Салат и зелень будут свежими до 3 недель: секретный трюк, о котором мало кто знает

Читайте в материале:
- Почему зелень быстро вянет в холодильнике
- Как правильно хранить салат, чтобы он дольше оставался свежим
- Как подготовить салат и зелень к хранению
Свежие овощи и зелень - основа здорового питания, но их недостаток в том, что они быстро портятся. Однако существует несколько простых и проверенных способов, которые помогут продлить срок хранения продуктов в домашних условиях, пишет Главред со ссылкой на Express.
Как правильно хранить салат и зелень
Самый важный этап - тщательная промывка и просушка. Излишняя влага ускоряет порчу, поэтому салат и зелень нужно хорошо обсушить. Для этого подойдет лопатка для салата или чистое кухонное полотенце.
Хранение в ткани
Вместо полиэтиленовых пакетов можно использовать обычное кухонное полотенце. Листья салата или зелень разложите на сухой ткани, после чего полотенце сверните в рулет. В таком виде продукты хранятся в холодильнике значительно дольше, оставаясь свежими и хрустящими.
Стеклянные банки и контейнеры
Сухие листья салата можно сложить в чистую стеклянную банку с крышкой. Стекло не накапливает запахов и не создает лишней влаги, поэтому продукты остаются свежими до трех недель. Это удобный способ, ведь вы сразу видите содержимое и можете быстро использовать нужное количество.
Использование воды
Целую головку салата можно поставить срезом вниз в миску с водой. Такой метод позволяет сохранить упругость листьев, а кочан дольше выглядит свежим. Воду стоит периодически менять, чтобы избежать неприятного запаха.
Смотрите видео о том, как правильно хранить салат и зелень:
@mariia.magdalena Один из способов хранения зелени и салата. Подсмотрела когда-то в овощном магазине и пользуюсь уже не один год. #??? ♬ оригинальный звук - Мария Перепона
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Об источнике: Express.co.uk
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