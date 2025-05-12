Почему в автобусах нет ремней безопасности: ответ удивит многих

Все знают, что нужно обязательно пристегиваться ремнем безопасности во время поездки.

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Ремень безопасности в автобусах / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему ремни безопасности обязательны в авто

Почему их нет в автобусах

Как известно, ремни безопасности являются обязательными в автомобилях, но в общественном транспорте они отсутствуют.

Главред решил разобраться, почему не нужно пристегиваться ремнями безопасности в автобусах.

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Почему нет ремней безопасности в общественном транспорте

Как пишет express.co.uk, один пользователь Reddit недавно опубликовал сообщение, которое заставило задуматься многих людей.

"Почему нужно пристегиваться ремнем безопасности в автомобилях, но не в общественном транспорте? Я не против ремней безопасности или чего-то такого, мне просто интересно", - написал он.

Один из пользователей решил выдвинуть собственное предположение: "Опасность автомобильных аварий заключается в замедлении. Ваш автомобиль переходит с очень быстрого движения на не очень быстрое, и ваше тело продолжает двигаться, пока что-то его не остановит. Когда вы врезаетесь в другой автомобиль, автомобиль останавливается почти мгновенно. Когда автобус врезается в автомобиль, он не замедляется очень быстро, потому что он намного тяжелее автомобиля".

"Все в основном сводится к дизайну и скорости. В автомобилях вы находитесь в меньшем пространстве, едете быстрее, и внезапные остановки или столкновения гораздо опаснее для пассажиров. Поэтому ремни безопасности являются абсолютно обязательными. Они предотвращают удар о приборную панель или чего-то худшего. Но общественный транспорт - это совсем другая система. Автобусы и поезда построены тяжелее, поэтому они не получают таких же повреждений при столкновениях. Кроме того, они обычно едут медленнее, особенно в городах", - добавил другой пользователь.

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