Знают единицы: для чего в авто устанавливают выключатель подушки безопасности

Оказывается, что подушки безопасности в некоторых ситуациях могут быть опасными.

Почему в авто есть выключатель подушки безопасности / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Где расположены подушки безопасности в авто

Можно ли их выключать

Подушки безопасности - это неотъемлемая деталь во всех автомобилях. Хотя они бывают разными, но выполняют одну функцию - защита пассажиров и водителя в случае ДТП.

Что интересно, многие автомобили имеют переключатель включения и выключения подушки безопасности пассажира. Главред решил разобраться, для чего он нужен.

Почему в авто есть выключатель подушки безопасности

SlashGear пишет, что Национальная администрация безопасности дорожного движения определяет несколько сценариев, когда отключение подушки безопасности пассажира является лучшим.

Отмечается, что домашние животные, дети и некоторые взрослые могут получить травмы или погибнуть от подушки безопасности, поэтому иногда пристегивание ремнями безопасности является лучшим способом их защитить, чем подушки безопасности.

Как выключить подушку безопасности пассажира

Во многих автомобилях переключатель подушки безопасности установлен на торцевой панели приборной панели со стороны пассажира. Нужно открыть пассажирскую дверь, чтобы получить к нему доступ. Переключатель также может быть размещен в бардачке или центральной консоли.

Что важно, в большинстве автомобилей установлен датчик в сиденье, поэтому подушка безопасности пассажира не сработает, если вес пассажира ниже определенного порога. Поэтому выключать ее не обязательно.

Как проверить подушки безопасности в авто

Украинцы часто покупают автомобили, которые уже были в употреблении. В таком случае нужно хорошо проверить подушки безопасности.

Автор канала Магеровский на YouTube говорит, что для этого нужно сесть на пассажирское место и хорошо рассмотреть панель. Возле надписи Airbag будут едва заметные контуры углубления, там и спрятана подушка безопасности. Легко нажмите на это место, а затем туда, где нет подушки безопасности. Если поверхность равномерная, значит с подушкой безопасности все хорошо.

Где находятся подушки безопасности в авто - видео:

Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

