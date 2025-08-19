Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Сигнал приближения беды: эксперт объяснил, когда надо немедленно остановить авто

Руслана Заклинская
19 августа 2025, 21:05
80
Автомобильный эксперт назвал признак, который может "убить" двигатель авто.
Сигнал приближения беды: эксперт объяснил, когда надо немедленно остановить авто
Эксперт объяснил, когда надо немедленно остановиться / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему водителям важно следить за цветом дыма из выхлопной трубы
  • Что может означать густой белый дым в теплую погоду
  • Почему стоит немедленно остановиться при появлении белого дыма

Водителям следует внимательно следить за цветом дыма из выхлопной трубы, ведь он может стать первым сигналом серьезных проблем с двигателем. Игнорирование таких признаков способно привести к дорогостоящему ремонту авто. Об этом сообщил ведущий специалист по выхлопным системам Мэтт Боша из компании B2 Fabrication, пишет The Daily Mirror.

Бош объясняет, что густой белый дым, особенно если он появляется в теплую погоду, часто означает попадание охлаждающей жидкости в камеры сгорания. Чаще всего причиной является повреждение прокладки головки блока цилиндров - ключевого элемента, обеспечивающего герметичность двигателя.

видео дня

Неисправная прокладка может привести к:

  • перегреву двигателя;
  • резкому падению мощности;
  • критическому выходу двигателя из строя.

В таких случаях, по словам Боша, следует немедленно остановиться и вызвать эвакуатор, а не продолжать движение. Кроме белого дыма, о проблеме могут свидетельствовать молочный оттенок моторного масла и перегрев.

Временные решения не спасут

На рынке есть специальные герметики, которые могут ненадолго скрыть проблему. Однако Бош предостерегает, что это лишь отсрочит неизбежный ремонт и может сделать его еще дороже. Единственным надежным выходом является полная замена прокладки головки блока цилиндров. Ее стоимость в Великобритании стартует от 700 фунтов стерлингов.

Другие цвета дыма

Не менее важны и другие изменения цвета выхлопа:

  1. Синий дым - сигнал о сжигании моторного масла, что может свидетельствовать об изношенных поршневых кольцах или уплотнениях клапанов.
  2. Черный дым - часто указывает на неисправности топливной системы.

Также важно не игнорировать сигнальные индикаторы на панели приборов. Многие водители воспринимают их как мелкие неисправности, однако часто это первые признаки проблем, которые могут быстро перерасти в масштабный ремонт.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Как ранее сообщал Главред, подушки безопасности в некоторых ситуациях могут быть опасными. Национальная администрация безопасности дорожного движения определяет несколько сценариев, когда отключение подушки безопасности пассажира является предпочтительным.

Кроме этого, назван самый популярный городской автомобиль в мире. Китайская марка доминирует в рейтинге продаж 2025 года.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто водительское удостоверение автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

21:37Мир
Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

20:55Фронт
В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

20:47Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Последние новости

21:45

Будут ли американские военные в Украине: финальное решение Трампа

21:37

Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

21:05

Сигнал приближения беды: эксперт объяснил, когда надо немедленно остановить авто

20:55

Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

20:47

В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
20:35

Финансовая стабильность или творчество: какую энергетику имеет номер вашего дома

20:21

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

20:00

"Кто знает, сможем ли завтра": можно ли по телефону разговаривать на кладбищеВидео

19:57

США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

Реклама
19:54

Языковой скандал на поле: что заставило судью прервать игру и показать желтуюВидео

19:17

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкойВидео

19:10

Новый Будапештский меморандум в Вашингтоне: что хотят навязать Украинемнение

19:01

Загадочная белая "нить" возле желтка: можно ли есть такое яйцо

18:51

Многодетный папа молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию

18:48

Мирный договор или "троянский конь": нардеп раскрыл детали инициативы Путина

18:36

Кому судьба улыбается чаще всего: ТОП-4 знака, которым всегда везет в жизни

18:20

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

18:08

У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

18:05

Не суеверия или поверья: почему понедельник на самом деле тяжелый деньВидео

18:01

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

Реклама
18:00

Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

17:59

"Джастин был не в восторге": почему "обломался" роман Перри и Трюдо на самом деле

17:45

Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

17:41

Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

17:34

Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубцаВидео

17:17

Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

17:05

Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

16:59

Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

16:45

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

16:44

Доллар стремительно рванул в крутое пике: сколько будет стоить валюта 20 августа

16:43

50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

16:40

Война входит в новую фазу: названа главная причина продвижения россиян на фронтеВидео

16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

16:32

Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

16:00

Жир и пригоревшая пища просто "растают": одно средство очистит духовку до блеска

15:49

Украина получит "много земли" и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:28

Когда ждать нового скачка курса доллара: появился неожиданный прогноз

15:16

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

15:13

Знают единицы: для чего в авто устанавливают выключатель подушки безопасностиВидео

15:13

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Реклама
15:00

Украинцам начали поступать надбавки к пенсии: сколько можно получить ежемесячно

14:58

Спасали 5 часов: у мужа-певца российской певицы срочно прооперировали

14:31

США пообещали Украине защиту "как по 5 статье НАТО": что это может означать на самом деле

14:25

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

14:19

"Не может быть речи": Лавров выдал наглое заявление насчет прекращения войны

14:10

Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

14:04

Горький запас воды: откуда на самом деле появились арбузы в УкраинеВидео

13:51

Наши предки никогда не держали дома искусственные цветы: какую беду можно накликать

13:51

Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

13:45

Леся Никитюк выходит из декрета - кто теперь будет растить ее 2-месячного сына

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять