реклама
23:24

Система мобилизации может измениться: что уже сделала команда Драпатого

23:14

Поставьте в вазу в августе: колючее растение, которое отпугнет от дома злых людей

22:52

Испортится или долежит: как проверить герметичность банок после охлаждения

22:46

ВСУ резко изменили ситуацию на фронте: DeepState показал масштабы наступления

22:44

Продают за копейки: цены на популярный сезонный продукт достигли минимума

22:17

Украли из молитвенника: какова история советского лозунга "Миру — мир"

22:03

Как избавиться от жучков в крупе всего за одну ночь: поможет простая крышка от бутылки

22:01

Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

21:55

Мелкий картофель вместо обильного урожая: что было сделано не так

21:13

"Путин остановит войну": Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

21:05

Почему нельзя заливать соду и уксус при засорах: что произойдет с трубами

21:05

Вернуть унитазу чистоту и свежесть очень просто: какое средство следует залить на ночь

20:44

Нужно ли добавлять масло в макароны: распространённая ошибка при варке

20:22

Листья груши быстро чернеют и опадают: как спасти дерево в августеВидео

20:04

Киев и Баку сближаются, а новое исследование напоминает о сотнях тысяч жертв на Кавказе

19:57

Продовольственный коллапс: какие продукты массово исчезают из украинских магазинов

19:16

Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой

19:10

США вмешались в нефтяную войну: Невзлин объяснил, о чем Вэнс просил Зеленскогомнение

19:03

Как сказать "сбоку припека" на украинском: самые точные эквиваленты

18:46

Что нужно сделать каждому после солнечного затмения: 3 знака, которым повезет

Реклама
18:35

Куриные отбивные удивят хрустящей корочкой: секрет кроется в необычном кляре

17:55

Пырей можно вывести раз и навсегда: как избавиться от сорняка без постоянной прополки

17:50

Рудые пятна - только начало: как защитить кузов авто от коррозии на годыВидео

17:33

Что должны сделать США и Европа, чтобы Украина победила в войне: Forbes дал четкий ответ

17:27

"Дал метастазы в кости": звезда сериала "Офис" сообщила о раке 4 стадииВидео

17:12

Вздохнут с облегчением: какие знаки зодиака преодолеют трудности 13 августа

17:02

Салат и зелень будут свежими до 3 недель: секретный трюк, о котором мало кто знает

16:55

РФ меняет тактику ударов: украинцев предупредили о ежедневной ракетной угрозе

16:54

ВСУ пошли в наступление и освободили 26 сел в трёх областях — Зеленский

16:53

Аномальные морозы или плюсовая температура — какими будут зимы в Украине

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять