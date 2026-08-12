Рудые пятна - только начало: как защитить кузов авто от коррозии на годы

Влага в скрытых полостях приводит к разрушению металла, которое владелец замечает слишком поздно.

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Почему на автомобиле появляется коррозия / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие зоны кузова гниют быстрее всего

Как обнаружить коррозию на эстакаде

Высокая влажность, частые перепады температур и зимняя химия на дорогах быстро разрушают автомобильный металл. Всего за несколько сезонов мелкие ржавые пятна могут превратиться в сквозные дыры в кузове.

Главред решил разобраться, как спасти автомобиль от ржавчины.

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Почему автомобиль начинает ржаветь

Коррозия начинает разрушать кузов автомобиля не снаружи, а в скрытых полостях, куда затекает вода и где скапливается конденсат, который не успевает высыхать, говорят эксперты Vidi.

К этому также добавляются дорожные реагенты, разрушающие защитный слой металла и запускающие химическую реакцию, механические повреждения с микросколами краски, а также грязь и песок, которые действуют как губка и постоянно удерживают влагу в арках и на днище транспортного средства.

Как проверить автомобиль на наличие коррозии

Выявить проблему на ранней стадии можно самостоятельно, но только при условии осмотра на подъемнике или эстакаде. Тревожный сигнал - вздутие краски на арках и в нижней части дверей: это означает, что металл уже разрушается изнутри, а не с поверхности. Второй признак - ржавый налет на сварных швах днища.

Отдельно стоит проверить технологические заглушки порогов. Если заглушки выпали, внутри полостей уже есть грязь и влага.

Чем обрабатывают днище и пороги автомобиля от ржавчины

Выбор состава зависит от зоны обработки. Для днища и арок применяют битумные и битумно-резиновые мастики, которые образуют толстый эластичный слой и гасят удары камней.

В скрытые пороги и лонжероны задувают жидкие восковые или парафиновые смеси - они проникают в мельчайшие щели.

В то же время полимерные материалы на латексной или каучуковой основе образуют прочную пленку, однако работают только на идеально сухой и зачищенной поверхности.

Что ускоряет гниение автомобиля

Любой антикор наносят только на вымытое, очищенное от налета и полностью сухое дно автомобиля. Обработка грязи или влажного металла создает эффект парника и только ускоряет разрушение под защитным слоем.

Как защитить автомобиль от коррозии – видео:

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