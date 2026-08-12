Салат и зелень будут свежими до 3 недель: секретный трюк, о котором мало кто знает

Салат и свежая зелень быстро теряют хрусткость, если хранить их неправильно.

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Как дольше сохранить свежесть зелени и салата / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно хранить салат, чтобы он дольше оставался свежим

Как подготовить салат и зелень к хранению

Свежие овощи и зелень - основа здорового питания, но их недостаток в том, что они быстро портятся. Однако существует несколько простых и проверенных способов, которые помогут продлить срок хранения продуктов в домашних условиях, пишет Главред со ссылкой на Express.

Как правильно хранить салат и зелень

Самый важный этап - тщательная промывка и просушка. Излишняя влага ускоряет порчу, поэтому салат и зелень нужно хорошо обсушить. Для этого подойдет лопатка для салата или чистое кухонное полотенце.

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Хранение в ткани

Вместо полиэтиленовых пакетов можно использовать обычное кухонное полотенце. Листья салата или зелень разложите на сухой ткани, после чего полотенце сверните в рулет. В таком виде продукты хранятся в холодильнике значительно дольше, оставаясь свежими и хрустящими.

Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Стеклянные банки и контейнеры

Сухие листья салата можно сложить в чистую стеклянную банку с крышкой. Стекло не накапливает запахов и не создает лишней влаги, поэтому продукты остаются свежими до трех недель. Это удобный способ, ведь вы сразу видите содержимое и можете быстро использовать нужное количество.

Использование воды

Целую головку салата можно поставить срезом вниз в миску с водой. Такой метод позволяет сохранить упругость листьев, а кочан дольше выглядит свежим. Воду стоит периодически менять, чтобы избежать неприятного запаха.

Смотрите видео о том, как правильно хранить салат и зелень:

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