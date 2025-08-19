Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

Главное:
- Электромобиль Wuling Hongguang Mini EV стал самым продаваемым городским автомобилем в мире
- На втором месте находится Maruti Suzuki Wagon R, а на третьем - Geely Panda Mini
Мировой рейтинг городских автомобилей по продажам в 2025 году возглавил китайский Wuling Hongguang Mini EV, который существенно опередил своих конкурентов. Об этом сообщает Главред со ссылкой на портал Focus2Move.
За первое полугодие 2025-го модель показала рекордный рост продаж +105,4%, завоевав 9,9% рынка.
Wuling Hongguang Mini EV выпускает компания SAIC-GM-Wuling с 2020 года. Уже в феврале 2023-го глобальные продажи этой модели превысили 1,1 млн единиц, а сам электрокар стал самым популярным в Китае.
На второй позиции в мировом рейтинге расположился Maruti Suzuki Wagon R с долей 5,9% (+1,8%), а третье место занял Geely Panda Mini с результатом 5,3% (+8,4%).
В десятку лидеров также вошли:
- Suzuki Spacia (-0,1%);
- Wuling Bingo (+9,4%);
- Fiat Panda (-5,2%);
- Changan Lumin (+21,8%);
- Perodua Myvi (+2%);
- Daihatsu Tanto (+135,4%);
- Suzuki Alto (-2,7%).
Таким образом, китайские производители продолжают укреплять свои позиции на мировом рынке компактных авто, оттесняя известные японские и европейские бренды.
Об источнике: Focus2Move
Focus2Move - это онлайн-ресурс, который предоставляет глобальные данные и аналитику об автомобильном рынке. Они специализируются на сборе и анализе данных о продажах автомобилей в разных странах мира.
Focus2Move предоставляет статистику и аналитику о продажах новых автомобилей по всему миру и отслеживает продажи различных марок и моделей автомобилей в разных странах и регионах.
Ресурс охватывает данные из многих стран мира, что позволяет получать глобальный обзор автомобильного рынка и предоставляет информацию как о крупных рынках, таких как США и Китай, так и о меньших рынках.
Focus2Move публикует аналитические отчеты и статьи, которые помогают понять тенденции и изменения на автомобильном рынке.
Данные, предоставленные Focus2Move, используются производителями автомобилей, дилерами, аналитиками и другими участниками автомобильного рынка и помогают принимать обоснованные решения по производству, маркетингу и продажам автомобилей.
