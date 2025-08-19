Укр
Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

Даяна Швец
19 августа 2025, 17:41
Китайские авто, по словам экспертов, доминируют в рейтинге продаж 2025 года.
Авто, Wuling Hongguang Mini EV
Какой городской автомобиль выбирают чаще всего / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Электромобиль Wuling Hongguang Mini EV стал самым продаваемым городским автомобилем в мире
  • На втором месте находится Maruti Suzuki Wagon R, а на третьем - Geely Panda Mini

Мировой рейтинг городских автомобилей по продажам в 2025 году возглавил китайский Wuling Hongguang Mini EV, который существенно опередил своих конкурентов. Об этом сообщает Главред со ссылкой на портал Focus2Move.

За первое полугодие 2025-го модель показала рекордный рост продаж +105,4%, завоевав 9,9% рынка.

Wuling Hongguang Mini EV выпускает компания SAIC-GM-Wuling с 2020 года. Уже в феврале 2023-го глобальные продажи этой модели превысили 1,1 млн единиц, а сам электрокар стал самым популярным в Китае.

На второй позиции в мировом рейтинге расположился Maruti Suzuki Wagon R с долей 5,9% (+1,8%), а третье место занял Geely Panda Mini с результатом 5,3% (+8,4%).

В десятку лидеров также вошли:

  • Suzuki Spacia (-0,1%);
  • Wuling Bingo (+9,4%);
  • Fiat Panda (-5,2%);
  • Changan Lumin (+21,8%);
  • Perodua Myvi (+2%);
  • Daihatsu Tanto (+135,4%);
  • Suzuki Alto (-2,7%).

Таким образом, китайские производители продолжают укреплять свои позиции на мировом рынке компактных авто, оттесняя известные японские и европейские бренды.

Тренды среди автомобилей - последние новости

Главред писал, что в июле 2025 года украинцы приобрели более 6400 новых легковых автомобилей, при этом была названа самая популярная марка.

В то же время известный автомеханик Скотти Килмер посоветовал, какое авто лучше не покупать. Он предостерегает от дорогих и сложных в обслуживании машин, ремонт которых может стоить очень дорого.

А вот владелец автосервиса Алан Гельфанд назвал четыре машины, которые не стоит покупать. Иногда даже самые известные и надежные бренды могут выпускать неудачные модели, которые впоследствии оказываются не такими уж и качественными.

Больше новостей для автомобилистов:

Об источнике: Focus2Move

Focus2Move - это онлайн-ресурс, который предоставляет глобальные данные и аналитику об автомобильном рынке. Они специализируются на сборе и анализе данных о продажах автомобилей в разных странах мира.

Focus2Move предоставляет статистику и аналитику о продажах новых автомобилей по всему миру и отслеживает продажи различных марок и моделей автомобилей в разных странах и регионах.

Ресурс охватывает данные из многих стран мира, что позволяет получать глобальный обзор автомобильного рынка и предоставляет информацию как о крупных рынках, таких как США и Китай, так и о меньших рынках.

Focus2Move публикует аналитические отчеты и статьи, которые помогают понять тенденции и изменения на автомобильном рынке.

Данные, предоставленные Focus2Move, используются производителями автомобилей, дилерами, аналитиками и другими участниками автомобильного рынка и помогают принимать обоснованные решения по производству, маркетингу и продажам автомобилей.

