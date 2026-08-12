Рудые пятна - только начало: как защитить кузов авто от коррозии на годы

Вы узнаете:
- Какие зоны кузова гниют быстрее всего
- Как обнаружить коррозию на эстакаде
Высокая влажность, частые перепады температур и зимняя химия на дорогах быстро разрушают автомобильный металл. Всего за несколько сезонов мелкие ржавые пятна могут превратиться в сквозные дыры в кузове.
Главред решил разобраться, как спасти автомобиль от ржавчины.
Почему автомобиль начинает ржаветь
Коррозия начинает разрушать кузов автомобиля не снаружи, а в скрытых полостях, куда затекает вода и где скапливается конденсат, который не успевает высыхать, говорят эксперты Vidi.
К этому также добавляются дорожные реагенты, разрушающие защитный слой металла и запускающие химическую реакцию, механические повреждения с микросколами краски, а также грязь и песок, которые действуют как губка и постоянно удерживают влагу в арках и на днище транспортного средства.
Как проверить автомобиль на наличие коррозии
Выявить проблему на ранней стадии можно самостоятельно, но только при условии осмотра на подъемнике или эстакаде. Тревожный сигнал - вздутие краски на арках и в нижней части дверей: это означает, что металл уже разрушается изнутри, а не с поверхности. Второй признак - ржавый налет на сварных швах днища.
Отдельно стоит проверить технологические заглушки порогов. Если заглушки выпали, внутри полостей уже есть грязь и влага.
Чем обрабатывают днище и пороги автомобиля от ржавчины
Выбор состава зависит от зоны обработки. Для днища и арок применяют битумные и битумно-резиновые мастики, которые образуют толстый эластичный слой и гасят удары камней.
В скрытые пороги и лонжероны задувают жидкие восковые или парафиновые смеси - они проникают в мельчайшие щели.
В то же время полимерные материалы на латексной или каучуковой основе образуют прочную пленку, однако работают только на идеально сухой и зачищенной поверхности.
Что ускоряет гниение автомобиля
Любой антикор наносят только на вымытое, очищенное от налета и полностью сухое дно автомобиля. Обработка грязи или влажного металла создает эффект парника и только ускоряет разрушение под защитным слоем.
Как защитить автомобиль от коррозии – видео:
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Об источнике: Vidi
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