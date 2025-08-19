Сигнал приближения беды: эксперт объяснил, когда надо немедленно остановить авто

Автомобильный эксперт назвал признак, который может "убить" двигатель авто.

Водителям следует внимательно следить за цветом дыма из выхлопной трубы, ведь он может стать первым сигналом серьезных проблем с двигателем. Игнорирование таких признаков способно привести к дорогостоящему ремонту авто. Об этом сообщил ведущий специалист по выхлопным системам Мэтт Боша из компании B2 Fabrication, пишет The Daily Mirror.

Бош объясняет, что густой белый дым, особенно если он появляется в теплую погоду, часто означает попадание охлаждающей жидкости в камеры сгорания. Чаще всего причиной является повреждение прокладки головки блока цилиндров - ключевого элемента, обеспечивающего герметичность двигателя.

Неисправная прокладка может привести к:

перегреву двигателя;

резкому падению мощности;

критическому выходу двигателя из строя.

В таких случаях, по словам Боша, следует немедленно остановиться и вызвать эвакуатор, а не продолжать движение. Кроме белого дыма, о проблеме могут свидетельствовать молочный оттенок моторного масла и перегрев.

Временные решения не спасут

На рынке есть специальные герметики, которые могут ненадолго скрыть проблему. Однако Бош предостерегает, что это лишь отсрочит неизбежный ремонт и может сделать его еще дороже. Единственным надежным выходом является полная замена прокладки головки блока цилиндров. Ее стоимость в Великобритании стартует от 700 фунтов стерлингов.

Другие цвета дыма

Не менее важны и другие изменения цвета выхлопа:

Синий дым - сигнал о сжигании моторного масла, что может свидетельствовать об изношенных поршневых кольцах или уплотнениях клапанов. Черный дым - часто указывает на неисправности топливной системы.

Также важно не игнорировать сигнальные индикаторы на панели приборов. Многие водители воспринимают их как мелкие неисправности, однако часто это первые признаки проблем, которые могут быстро перерасти в масштабный ремонт.

