Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

Китайские авто, по словам экспертов, доминируют в рейтинге продаж 2025 года.

Какой городской автомобиль выбирают чаще всего

Главное:

Электромобиль Wuling Hongguang Mini EV стал самым продаваемым городским автомобилем в мире

На втором месте находится Maruti Suzuki Wagon R, а на третьем - Geely Panda Mini

Мировой рейтинг городских автомобилей по продажам в 2025 году возглавил китайский Wuling Hongguang Mini EV, который существенно опередил своих конкурентов. Об этом сообщает Главред со ссылкой на портал Focus2Move.

За первое полугодие 2025-го модель показала рекордный рост продаж +105,4%, завоевав 9,9% рынка.

Wuling Hongguang Mini EV выпускает компания SAIC-GM-Wuling с 2020 года. Уже в феврале 2023-го глобальные продажи этой модели превысили 1,1 млн единиц, а сам электрокар стал самым популярным в Китае.

На второй позиции в мировом рейтинге расположился Maruti Suzuki Wagon R с долей 5,9% (+1,8%), а третье место занял Geely Panda Mini с результатом 5,3% (+8,4%).

В десятку лидеров также вошли:

Suzuki Spacia (-0,1%);

Wuling Bingo (+9,4%);

Fiat Panda (-5,2%);

Changan Lumin (+21,8%);

Perodua Myvi (+2%);

Daihatsu Tanto (+135,4%);

Suzuki Alto (-2,7%).

Таким образом, китайские производители продолжают укреплять свои позиции на мировом рынке компактных авто, оттесняя известные японские и европейские бренды.

Об источнике: Focus2Move Focus2Move - это онлайн-ресурс, который предоставляет глобальные данные и аналитику об автомобильном рынке.

