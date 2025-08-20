Секреты идеального блеска: почему специалисты советуют мыть авто вечером, а не днем

Эксперты объяснили, почему мытье авто обычной губкой оставляет царапины.

Эксперты советуют смачивать авто перед мойкой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно мыть авто без вреда для лака

Почему нельзя протирать пыль сухой тряпкой

Какие зоны машины быстрее всего ржавеют

Мытье автомобиля кажется простым делом, но часто водители даже не догадываются, что могут навредить лакокрасочному покрытию. Неправильный выбор средств и инструментов приводит к появлению царапин, тусклости и даже коррозии. Об этом сообщает SUVNews.

Главред решил рассказать о наиболее распространенных ошибках во время мытья автомобиля.

Самые распространенные ошибки при мытье авто

Одна из основных ошибок - использование обычной губки или тряпки. Такие материалы быстро накапливают песок и грязь, которые царапают лакокрасочное покрытие, создавая микроскопические "паутинки". Лучше всего покупать специальные перчатки из микрофибры, которые деликатно очищают поверхность и не повреждают лак.

Еще одна ошибка - мытье автомобиля под прямыми солнечными лучами. Вода быстро высыхает, оставляя на кузове разводы и пятна. Специалисты рекомендуют проводить процедуру в тени или в вечернее время.

Часто игнорируют колесные арки и днище, что особенно опасно после зимнего периода или поездок по бездорожью. Именно там скапливается соль и грязь, которые ускоряют коррозию металла.

Не менее распространено - сухое протирание пыли. Она может привести к появлению царапин из-за трения частиц грязи по лаку. Чтобы избежать этого, автомобиль нужно обязательно смачивать водой перед мойкой.

Использование правильных средств

Применение качественной автохимии и соблюдение простых правил мытья помогают сохранить машину опрятной и продлить срок службы лакокрасочного покрытия.

