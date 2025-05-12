Почему в автобусах нет ремней безопасности: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Почему ремни безопасности обязательны в авто
- Почему их нет в автобусах
Как известно, ремни безопасности являются обязательными в автомобилях, но в общественном транспорте они отсутствуют.
Главред решил разобраться, почему не нужно пристегиваться ремнями безопасности в автобусах.
Почему нет ремней безопасности в общественном транспорте
Как пишет express.co.uk, один пользователь Reddit недавно опубликовал сообщение, которое заставило задуматься многих людей.
"Почему нужно пристегиваться ремнем безопасности в автомобилях, но не в общественном транспорте? Я не против ремней безопасности или чего-то такого, мне просто интересно", - написал он.
Один из пользователей решил выдвинуть собственное предположение: "Опасность автомобильных аварий заключается в замедлении. Ваш автомобиль переходит с очень быстрого движения на не очень быстрое, и ваше тело продолжает двигаться, пока что-то его не остановит. Когда вы врезаетесь в другой автомобиль, автомобиль останавливается почти мгновенно. Когда автобус врезается в автомобиль, он не замедляется очень быстро, потому что он намного тяжелее автомобиля".
"Все в основном сводится к дизайну и скорости. В автомобилях вы находитесь в меньшем пространстве, едете быстрее, и внезапные остановки или столкновения гораздо опаснее для пассажиров. Поэтому ремни безопасности являются абсолютно обязательными. Они предотвращают удар о приборную панель или чего-то худшего. Но общественный транспорт - это совсем другая система. Автобусы и поезда построены тяжелее, поэтому они не получают таких же повреждений при столкновениях. Кроме того, они обычно едут медленнее, особенно в городах", - добавил другой пользователь.
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