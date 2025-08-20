Укр
Читать на украинском
Секреты идеального блеска: почему специалисты советуют мыть авто вечером, а не днем

Руслан Иваненко
20 августа 2025, 02:12
Эксперты объяснили, почему мытье авто обычной губкой оставляет царапины.
Эксперты советуют смачивать авто перед мойкой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно мыть авто без вреда для лака
  • Почему нельзя протирать пыль сухой тряпкой
  • Какие зоны машины быстрее всего ржавеют

Мытье автомобиля кажется простым делом, но часто водители даже не догадываются, что могут навредить лакокрасочному покрытию. Неправильный выбор средств и инструментов приводит к появлению царапин, тусклости и даже коррозии. Об этом сообщает SUVNews.

Главред решил рассказать о наиболее распространенных ошибках во время мытья автомобиля.

Самые распространенные ошибки при мытье авто

Одна из основных ошибок - использование обычной губки или тряпки. Такие материалы быстро накапливают песок и грязь, которые царапают лакокрасочное покрытие, создавая микроскопические "паутинки". Лучше всего покупать специальные перчатки из микрофибры, которые деликатно очищают поверхность и не повреждают лак.

Еще одна ошибка - мытье автомобиля под прямыми солнечными лучами. Вода быстро высыхает, оставляя на кузове разводы и пятна. Специалисты рекомендуют проводить процедуру в тени или в вечернее время.

Часто игнорируют колесные арки и днище, что особенно опасно после зимнего периода или поездок по бездорожью. Именно там скапливается соль и грязь, которые ускоряют коррозию металла.

Не менее распространено - сухое протирание пыли. Она может привести к появлению царапин из-за трения частиц грязи по лаку. Чтобы избежать этого, автомобиль нужно обязательно смачивать водой перед мойкой.

Использование правильных средств

Применение качественной автохимии и соблюдение простых правил мытья помогают сохранить машину опрятной и продлить срок службы лакокрасочного покрытия.

SUV News

SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

